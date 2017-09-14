ЛАД написав:fox767676 Ещё к вопросу о войне до 2029.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.
Это же повтор? Я вроде видел. Просто не понял как влияет повторное попадание снаряда в ту же воронку на сроки войны. Не уловил связь, если честно. Если вы к тому что не протянем так долго - склонен согласиться Был бы я поближе к Аталантике, вещал бы из лондонского спортзала, возможно бы поспорил, в том духе что боротьба має тривати )
Повтор, просто несколько подробнее. И у нас такие "повторы" достаточно регулярны. Я именно к тому. Возможно, даже протянем, но, как уже писал, после этого Украина уже будет никому не интересна.
Критерій антидержавництво. Так опозиція (той же Гончаренко) не менш різче голосить.
Тому питання що ж тоді з тими, хто поруч, залишається.
гончаренко такий ж чорт як ківа
Ну, Ківа ж не кричав на всю горлянку про "ДЕмобілізацію 18міс!" А цей - кричав, але його не почули))
То що там про терпіл - нема що сказати? . >>>
Успіх написав:
Banderlog написав:
detroytred написав:Вениславский назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ: и это не патриотизм.
- Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?
- На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.
все це дуже добре, тільки виплати урізають. Наводять справедливість в сторону зменшення виплат. А ще іде відбір отріцатєльний, тих що готові іти на передок стає менше. Це не очевидно, но ресурс буйних, послушних, жадних не безмежний. А влада іде способом найменшого опору, хто тягне того і поганяють.
pesikot написав:Навіть в 9-му класі, на уроках історії, вже пройшли Другу Світову ...
Но ти прогулював уроки, інакше знав би, що тоді багатьох демобілізували навіть в 1946-1947-1948 роках
Освіта має значення (с) мій
чого 2 світова а не перша? Коли тоді демобілізували українців? коли демобілізовували з афганської війни? З фінської?
Песікот має на увазі, що після рффронту ще буде польский/угорський/придністровський ... до повної перемоги та повернення всіх територій аж до завоювать бербер з остготами, включно з Римом після битви народів на каталунських полях