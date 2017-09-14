Ситуація дуже напружена і будь-який інцидент може стати «моментом Франца Фердинанда» і миттєво втягнути Європу у Третю Світову війну, – Politico (https://www.politico.eu/article/leaders ... ve-shadow/) Видання пише, що сьогоднішня атмосфера в Європі нагадує часи перед Першою світовою
А так - есть шанс, что не зацепит...
ці всі надрочування на СВ як "самовтілюване пророцтво" Але концептуали вже навчені досвідом першої світової, яка знесла чотири імперії по обидві сторони
ЛАД написав:Я не писал конкретно о вас. Писал о Львове. Вы просто нарицательный пример. Вы лично, естественно, можете действовать в соответствии с вашими личными желаниями.
Ви в курсі що крім збільшення МОЖЛИВОСТЕЙ ведення - ростуть і СКЛАДНОСТІ функціонування? 1 Треба провести станом на зараз може й не потрібне, але в майбутньому не проведення може виявитись критичним - автономне енергоживлення. 2 Можливість набору працівників - погіршилась 3 Напруженість в суспільстві( а сфера обслуговування це перша лінія оборони яка бере на себе бзіки людей) 4 Податкове навантаження-збільшилось ( як у власній голові - розуміння що ТРЕБА платити якщо не воюєш) так і зі сторони податкової -Державі яка воює грошей завжди мало...
Далі продовжувати Тому ще раз Тільки в головах совків або фантазерів від економіки - можливість заробити=заробив Насправді Чим більше хочеш заробити -тим більше проблем повинен перебороти, і тим більше праці повинен вкласти. При чому Чим вище лізеш - тим сильніше напруження.
Было бы вам хотя бы лет на 10 меньше и не было бы уже достаточного капитала, вы бы над этими аргументами посмеялись.
flyman написав:........ Тут учений розказує на загально зрозумілому на прикладі його знайомої Світлани, яка у 2022 купувала на з.п. парфуми та біжутерію, а у 2025 вирощує на дачі картполю щоб було що їсти зимою і купує теплі ковдри, щоб не замерзнути зимою [youtube]-ndHwhOBHPA[/youtube. грудень 2026, і ні днем пізніше крах. Навіть агент Червоній заявив, що то є "паперовий тигр"
Интересный "учёный". Но если сравнивать с золотом, то в ж... не только РФ, но и весь мир.
Тільки весь світ не садить картоплю на дачах, як в 90х, щоб їсти її зимою, не має співвідношення 35% М до 65% Ж (вже нема кому відремонтувати котел щоб грів Свєтлану зимою), як і високої інфляції та високої облікової ставки (крім Туреччини, можливо ще яких "потужних" економік). Не забуваєм, про те "доїдають" ЗВР та Фонд Благополуччя. І що Європа та Індія скоро відмовляться від споживання енергоносіїв з РФ.
По состоянию на начало 2024 года в России проживает около 67,9 млн мужчин и 78,2 млн женщин. На каждые 1000 мужчин в стране приходится 1152 женщины
Значительное превосходство женщин наблюдается в старших возрастах в связи с более высокой смертностью мужчин и меньшим средним возрастом жизни. В войне их потери не настолько велики, чтобы сильно изменить соотношение полов. Где какие учётные ставки, искать не буду. "скоро відмовляться від споживання енергоносіїв з РФ" - поживём, увидим. Но вряд ли откажется весь мир.