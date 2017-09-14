RSS
  #<1 ... 15333153341533515336
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:13

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
Гроші є...
О деньгах уже ответили.

Мінімум на 2026 гроші по сусеках, гадаю, точно назбирають.
Может быть.
У них там много выборов на носу и чуть позже. Посмотрим, чем закончится. В Чехии, похоже, будет не самый благоприятный результат. О Франции прогнозировать сложно. Даже без выборов.
Но да, скорее всего, назбирають.
Но деньги не единственный вопрос.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:34

  _hunter написав:
  katso написав:
  flyman написав:Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР

...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?

Беглый поиск показывает, что это где-то три-четыре "минималки" выходит
https://mybabypass.com.ua/camps/detskij ... tiger.html
Или это что-то про "ребенок без гувернантки и пажа с телохранителем не проживет"? :roll:


Так я спрашивал про 21 день - а по ссылке 14. И это еще не говоря о том какой процент населения может себе позволить 17000 грн выложить за эти 14 дней. А при Союзе это мог вот абсолютно любой.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:52

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  Banderlog написав:Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є?
Є речі які при союзі народу були доступніші.
В тих піонертаборах в яких я був, був туалет "тіпа сортір" :D, тільки холодна вода на вулиці, душ та зміна білизни один раз на тиждень, відвідування батьками раз на тиждень, кімнати з десятью ліжками, фанерні корпуси смердічі фарбою.


Опять не учтено технологическое развитие человечества за 50 лет - как бы штампованных пластиковых биотуалетов массово тогда не было в мире нигде, ровно как и бойлеров, посудомоек, пластиковой посуды, видеомагнитофонов, пластиковых окон, теплых полов и прочих современных технологий. Да, туалет в моем пионерлагере был типа "сортир", в душ толпой но горячая вода была, кино крутили раз в неделю, еда такая себе, но зато был бассейн (!), дискотеки, спорт-книги, родители приезжали когда хотели но да не часто.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:53

  katso написав:
  _hunter написав:
  katso написав:...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?

Беглый поиск показывает, что это где-то три-четыре "минималки" выходит
https://mybabypass.com.ua/camps/detskij ... tiger.html
Или это что-то про "ребенок без гувернантки и пажа с телохранителем не проживет"? :roll:


Так я спрашивал про 21 день - а по ссылке 14. И это еще не говоря о том какой процент населения может себе позволить 17000 грн выложить за эти 14 дней. А при Союзе это мог вот абсолютно любой.

Я это учёл и пересчитал :) - минималка 8к, вроде ;)
Ну и там днем обсудили (потом потерли) - что не "вот абсолютно любой“ - все сильно зависело от профсоюза.
2
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:26

  detroytred написав:........
https://m.youtube.com/watch?v=Hiw0p6HwLro

Рік тому. Дане питання задається Берлінській.
Вона надає відповідь...

Через рік, тобто зараз, це все вже є -- і удари вглиб, і кіллзона 20 км., і БД на території рфії були, але рфія не демонструє рух до закінчення війни.

Да і згідно бачення Портнікова про повне виснаження обох сторін, тобто і України, то повне виснаження України це що?
Питання теж риторичне.

Paroles et paroles et paroles...
В этой войне вообще слишком много слов. Со всех сторон - и с нашей, и от РФ, и от "партнёров".
Что такое "повне виснаження", я просто не понимаю. Потери во 2МВ у СССР были намного больше, чем у нас сегодня, но "повне виснаження" не наступило.
Не могу вспомнить ни одной войны, которая закончилась из-за "повного виснаження" сторон. Бывало, что заканчивали, убедившись в том, что не могут добиться результата, как, например, ирано-иракская война.

И нельзя ставить нереальные задачи.
Берлинская говорит:
а до фронту має доходити максимум там ну до 10% тих спроможностей які Росія провокує цією машиною війни
У РФ были большИе возможности - и "Грады", Смерчи, Ураганы, и артиллерия, и ракеты. Но таких результатов они добиться даже близко не смогли. Если бы была такая возможность, можно (и нужно!) было бы говорить о победе и добиться её. Но это не реально.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:47

  ЛАД написав:...
Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

щось вже пішли казки. що пересічний не може собі дозволити? здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш, а не куди путівки. до речі, путівки до війни теж були - рівень сервісу напевне такий же, як й в срср :D

тому ДЕШЕВІ профспілкові путівки в нормальні місця треба було ДОСТАВАТИ. забули вже це слово ЛАД? або отримувати їх один раз на кілька років...
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 21:53

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Когда "а " выполнено, то реформы не нужны.
Ergo, на фиг они сдались. :)
И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній...
Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років
№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи
1 ___ Люксембург  ______ 135 682 ______ ні
2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні
3 ___ Швейцарія  ______ 93 457 ______ ні
4 ___ Норвегія  ______ 89 202 ______ ні
5 ___ Сінгапур  ______ 72 794 ______ так
6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні
7 ___ Ісландія  ______ 68 383 ______ так
8 ___ Данія  ______ 67 803 ______ ні
9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні
10 ___ Швеція  ______ 60 239 ______ ні
11 ___ Австралія  ______ 59 934 ______ ні
12 ___ Нідерланди  ______ 58 061 ______ ні
13 ___ Фінляндія  ______ 53 982 ______ ні
14 ___ Австрія  ______ 53 267 ______ ні
15 ___ Канада  ______ 52 051 ______ ні
16 ___ Бельгія  ______ 51 767 ______ ні
17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні
18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так
19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні
20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні
21 ___ Франція  ______ 43 518 ______ Наполеон
22 ___ Японія  ______ 39 285 ______ так
23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні
24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні
25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так
26 ___ Багамські Острови  ______ 34,003 ______ ні
27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні
28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні
29 ___ Кіпр  ______ 30 798 ______ ні
30 ___ Іспанія  ______ 30 115 ______ ні
І що бачимо?
А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило
І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція)
То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання....
Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....

1. Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не было. :)
2. Большинство из этих стран дошли до таких значений ВВП на душу за столетия. И за это время пережили много чего. В том числе и всяческие реформы и даже революции.
Виділене - це все що потрібно знати..
1 Якщо БІЛЬШІСТЬ йшла століттями і тільки МЕНШІСТЬ реформами... - значить?
Значить ПРАВИЛО-це століттями без реформ (еволюційний розвиток)
Виключення з правила - реформи в одиничних випадках і при цьому як правило в трьох варіантах
а - після війни
б - після революції
в - після зміни суспільного ладу
і на протязі найближчого десятиліття після події описаної в а/б/в пунктах
2 Якщо ще памятаєте мої два пункти
Будівельник заявляє наступне
Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ.
Якщо одна з найголовніших проблем - бідність
То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)
б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні
і Ваше заперечення що Когда "а " выполнено, то реформы не нужны.
Так от , я можу додати
Якщо суспільство не доросло до пункту А , то можна звичайно з допомогою пункту Б -примусово привести суспільство до розуміння що краще все таки виконати пункт А... тоді реформи самі собою підуть.
