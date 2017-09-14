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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14585145861458714588>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:49

  Успіх написав:А Успіх - за справедливість! :lol:

Не приведи Бог видеть реализацию представлений люмпена о справедливости – бессмысленную и беспощадную.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:04

  Shaman написав:
  Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.

бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки 8)

смешной тигренок)
расскажу историю из жизни...
мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи...
но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте)
в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском...
это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"...
может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент
а если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактов
так что не быкуй и да воздастся тебе)))
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:12

і хто політрук?

  Shaman написав:
  Успіх написав:Та бо Успіх приїхав і побачив, що з ухилянтів тупо збивають бабло!
А ДЕмобілізацією і далі, навіть, не пахне!!!

А Успіх - за справедливість! :lol:

Як всі, то всі!©

вибач, а де ти побачив як збивають бабло? ти особисто стикався, з тебе пробували збивати? чи так в Інтернеті пишуть?

справедливість - це як? чого ти не питаєш про справедливість з тих, хто за хабарі втік за кордон? чогось немає питань. чого не питаєш тих, хто самовпевнено каже - вертів я на одному місці цю мобілізацію, я в армію не піду - до таких в тебе немає питань...

Успіх, в армії всі не потраплять - це аксіома. чи справедливість по успіховськи, що в армію мають потрапити лише ті та близькі тих, з ким у Успіха погані стосунки? ні, Успіх, це не справедливість...

і хто політрук?
  Shaman написав:феєрично. я витрачаю час, наводжу купу прикладів, а що у відповідь?
- "Мозги вам промыли капитально"
- "уровень инструктора райкома"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:20

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Для України межі це не менше 24 млн і не більше 90 млн
Не розумію звідки ці цифри. А якщо буде менше 24 млн то що станеться? Апокаліпсис. :D
Якщо є бажання розібратись то все достатньо просто
В Україні 600 000+км2
Якщо приводяться цифри від 24 до 90 млн... значить це відповідає
густині населення від 40 до 150 осіб на 1 км2
Тепер заходимо по ссилочці і дивимось на Європу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Світ (лише суходіл) 7794798739 148940000 52.3
місце___держава_________осіб___________км2___________осіб на 1 км2
62 Чехія Чехія 10 708 981 78 867___ 139
68 Польща Польща 37 846 611 312 685 124
70 Молдова Молдова 4 033 963 33 851_ 123
71 Франція Франція 65 273 511 543 965 119
93 Іспанія Іспанія 46 754 778 505 990 94
109 Україна Україна 43 733 762 603 628 75
135 Чорногорія Чорногорія628 066 13 812_ 47
50 Естонія Естонія 1 326 535 45 228_ 31
151 Латвія Латвія 1 886 198 64 589_ 30

Що бачимо?
Бачимо що можна жити маючи від 30 до 140 осіб на км2
Бачимо що СЬОГОДНІ в нас на 40% більша густина населення ніж середньоствітова.
Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:34

  Прохожий написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.

бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки 8)

смешной тигренок)
расскажу историю из жизни...
мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи...
но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте)
в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском...
это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"...
может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент
а если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактов
так что не быкуй и да воздастся тебе)))

Виходить ГУР підараси? Образили їх ніженок, і замість того щоб займатися ділом/своєю роботою проти рашки витрачають купу сил/часу/грошей платників податків щоби хоч якось підвищити власну самооцінку/самоствердитись. Реально виходить вони дебіли. Ніженку образили і воно одразу викликає групи спецназу/поліцію/нацгвардію :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:39

план Т

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:41

  Сибарит написав:
  Успіх написав:А Успіх - за справедливість! :lol:
Не приведи Бог видеть реализацию представлений люмпена о справедливости – бессмысленную и беспощадную.
Долярчик як би не люмпен в традиційному понятті цього слова... як не як-дві квартири не кожен успішний купить
А от в ментальному- тут так, відсутність освіти дає про себе знати
З іншого боку- й наявна освіта -як би не захист від ментальності люмпена..
Є у нас один теоретик в якого ринок-це набір законів написаних чиновниками... або обмежене місце на якому все зайнято і хто перший встав-того й тапки а іншим нічого не світить поки можновладці.....

Тому надіятись на якусь манну небесну яка пояснить 73% що все в ЇХ руках ....
А раз так-то й відповідальність за відсутність необхідного в руках - також на них..

Але
Вони хочуть мати ПРАВО мати те що хочуть
І не хочуть мати відповідальності що в них нема того що вони хочуть.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:46

  flyman написав:

ПроФФессор Склифосовский
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:47

тобі не цікаво, не заважай

  fox767676 написав:
  flyman написав:

ПроФФессор Склифосовский


flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:59

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Для України межі це не менше 24 млн і не більше 90 млн
Не розумію звідки ці цифри. А якщо буде менше 24 млн то що станеться? Апокаліпсис. :D

......
Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто

Так с этим на этой ветке никто и не спорит...
На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".

Ну и да - до "заветных" 24х лямов -- не так, что бы и далеко:
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале. По его словам, эту оценку привел Институт демографии и качества жизни НАН.

"Из-за войны численность населения Украины значительно сократилась — с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в 2024 году, а к 2051 году может уменьшиться до 25,2 млн", — написал он.

стоит ли своих детей таком риску подвергать? :roll:
_hunter
 
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