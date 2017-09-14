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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126831268412685126861268712688>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 39
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:56

  detroytred написав:*Однак на практиці можуть виникати ситуації...* -- от з цього вся хрєнь в нас і є.
Називається феодалізм.
а раскидывать долг на соседей не феодализм? а насчитывать абонку за трубу в подвале.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:57

  konstantin kirovograd написав:
коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн
так докажіть бо ми не в курсі, живемо в вакуумі. :lol: розрахунки в студію, як ви там мінімально пропонуєте 20 річному 1000 євро в місяць вікладати?
Давайте чисто на вскидку.
Яка середня зарплата після сплати податків в польщі і приміром в португалії? Затрати на зйом житла і харчування?
Це на майдані гідності казочки розказувати можно про край дармоїдів :lol:
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 16 лют, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Water написав:
  Дюрі-бачі написав:
  GALeon написав:вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість

Розкажу на прикладі в нашому домі: купили так квартиру з боргом, не з наю з дисконтом чи без, але їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.

Не погасять який борг, той борг, який накопичили нові власники?
Якщо старі, то хай комунальні служби і вимагають погашення боргу старими власниками.
ось так люди з вищою освітою відсуджують у ПФУ перерахунок пенсії, але згодні пдатити за чужі борги
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

интересно, у кого-то из чиновников возникнет мысль, что все это, мягко говоря, шляпа?

и начнут за самовольное подключение отправлять в тюрьму по статье «кража»
или после 3 месяцев долгов подавать в суд и взыскивать все под ноль без лишней возни?

бардак тотальный везде, хочешь плати, хочешь — пусть другие дураки платят
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:59

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:*Однак на практиці можуть виникати ситуації...* -- от з цього вся хрєнь в нас і є.
Називається феодалізм.
а раскидывать долг на соседей не феодализм? а насчитывать абонку за трубу в подвале.

))!
За те, що труба тепловиків проходить через ваш підвал, це вони повинні сплачувати вашому дому.
За користування вашою територією.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:04

На правах офтопа выходного дня
Всяко веселее, чем коммуналка 😁
  GALeon написав:якийсь дивний оф. сайт рпц

Вдруг вспомнился шедевр 25-летней давности: https://lleo.me/arhive/humor/serafim.htm
😁
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 16 лют, 2025 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:04

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи

А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім? :lol:


друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни

148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч

Вы поднимаете вопрос типа "Умерова на кол" за такие делишки?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Саме цікаве шо глобально вирішити питання комунальних послуг можливо, але це нікому не цікаво, зовсім нікому.
Бо якщо взять за прикладом того ж Східного Берліну, де я був у 2013 році, німці не позносили радянські хрущоби, вони їх модернізували. Там все цікаво, починаючи з виселення всього будинку, закінчуючи модернізацією системи опалення з тепловим насосом, який тепло бере з підземної води, закінчуючи черговими на великій сучасній котельні.
І саме ахрєнєнне цікаве, шо ЄБРР був готовий надавать нам допомогу на таку модернізацію кожного будинку. Нам воно не цікаве, ви нам грошей дайте...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:07

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи

А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім? :lol:


друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни


якось розуміння не вистачає. З якої це радості умєров безумовно хабарник а стерненко безумовно чесний?
Може взагалі держ бюджет відміним хай притула збирає пожертви і на ремонт доріг? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:13

Будемо борщ варити з бананів)))

  Wirująświatła написав:Огурцы/помидоры стоят вдвое дороже цитрусовых, скоро пакетик овощей будет крутым подарком на НГ и ДР

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