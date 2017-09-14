Недельные расходы на войну в Украине превысили годовые бюджеты 80% российских регионов. Только 18 субъектов Российской Федерации из 83 (без учета оккупированных украинских территорий) имеют бюджеты (в год), превышающие недельные затраты на войну в Украине. Среди них Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) и соответствующие области, а также регионы с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью — ХМАО (380,6 млрд руб), ЯНАО (389,6 млрд руб), Кемеровская (280,1 млрд руб), Челябинская области (331,3 млрд руб) и другие (обозначены на карте зеленым цветом). В 64 регионах, обозначенных на карте красным цветом, готовые бюджеты ниже трат России на войну за 7 дней. А в почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат, среди них национальные республики — Кабардино-Балкария, Тыва, Марий Эл, Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай и депрессивные области — Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская, Псковская.
Четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.