|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:52
Banderlog написав:
це бардак канєшно. чому лікарок мають мобілізувати а повії іти з патріотизму? Я вважаю що повій треба бусифікувати. Але, як розказувала флер про безпілотників, патріотичним треба дати можливість піти на контракт і самостійно вибирати бригаду та місце служби. Єдине з чим не оприділився це питання чи брати російськомовних?
Погоджуюся. Саме цікаве, при таких розкладах, якщо мобілізувати можуть тільки одного з подружжя, то хто піде...
Мені ще інше цікаво. От ви, як охвіцер, може знаєте, якщо 216 ВОС - то до пілотів відноситься чи до піхоти?
P.S. Ще пару місяців, і мені вже не тільки флер, а й віталік з бетоном підійдуть...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 16 лип, 2024 15:00, всього редагувалось 3 разів.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:54
andrijk777 написав:
Що означає "Ні ми, ні росія не витримаємо"? Чому ви об'єднуєте ці події в одну?
Якщо не витримаємо ми - то росія нас просто анексує, розділить і анексує чи інше подібне.
Я не об'єдную в одну. В Росії теж не вистачить сил нас анексувати, і доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом).
Бо питання стоїть, по якій лінії буде розмежування, чи будуть нам постачати озброєння, чи збережуть санкції...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 16 лип, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:00
sashaqbl
й віталік з бетоном підійдуть...
Дивись не зможеш кинути
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12683
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2254 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:03
Ні! Ніяких компромісів! Якщо російськомовний то згідно наказу 262 про ВЛК, визнавати непридатним з виключенням з війського обліку.
Тільки так переможемо!
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:16
sashaqbl написав:
В Росії теж не вистачить сил нас анексувати, і доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом)
Якщо це так то чому "дружній президент США" Байден не домовляється з росією сьогодні, поки він президент?
І з чого ви взагалі взяли що Байден дружній президент? Що він виступає з трибуни і обіцяє Україні "всесторонню підтримку". Обіцяє, а потім пів року нічого не дає?
Приймає ленд-ліз, а потім нічого по ньому не дає. Грається з нами як з дурачками, а ми(точніше ви) ведетесь на слова.
Чому існує якийсь такий міф що Байден дружній а Трамп ні?
Давайте дивитись на ФАКТИ а не на слова:
1. Байден злив Україну в 2014 році. Тоді саме Байден курирував українське питання(тоді Байден 13 разів був в Києві). І Україні було наказано "не рипатись"(по Криму).
2. Саме Трамп ВПЕРШЕ
надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5315
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:27
andrijk777 написав:
2. Саме Трамп ВПЕРШЕ надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.
А ще Трамп 6 місяців блокував допомогу Україні. Як наслідок - значні втрати людей і техніки, втрата Авдіївки і прорив фронту(наскільки РОА це здатна зробити).
Я кажу - демо версія президентства Трампа вже була цієї весни. На жаль, вона коштувала нам дуже багато. Повноцінне президентсво обійдеться ще дорожче.
Порівняно з Трампом - Байден просто мегадружній.
Але давайте конкретніше: який мир ви бачите при Трампі?
Я бачу розмежування по ЛБЗ зі зняттям більшості санкцій з РФ і відсутність будь яких гарантій для України, натомість гарантії про невступ України в НАТО, обмеження ЗСУ і обмеження поставок західних озбоєнь з право вето для РФ(як це було в стамбульських домовленостях).
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:34
Щодо того, що Захід не дає нам достатньо зброї. А її в більшості випадків нема.
Великобританія і Німеччина в стані сформувати тільки по одній повноцінній механізованій дивізії.
В США тисячі "Бредлі" і Абрамсів на базах. Греки мали отримати безкоштовно "Бредлі" взамін переданих нам БМП. Походили по базах зберігання, подивилися і .. відмовилися.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:42
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
2. Саме Трамп ВПЕРШЕ надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.
Але давайте конкретніше: який мир ви бачите при Трампі?
Я бачу розмежування по ЛБЗ зі зняттям більшості санкцій з РФ і відсутність будь яких гарантій для України, натомість гарантії про невступ України в НАТО, обмеження ЗСУ і обмеження поставок західних озбоєнь з право вето для РФ(як це було в стамбульських домовленостях).
вы слишком много внимания уделяете первой цене на турецком базаре (стамбульських домовленостях).
но давайте конкретнее: какой мир вы видите при бидоне
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8096
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62797
|
|
|1493
|221859
|
|
|6076
|706760
|
|