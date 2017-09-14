RSS
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:31

  whois2010 написав:В одному місці - це скупчення на 1000 квадратних метрах, коли один приліт касети робить купу трупів і калік.
Це складно?

Это не просто сложно.
Это невозможно!
Никаких площадей не хватит, чтобы просто всех разместить.
Не говоря уже о том, что для обучения и для выполнения задач нужно собирать десятки людей в одном месте.
Сотнями стараются не собирать и мероприятий на открытом воздухе не проводить.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:38

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:В одному місці - це скупчення на 1000 квадратних метрах, коли один приліт касети робить купу трупів і калік.
Це складно?

Это не просто сложно.
Это невозможно!
Никаких площадей не хватит, чтобы просто всех разместить.
Не говоря уже о том, что для обучения и для выполнения задач нужно собирать десятки людей в одном месте.
Сотнями стараются не собирать и мероприятий на открытом воздухе не проводить.

Ми ж ще про тил говоримо? Бо полів і посадок наче вдосталь.
Особисто знаю приблизно пів десятка місць НЕ компактного проживання ВС в тилу - ТРО і підрозділів на ротації. Це ліс біля великої траси, ліс біля озера - була база відпочинку, але розкидана на декількох гектарах, посадка. Там ніяких касет не вистачить стріляти.
Навчання проводити з відділеннями і взводами. Не ротами і не батальонами.
