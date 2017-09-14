RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15355153561535715358
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:40

Выпуск 18-22 состоялся после облома с НАБУ и САП
serg1974
 
Повідомлень: 930
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:41

  барабашов написав:
  stm написав:
  барабашов написав:stm
Мадам
Вы щас там на Влтаве Крушовице употребляете и сугубо сами?
Давайте фото вечеринки

Барабашов, там я буду вже скоро, у сестри день народження і я давно не бачила племінницю. Тому, виключно тому що частина моєї родини у Чехії, її стан мене бентежить.

И сколько стоит перелёт из Милана в Прагу?

Київ-Прага 1234czk. Кава в УЗ вже не смачна, я за ВОГ кавою на багато годин подорожі скучила дуже...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:46

stm

Кава в УЗ вже не смачна


Пакетики з крильцями?)
Каву з машини УЗ упорно не подає.
Зате не вмикати кондиціонер навіть в міжнародних потягах, мотивуючи «треба щоб спочатку акумулятор зарядився» (який ще аккум - хз) - це легко))
Hotab
 
Повідомлень: 16561
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:53

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"


Фуфлогон, шо за предъявы ) ...

Где заявление в прокуратору, от честнейшего барабашова, о факте кражи имущества ?
Нет, хлебало свое свинное завалил )

ПР-73 в одиночной камере на часок с добряком в б118кг в балаклаве и ты подпишешь бумаги как стрелял в Пуго и Пеклушенко прям со своего склада в Чернигове
Потом перейдём к отравлению ВиктрАндреича в 2004м году…

По легенді pesikot там де розбита підкачка е.е.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41036
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:58

шукати чорного коте

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:31,8% опрошенных считают минимальным условием мирного соглашения освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Еще 28,2% назвали обязательным условием восстановление границ 1991 года. Итого 60%.

педики и диванное бы***, результат селективной деградации


Ты сильно изменился за последние полгода.
Раньше ты выдавал какое-то мнение,анализ, иронию.
Сейчас скатился в площадную брань :(
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?
Я-нет. По ЛБЗ скрипя зубами-згодни.
И именно из за принятия де-факто война остановится когда ЛБЗ станет приемлима "там".
А уж где она приемлима и сколько на то пойдет времени-един Бог ведает.
Отдавать-это да. Последнее условие х... было отдать Донецкую не трогая остатки Запорожской и Херсонской,так,вроде?
так вот- не согласны были никто,это да. И именно тогда, если восстановить хронологию событий,наш потужный лидер нации показал "пивруки" вместо Донецкой и почему-то велел помиловать 18-22.
То ли просчитали ресурсы до взятия Донецкой, то ли кость кинули,тут хз, но самым важным событием 2025 года,из известных фактов а не домыслов, есть именно помилование 18-22. Смотреть нужно на этот факт и после чего он произошел.
15 августа х... встретился с Трампом, через день лидер объявил о "упрощення перетину кордону" и 28 августа пошли толпы на выход.
Ну как бы выходит, что через три года ресурс особо и и не надо. Глядя на темпы русни, дожрать Донецкую им года три еще в аккурат и надо.При этом,естественно,эти убоища залезут в Днепропетровскую по павлик, углубятся в Харьковскую и Запорожскую там где попроще,по селам,ну как обычно.
Это как бы самый оптимистичный прогноз по фактам. Сам я лично считаю что все будет намного дольше и намного хуже, но исходя из ключевого- выпуск 18-22 после важных переговоров, логика подсказывает именно такой вариант событий.

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41036
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Сейчас скатился в площадную брань
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?


Ну мы же видели на ветке про КРЖН переможно-оптимистический
пассаж от Rebel
Я ответил тонко, иронично, многословно, еще и с отсылкой к тебе
Потерли быстро, кпд присутствует только если как полемическое упражнение
А по-другому адресно пока не могу - у меня есть коллеги, приятели точно таких же социальных слоев и думающие точно так же, что "перемога" это математическая производная от "справедивости" и прочие инфантильные глупости. И чем ближе человек, тем грустней слышать такое, получается что ширпотреб пропагаганда действует на них сильнее чем личное общение со мной.
Я блокирую их контакты, они все равно прорываются и сквозь милую беседу старых друзей я опять слышу этот диванно-патриотический ширпотреб , время их не лечит ((
Хороша как сложная риторика, так и в предельно жесткая, включая бранную
Пророки\политики обычно умели в обе

В планах иметь такую функцию на телефоне
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 23:10

  serg1974 написав:Выпуск 18-22 состоялся после облома с НАБУ и САП


Тоже вариант,кстати. И очень даже правдоподобный.К сожалению.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 825
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Тоже вариант,кстати. И очень даже правдоподобный.К сожалению.


правдодобней - повысить подупавший уровень незламопотужности у отмазанного среднего класса 45+ , теперь им нечего волноваться за своих отпрысков 17-22
Ну и Европа заинтересована в загоне свежего и эластичного генофонда на ее территорию, возможно даже какие-то встречные действия с ее стороны
побочно уменьшается кол-во энергопотребителей в предверии крупного энергодефицита
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 23:20

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Сейчас скатился в площадную брань
С каким пор ты веришь политике партии, которую выдают за статистику?
Ты видел в реале хоть одного человека, который так думает?


Ну мы же видели на ветке про КРЖН переможно-оптимистический
пассаж от Rebel
Я ответил тонко, иронично, многословно, еще и с отсылкой к тебе
Потерли быстро, кпд присутствует только если как полемическое упражнение
А по-другому адресно пока не могу - у меня есть коллеги, приятели точно таких же социальных слоев и думающие точно так же, что "перемога" это математическая производная от "справедивости" и прочие инфантильные глупости. И чем ближе человек, тем грустней слышать такое, получается что ширпотреб пропагаганда действует на них сильнее чем личное общение со мной.
Я блокирую их контакты, они все равно прорываются и сквозь милую беседу старых друзей я опять слышу этот диванно-патриотический ширпотреб , время их не лечит ((
Хороша как сложная риторика, так и в предельно жесткая, включая бранную
Пророки\политики обычно умели в обе


Во,узнаю тебя прежнего. Респект.
Понимаю. Сам помню свои вопли в начале войны в телефон своему бывшему другу в Хмельницкий-"Ваня, БИЗНЕС ЛЕГ!" (ну это меня всегда волновало больше всего)- и его ответ "цэ наша священна вийна!"
До сих пор на брони сидит,***. На священну вийну не пишов, купил еще квартиру,насколько мне донесли общие знакомые- так как от греха общение прекратил. Злил он меня сильно. А когда я сильно злюсь,с людьми происходят беды. Могут и брони лишить-у меня глаз дурной :( Лучше так.
А риторика да, хороша разная.
Как Ужгород вообще? не был там с начала полномасштабки. Как вообще менталитет? Хотя ты киевлянин,тебе проще,наверное.
У нас орды донецких, херсонских,запорожских- просто ад. Это по номерам на тачках.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 825
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15355153561535715358
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128645
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314774
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999944
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6766)
04.10.2025 23:03
Ринок ОВДП (9825)
04.10.2025 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.