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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9075907690779078
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:це бардак канєшно. чому лікарок мають мобілізувати а повії іти з патріотизму? Я вважаю що повій треба бусифікувати. Але, як розказувала флер про безпілотників, патріотичним треба дати можливість піти на контракт і самостійно вибирати бригаду та місце служби. Єдине з чим не оприділився це питання чи брати російськомовних?

Погоджуюся. Саме цікаве, при таких розкладах, якщо мобілізувати можуть тільки одного з подружжя, то хто піде...
Мені ще інше цікаво. От ви, як охвіцер, може знаєте, якщо 216 ВОС - то до пілотів відноситься чи до піхоти?
P.S. Ще пару місяців, і мені вже не тільки флер, а й віталік з бетоном підійдуть...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 лип, 2024 15:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Що означає "Ні ми, ні росія не витримаємо"? Чому ви об'єднуєте ці події в одну?
Якщо не витримаємо ми - то росія нас просто анексує, розділить і анексує чи інше подібне.

Я не об'єдную в одну. В Росії теж не вистачить сил нас анексувати, і доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом).
Бо питання стоїть, по якій лінії буде розмежування, чи будуть нам постачати озброєння, чи збережуть санкції...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 лип, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:00

sashaqbl


й віталік з бетоном підійдуть...


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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ні! Ніяких компромісів! Якщо російськомовний то згідно наказу 262 про ВЛК, визнавати непридатним з виключенням з війського обліку.
Тільки так переможемо!
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:16

  sashaqbl написав: В Росії теж не вистачить сил нас анексувати, і доведеться домовлятися. А домовлятися було б краще з дружнім президентом США за спиною(хай навіть боягузом)

Якщо це так то чому "дружній президент США" Байден не домовляється з росією сьогодні, поки він президент?

І з чого ви взагалі взяли що Байден дружній президент? Що він виступає з трибуни і обіцяє Україні "всесторонню підтримку". Обіцяє, а потім пів року нічого не дає? :D Приймає ленд-ліз, а потім нічого по ньому не дає. Грається з нами як з дурачками, а ми(точніше ви) ведетесь на слова.
Чому існує якийсь такий міф що Байден дружній а Трамп ні?
Давайте дивитись на ФАКТИ а не на слова:
1. Байден злив Україну в 2014 році. Тоді саме Байден курирував українське питання(тоді Байден 13 разів був в Києві). І Україні було наказано "не рипатись"(по Криму).
2. Саме Трамп ВПЕРШЕ надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:2. Саме Трамп ВПЕРШЕ надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.

А ще Трамп 6 місяців блокував допомогу Україні. Як наслідок - значні втрати людей і техніки, втрата Авдіївки і прорив фронту(наскільки РОА це здатна зробити).
Я кажу - демо версія президентства Трампа вже була цієї весни. На жаль, вона коштувала нам дуже багато. Повноцінне президентсво обійдеться ще дорожче.
Порівняно з Трампом - Байден просто мегадружній.
Але давайте конкретніше: який мир ви бачите при Трампі?
Я бачу розмежування по ЛБЗ зі зняттям більшості санкцій з РФ і відсутність будь яких гарантій для України, натомість гарантії про невступ України в НАТО, обмеження ЗСУ і обмеження поставок західних озбоєнь з право вето для РФ(як це було в стамбульських домовленостях).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:34

Щодо того, що Захід не дає нам достатньо зброї. А її в більшості випадків нема.
Великобританія і Німеччина в стані сформувати тільки по одній повноцінній механізованій дивізії.
В США тисячі "Бредлі" і Абрамсів на базах. Греки мали отримати безкоштовно "Бредлі" взамін переданих нам БМП. Походили по базах зберігання, подивилися і .. відмовилися.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:42

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:2. Саме Трамп ВПЕРШЕ надав Україні озброєння(ті самі Джавеліни і інше) яке в великій мірі зупиняло армію рф на початку вторгнення. Чомусь не Обама(Байден) дали Україні зброю, а саме Трамп.


Але давайте конкретніше: який мир ви бачите при Трампі?
Я бачу розмежування по ЛБЗ зі зняттям більшості санкцій з РФ і відсутність будь яких гарантій для України, натомість гарантії про невступ України в НАТО, обмеження ЗСУ і обмеження поставок західних озбоєнь з право вето для РФ(як це було в стамбульських домовленостях).

вы слишком много внимания уделяете первой цене на турецком базаре (стамбульських домовленостях).

но давайте конкретнее: какой мир вы видите при бидоне ;)
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  #<1 ... 9075907690779078
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