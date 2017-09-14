|
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:40
Выпуск 18-22 состоялся после облома с НАБУ и САП
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:41
барабашов написав: stm написав: барабашов написав:stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки
Барабашов, там я буду вже скоро, у сестри день народження і я давно не бачила племінницю. Тому, виключно тому що частина моєї родини у Чехії, її стан мене бентежить.
И сколько стоит перелёт из Милана в Прагу?
Київ-Прага 1234czk. Кава в УЗ вже не смачна, я за ВОГ кавою на багато годин подорожі скучила дуже...
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:46
stm
Кава в УЗ вже не смачна
Пакетики з крильцями?)
Каву з машини УЗ упорно не подає.
Зате не вмикати кондиціонер навіть в міжнародних потягах, мотивуючи «треба щоб спочатку акумулятор зарядився» (який ще аккум - хз) - це легко))
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:53
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"
Фуфлогон, шо за предъявы ) ...
Где заявление в прокуратору, от честнейшего барабашова, о факте кражи имущества ?
Нет, хлебало свое свинное завалил )
ПР-73 в одиночной камере на часок с добряком в б118кг в балаклаве и ты подпишешь бумаги как стрелял в Пуго и Пеклушенко прям со своего склада в Чернигове
Потом перейдём к отравлению ВиктрАндреича в 2004м году…
По легенді pesikot там де розбита підкачка е.е.
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:58
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%.
педики и диванное бы***, результат селективной деградации
Ты сильно изменился за последние полгода.
Раньше ты выдавал какое-то мнение,анализ, иронию.
Сейчас скатился в площадную брань
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?
Я-нет. По ЛБЗ скрипя зубами-згодни.
И именно из за принятия де-факто война остановится когда ЛБЗ станет приемлима "там".
А уж где она приемлима и сколько на то пойдет времени-един Бог ведает.
Отдавать-это да. Последнее условие х... было отдать Донецкую не трогая остатки Запорожской и Херсонской,так,вроде?
так вот- не согласны были никто,это да. И именно тогда, если восстановить хронологию событий,наш потужный лидер нации показал "пивруки" вместо Донецкой и почему-то велел помиловать 18-22.
То ли просчитали ресурсы до взятия Донецкой, то ли кость кинули,тут хз, но самым важным событием 2025 года,из известных фактов а не домыслов, есть именно помилование 18-22. Смотреть нужно на этот факт и после чего он произошел.
15 августа х... встретился с Трампом, через день лидер объявил о "упрощення перетину кордону" и 28 августа пошли толпы на выход.
Ну как бы выходит, что через три года ресурс особо и и не надо. Глядя на темпы русни, дожрать Донецкую им года три еще в аккурат и надо.При этом,естественно,эти убоища залезут в Днепропетровскую по павлик, углубятся в Харьковскую и Запорожскую там где попроще,по селам,ну как обычно.
Это как бы самый оптимистичный прогноз по фактам. Сам я лично считаю что все будет намного дольше и намного хуже, но исходя из ключевого- выпуск 18-22 после важных переговоров, логика подсказывает именно такой вариант событий.
Додано: Суб 04 жов, 2025 22:59
Господар Вельзевула написав:
Сейчас скатился в площадную брань
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?
Ну мы же видели на ветке про КРЖН переможно-оптимистический
пассаж от Rebel
Я ответил тонко, иронично, многословно, еще и с отсылкой к тебе
Потерли быстро, кпд присутствует только если как полемическое упражнение
А по-другому адресно пока не могу - у меня есть коллеги, приятели точно таких же социальных слоев и думающие точно так же, что "перемога" это математическая производная от "справедивости" и прочие инфантильные глупости. И чем ближе человек, тем грустней слышать такое, получается что ширпотреб пропагаганда действует на них сильнее чем личное общение со мной.
Я блокирую их контакты, они все равно прорываются и сквозь милую беседу старых друзей я опять слышу этот диванно-патриотический ширпотреб , время их не лечит ((
Хороша как сложная риторика, так и в предельно жесткая, включая бранную
Пророки\политики обычно умели в обе
В планах иметь такую функцию на телефоне
Додано: Суб 04 жов, 2025 23:10
serg1974 написав:
Выпуск 18-22 состоялся после облома с НАБУ и САП
Тоже вариант,кстати. И очень даже правдоподобный.К сожалению.
Додано: Суб 04 жов, 2025 23:17
Господар Вельзевула написав:
Тоже вариант,кстати. И очень даже правдоподобный.К сожалению.
правдодобней - повысить подупавший уровень незламопотужности у отмазанного среднего класса 45+ , теперь им нечего волноваться за своих отпрысков 17-22
Ну и Европа заинтересована в загоне свежего и эластичного генофонда на ее территорию, возможно даже какие-то встречные действия с ее стороны
побочно уменьшается кол-во энергопотребителей в предверии крупного энергодефицита
Додано: Суб 04 жов, 2025 23:20
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Сейчас скатился в площадную брань
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?
Ну мы же видели на ветке про КРЖН переможно-оптимистический
пассаж от Rebel
Я ответил тонко, иронично, многословно, еще и с отсылкой к тебе
Потерли быстро, кпд присутствует только если как полемическое упражнение
А по-другому адресно пока не могу - у меня есть коллеги, приятели точно таких же социальных слоев и думающие точно так же, что "перемога" это математическая производная от "справедивости" и прочие инфантильные глупости. И чем ближе человек, тем грустней слышать такое, получается что ширпотреб пропагаганда действует на них сильнее чем личное общение со мной.
Я блокирую их контакты, они все равно прорываются и сквозь милую беседу старых друзей я опять слышу этот диванно-патриотический ширпотреб , время их не лечит ((
Хороша как сложная риторика, так и в предельно жесткая, включая бранную
Пророки\политики обычно умели в обе
Во,узнаю тебя прежнего. Респект.
Понимаю. Сам помню свои вопли в начале войны в телефон своему бывшему другу в Хмельницкий-"Ваня, БИЗНЕС ЛЕГ!" (ну это меня всегда волновало больше всего)- и его ответ "цэ наша священна вийна!"
До сих пор на брони сидит,***. На священну вийну не пишов, купил еще квартиру,насколько мне донесли общие знакомые- так как от греха общение прекратил. Злил он меня сильно. А когда я сильно злюсь,с людьми происходят беды. Могут и брони лишить-у меня глаз дурной
Лучше так.
А риторика да, хороша разная.
Как Ужгород вообще? не был там с начала полномасштабки. Как вообще менталитет? Хотя ты киевлянин,тебе проще,наверное.
У нас орды донецких, херсонских,запорожских- просто ад. Это по номерам на тачках.
