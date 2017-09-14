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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14215142161421714218>
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:но мои симпатии однозначно на стороне борцов за европейское будущее Украины и я рад

  alex_dvornichenko написав:Я в стороне от этих процессов, я максимально циничный и прагматичный

будучи сторонніми спостерігачами - більшість людей за все хороше / симпатизують "угнетаємим", рівно до того моменту коли потрібно особисто гасити пожежі в Каліфорнії / розбирати завали в Сирії / волонтерити в госпіталях з вірусом Еболи чи рятувати пінгвінів біля Вогняної землі))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:27

  Letusrock написав:
  alex_dvornichenko написав:но мои симпатии однозначно на стороне борцов за европейское будущее Украины и я рад

  alex_dvornichenko написав:Я в стороне от этих процессов, я максимально циничный и прагматичный

будучи сторонніми спостерігачами - більшість людей за все хороше / симпатизують "угнетаємим", рівно до того моменту коли потрібно особисто гасити пожежі в Каліфорнії / розбирати завали в Сирії / волонтерити в госпіталях з вірусом Еболи чи рятувати пінгвінів біля Вогняної землі))

турбо такий сторонній як гібрид, халявщик, чаклун, та інші нетойвоси
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:27

там навіть Кирило Верес поламався, заносьте іншого. До сьогодні він ще порівняно адекватно виглядав на фоні різних Карасів, Швайків і Ко.
в Україні епідемія нової хвороби яка миттєво уражає мозок, якщо сісти на диван біля журналіздки і включити камеру.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:31


Негідник Трамп своїми мирними ініціативами хотів врятувати путіна від поразки.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:37

  Schmit написав:
Негідник Трамп своїми мирними ініціативами хотів врятувати путіна від поразки.

це про їх "котячі пазурі"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:57

Трамп розчарований ударами по Україні, але закликає до стриманості «обидві сторони», – посол США Вітакер.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7214357/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:На прямой вопрос вы ответить не захотели.
О симпатиях я не спрашивал.
Янукович, может, и ппц, но я говорил только о внешней политике и только отчасти о внутренней (о том, что давало основание РФ говорить о "денацификации").
А "не хотел иметь дело вообще" - я в жизни много с чем не хотел бы иметь дело, но приходилось.
Или лучше война?

Война не может быть лучше, но выбирает война или нет, агрессор, а не жертва.

Выбирает агрессор.
Но его выбор зависит от предшествующего поведения жертвы.
Если у вас сосед бандит, а вы начинаете гадить у него под дверью, то не надо удивляться последующим событиям.
Це вже називається віктім блеймінг. По такій логіці, і жертва пограбування винна: щось дороге показала, і жертва зґвалтування винна- не так вдяглася, і ходила не тоді коли треба, і тп.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:17

❗️Зеленський точно має йти на наступні вибори, бо він – найкращий президент, якого моя країна бачила за роки незалежності, – Єрмак

https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -wx3sfpn7p
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:30

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:Война не может быть лучше, но выбирает война или нет, агрессор, а не жертва.

Выбирает агрессор.
Но его выбор зависит от предшествующего поведения жертвы.
Если у вас сосед бандит, а вы начинаете гадить у него под дверью, то не надо удивляться последующим событиям.
Це вже називається віктім блеймінг. По такій логіці, і жертва пограбування винна: щось дороге показала, і жертва зґвалтування винна- не так вдяглася, і ходила не тоді коли треба, і тп.

В теорії так. А якщо уявити модель суспільства де поліцейські тільки висловлюють стурбованість, то "жертва" в першу чергу потурбується про себе і не піде в купальнику / чи з прозорим кульком повним пачок готівки через нічний закинутий парк показуючи факери зустрічним бандам. Купить спочатку рушницю а потім піде через парк.
Це сторонні спостерігачі можуть збоку розмірковувати про "віктім блеймінг" але для жертви найкращий варіант це запобігти ситуації після якої вона стане жертвою, навіть якщо вона сто разів права
Це як на пішоходному переході, краще зайву хвилину постояти ніж бути правим але мертвим.
Помилка була у вірі в глобальний світовий порядок.
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 23 чер, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:33

  барабашов написав:budivelnik
Объективно объясните мне как инженеру такой нонсенс
Завод Порше в Лейпциге в ГДР где собирают реально премиальные авто
Почему там зарплаты на 30% по вашей версии меньше чем на заводах в Ингольштадте(Ауди), Мюнхене(БМВ) и Штутгарде(Мерс)? Восточные немцы выросшие на Достоевском и балете(как лидер Рамштайна ватный Линдманн) в машинах по 200-300куе по прежнему, уже 20 с лишним лет(с 2002года), забивают шурупы в поршах молотком и крепят проводку не хомутами, а синей изолентой?
1 Мені не відомо яка РЕАЛЬНА різниця- але згоден Вам повірити
2 Я знайомий з виробництвом кабельної продукції для автомобільних компаній світу- виробників Леоні, Форшнер , і так далі.
І так трапилось що в мене є певний набір статистичної інформації по параметрах виробництва цих виробників в залежності від місця розташування фабрики
(Румунія, Туреччина, Україна-Закарпаття, Україна-Львів)
Найбільший рівень браку- Румунія
потім Турки
наші тримаються плюс/мінус при цьому маючи менші зарплати....

Здавалося б
Що там складного -дивись в технологічну карту і плети дроти витримуючи колір/розмір/
Виявляється- не можуть
Як думаєте - чому?
І друге питання
Памятаєте прислівья
Одна ложка дьогтю - зіпсує бочку меду....
А варіант навпаки-Вам відомий?
типу
Одна ложка меду-покращить бочку дьогтю....

Цим все сказано
Є якийсь середній рівень суспільства (ментальний, психологічний, фізичний,фаховий і так далі).
Жодна людина не в стані за короткий проміжок часу цей рівень ПОКРАЩИТИ (погіршити- на раз/два, а от покращити....)
Тому історія провела над людьми багато експериментів....
Можна, вивезти людей з Африки, отримати смертність серед вивезених вище 30%, і на протязі трьох поколінь з 10-30% від цих вивезених темношкірих - зробити нормальних членів суспільства які професійно і ментально не відрізняються від білих...
Але нюанс
Все одно відсоток бомжів(отримувачів допомоги від Держави) серед білих буде в рази менше ніж серед темношкірих
Виходить навіть ТРИ покоління проживання в США чомусь не перетворили темношкірих в повноцінних членів суспільства.
А чому
А тому що швидкість їх розвитку тормозилась їхніми батьками , а так як колір шкіри був певною переоною для виходу з сімї то чорні жили в середовищі чорних.
І те що це середовище мало однакові закони для чорних і білих вже останні років 60 ( 2 покоління) - все одно не вигнало повністю Африку з темношкірих
budivelnik
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