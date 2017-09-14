RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1521115212152131521415215>
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:36

Banderlog

Та і офіцери спригують з бойової бригади.

«При Порошенку так не було»(с)
В 22-23 принаймні пілоти просились на бойові. Бо чим сидіти за копійки хз де , де теж не дім, нема сімʼї, нема нормального життя, так краще вже з тим самим нікудишнім побутом, але з шансом заробити грошей. Ну і користь принести державі.
Але в 25му році я розумію оце зворотнє бажання: в «тил» хоч можна притягнути сімʼю, зняти їм житло, і хоч це теж не нормальне життя вдома, але хоч шанс врятувати сімʼю. Бо за 3.5 роки багато хто вже і перестав тоскувати за дружиною. Особливо якщо є на прикметі сільська доярка 100+кг, да, Долярек?
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:38

  Hotab написав:.........
например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.

Ну тут 99% топіків якраз серйозні і там Флуд нещадно рубається. Але саме в оцій темі помірно дозволено «відриватись».
Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати.
Інша справа що я погоджусь з вами, що коли починається про «члени, анал», «смоктати», то це вже чи зона, чи ПТУ. Тут у нас є кілька рецидивістів, поки що їх терплять. Але ви теж можете поцікавитись у відповідній гілці, доколє?

Проблема в том, что на остальных ветках обсуждаются личные вопросы и проблемы.
На этой ветке обсуждается общий и на сегодняшний день наиболее важный вопрос для всей страны, определяющий её судьбу на очень долгое время.
И обидно, что она превратилась даже не в песочницу, а в худший вариант коммунальной кухни.
В результате "Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати". Всё же "серьёзное" пока ещё иногда попадается и я жду его. Так что солидарен с TUR"ом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:39

  Успіх написав:
  pesikot написав:Документи в студію від тебе, що киця хвора
10 000доларів в студію і будуть документи в студії!

+100
Саме так.
І 10к. буде не за показ доків, а за навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Песікіт чітко заявляє, що Успіх втік, не має підстав. Впевнено і чітко.
То ж за свою брехню, якщо так виявиться, на особисту адресу іншого нехай спробує відповісти.

Якщо виявиться, що це Успіх збрехав, що Песікіт бреше, то Успіх відповість. Саме за звинувачення Песікота в брехні.

А так про себе ... то нехай кожен співає, що хоче. Це його справа.
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:40

Піхоті НЕ позаздриш! Треба їм платити 300К/міс!

  Banderlog написав:в штурмових
І все ж таки штурмовики на другому місці, а на першому - піхота!(по важкості служби)
Бо штурмовики - ризикнули/зачистили і чекають, коли їх замінить піхота...
А піхота замінила і мусить сидіти там тривалий час, відбивати усі штурми ворога... - постійно в стресі... "на чеку!"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:44

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.

Піхота може написати всім, тільки їм не до того)
в штурмових батальйонах, які зара як пожарники мечуться по всьому фронту, взагалі часто телефони забирают, видають раз в тиждень подзвонити рідним.

А зачем/почему телефоны забирают?
Для маскировки или из морально-психологических соображений?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:44

detroytred



Саме так.
І 10к. буде не за показ доків, а за навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Песікіт чітко заявляє, що Успіх втік, не має підстав. Впевнено і чітко.
То ж за свою брехню, якщо так виявиться, на особисту адресу іншого нехай спробує відповісти.


Ой-йой-йой))))
А чому ви долярека не хапаєте за язик на його брехні на адресу інших?))) ?)))
Ой, невже це подвійні стандарти ?))
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:44

  Успіх написав:
  pesikot написав:Документи в студію від тебе, що киця хвора
10 000доларів в студію і будуть документи в студії!

Гімна тобі на лопаті )

Документів від тебе немає - ти триндло, яким ти був завжди
Ти втік, ти в СЗЧ

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я податки платив і сплачую
Мало! Раз Бандерлог
натякає, що мало солдатам платять!(раз уйопують)

Так ти плати більше
Щоб твоєму корешу Banderlog'у вистачило )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12164
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:47

  Hotab написав:Banderlog

Та і офіцери спригують з бойової бригади.

«При Порошенку так не було»(с)
В 22-23 принаймні пілоти просились на бойові. Бо чим сидіти за копійки хз де , де теж не дім, нема сімʼї, нема нормального життя, так краще вже з тим самим нікудишнім побутом, але з шансом заробити грошей. Ну і користь принести державі.
Але в 25му році я розумію оце зворотнє бажання .....

А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:49

  Успіх написав:
  Banderlog написав:в штурмових
І все ж таки штурмовики на другому місці, а на першому - піхота!(по важкості служби)
Бо штурмовики - ризикнули/зачистили і чекають, коли їх замінить піхота...
А піхота замінила і мусить сидіти там тривалий час, відбивати усі штурми ворога... - постійно в стресі... "на чеку!"

Ну да.
А штурмовики в это время разъезжаются по домам пить шампанское с балеринами. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:49

_hunter
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔


При чому. В 22-му загинуло найбільше .

А що, бігунець?
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 1521115212152131521415215>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126840
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9743)
21.09.2025 17:23
Кредобанк (1406)
21.09.2025 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.