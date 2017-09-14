thenewepic написав: Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю, Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень. Ти баламут мозги не пудри. Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...
Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? -- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
- Але питання, що є перемогою, я як історик бачу так: це остаточний вихід із "русского мира", з того простору, в який ми необережно вступили в 1654 році в Переяславській угоді, пробували вийти декілька разів, і нам це не вдавалося. Я вважаю, що зараз – це остання спроба втримати Україну в цьому просторі. – Чому остання? – Тому що більше не вдасться. Росія ослаблена. Якби Росія була такою, як вона себе уявляє, Україна б не мала шансу. Але нам треба вийти з "русского мира". А з іншого боку, ми не можемо вийти й існувати поза "русским миром" самі. Тому що цей хижак надто небезпечний. Маємо приклад Польщі, Чехії чи балтійських країн, які увійшли в зону Європейської унії чи НАТО. Для мене перемога – це вийти з одного світу й увійти в інший світ.
– Чи можлива перемога, коли є окуповані території? – Звичайно, що можлива. Важливо не визнавати цю окупацію де-юре. Тобто ми вважаємо, що колись ці території повернемо. Ми вважаємо, що колись Росія буде ще більш ослаблена, буде іншою. І до цього треба буде готуватися. І люди на окупованих територіях теж повинні бути готовими. Знаєте, коли падала берлінська стіна, схід Німеччини ногами голосував за кращий спосіб життя. – Тікали на Захід? – Почалося все з Угорщини. Коли раптом австрійці послабили кордон, угорці масово на машинах і пішки почали вибиратися в Австрію, щоб опинитися на Заході. А пізніше це робили східні німці, так само почали переїжджати, не маючи нічого. Стало очевидно, де кращий спосіб життя – на Сході чи на Заході. Це голосування ногами було дуже важливе в 1989 році.
багато цікавих думок
який "вступ в руській мір" у 1654 р., що за маячня? ще один "гісторик"
Banderlog написав:Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю
а хто винен у війні? Це Зеленський напав на расєюшку і через нього ти у війську? Чому не звинувачуєш бульбофюрера, що він пропустив російські війська на Київ? Це не дії маріонетки? Якщо вже говорити про вільних білорусів, то вільні білоруси сидять у Польщі і бачать своїх батьків, що залишились в Білорусі, не те щоб дуже часто. Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага? Що ще потрібно для щастя.
***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.
ЛАД написав:Вимагав. Не проводить антисоветскую политику и не допускать антисоветской пропаганды и выступлений
ага, тільки це?
Саме за Кекконена, як писала New York Times, відносини між фінським істеблішментом і Москвою були настільки тісними, що радянське політбюро фактично мало право вето щодо членства в кабінеті міністрів. У фінській мові навіть з'явилося слово "kotiryssä" ("домашній росіянин"), тобто куратор серед радянських дипломатів і розвідників у Гельсінкі, який дає зелене світло твоїй політичній кар'єрі чи навпаки вмикає червоне. Чи варто дивуватися, що Фінляндія була єдиною західною країною, яка репатріювала втікачів з СРСР. Як це сталося в 1974-му з дисидентом Олександром Шатравкою. Той утік до Фінляндії, але його повернули до Союзу, де помістили до психіатричної лікарні. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/
Зразу видно невтручання у внутрішню політику. Хочете у нас так само - щоб поставити міністра, треба було отримати одобрямс прямо з кремля?
ЛАД написав:РФ от нас вимагає примерно то же
я знаю, що ви читали чорновики Стабульських домовленостей, то гляньте їх ще раз - там є пункти, де сказано, які конкретно внутрішні закони ми повинні відмінити. "примерно то же", авжеж.
Shaman написав:чого ведуться на цю дешеву маніпуляцію? не можна порівнювати країни, яка воює, та яка не воює. або порівнюй з Україною 2021 року...
Так ти ставиш зєлі в плюс що ми воюєм? Най іде договарюється про мир або злазить з бочки. Якщо він не здатен принести мир він повинен піти. Чи ти вважаєш що якщо війна буде ще рік тоді ми вже навєрняка обженем білорусь по рівню життя?
щось в тебе в голові все переплуталося - ми воюємо через те, що на нас напали. й хочуть знищити. й Зе тут ні до чого.
євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
до чого тут євреї? Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером? ми воюєм через те що не хочем маріонеточного уряду? Тільки щоб не так як в білорусі? А воювати і тримати пенсіонерів на 150 доларах в місяць то саме то? Шлях до процвітання?
_hunter написав:Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? -- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
И сильно много "проголосовало" ногами ?
"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".
Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.
