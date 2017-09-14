Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв. Імхо - про фундаментальні речі. От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!). Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.
Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена. А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.
detroytred написав: Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв. Імхо - про фундаментальні речі. От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!). Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.
Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена. А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.
Точно-точно? -- если Трампу его Индустриализация 2.0 хотя бы на 50% удастся -- отдадут тот Тайвань как пить дать... А всякие Тайчики/Вьетнамы и сейчас особой погоды не делают. -- то у всяких Индий/Австралий будет голова болеть: что с гео-балансом в регионе делать.
stm написав:4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра. І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові. І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.
розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини Також ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним. Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою. Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою. А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно
У приведених розрахунках є фундаментальні помилки: -за кордоном бакалаврат це 3 роки - магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік. -навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково. -навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня. -навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів. -тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною. -навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.
Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср. Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри.
Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня. Практичний досвід цей висновок підтверджує.
detroytred написав: Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв. Імхо - про фундаментальні речі. От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!). Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.
Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена. А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.
оце чудо - прекрасний історик. вчилося в москві. але воно зійшло з розуму в своїх пропагандонських нарративах. воно не хоче воювати. ні. воно хоче безкінечної війни українцями, кимось іншим, але не самому. завтра йому заплатять кацапи, він переверне світогляд на 180 градусів.
_hunter написав:Точно-точно? -- если Трампу его Индустриализация 2.0 хотя бы на 50% удастся -- отдадут тот Тайвань как пить дать... А всякие Тайчики/Вьетнамы и сейчас особой погоды не делают. -- то у всяких Индий/Австралий будет голова болеть: что с гео-балансом в регионе делать.
Це визначення Портнікова.
Можна додати для нього аргументи. Колись тут викладав цитату амергенерала. Йому (мабуть в розпал антивоєнних виступів в Штатах) задали питання "чому ми воюємо во В'єтнамі????". Він кратко пояснив - "Щоб не воювати в США".
Так і тут... Щоб не воювати в якоїсь з двох Омерик краще буде воювати в Азії. В якійсь формі війни. Прямо, проксі і т.д.
То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. ...... талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву?
Та церква - то філіал ФСБ, там нема ніякої церкви, то ФСБшники, які ховають погони під рясою!
Вы ходили в церковь? Слушали проповеди? Слышали призывы "нас всіх вбивати"? Заявление в СБУ написали? Нет? Почему? Banderlog ясно написал, тех, кто ведёт враждебную пропаганду, кто наводит ракеты на цель и т.д. надо наказывать. Но лично тех, кто это делает.
Я не люблю влазити у релігійні дискусії, але з власного досвіду напишу: десь у 2010-му році випадково сидів на лавочці в центрі Ужгороду і чув проповідь від сумновідомого отця Сидора в головному храмі МП, яка вся (!!) зводилась до того що європейці погані, а рф хороші і що нічого навіть дивитись в сторону Заходу. Також є таке місто Хуст - оплот МП з монастирями і т.д., де кожен настоятель монастиря чи вищий чин має паспорт рф. Я думаю картина наступна - більшість (навіть регіонального) керівництва МП має як мінімум паспорт рф а як максимум звязки/кураторство з РФ. в той же час рядові священники часто збирають донати для своїх парафіян які воюють
_hunter написав:Точно-точно? -- если Трампу его Индустриализация 2.0 хотя бы на 50% удастся -- отдадут тот Тайвань как пить дать... А всякие Тайчики/Вьетнамы и сейчас особой погоды не делают. -- то у всяких Индий/Австралий будет голова болеть: что с гео-балансом в регионе делать.
Це визначення Портнікова.
Можна додати для нього аргументи. Колись тут викладав цитату амергенерала. Йому (мабуть в розпал антивоєнних виступів в Штатах) задали питання "чому ми воюємо во В'єтнамі????". Він кратко пояснив - "Щоб не воювати в США".
Так і тут... Щоб не воювати в якоїсь з двох Омерик краще буде воювати в Азії. В якійсь формі війни. Прямо, проксі і т.д.
Тогда не понимаю: зачем ждать до "Азии" -- если можно вместо 50-50 -- в Европе?.. Ну и времена сейчас совсем другие: даже когда из Афганистана войска выводили -- это было под довольно громкие голоса на Родине -- "а нафига оно нам нужно?" -- и вот то объяснение выше -- почему-то не срабатывало... Опять же (времена другие): тогда куда-то нужно было армию приткнуть -- которая после WW II была раздута. Сейчас в армии -- недобор.