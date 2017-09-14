якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер
22 сентября цього року там вони закрили кластєр на дорозі інтеграції
якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер
22 сентября цього року там вони закрили кластєр на дорозі інтеграції
Звичайно що не рівносильно....
Я ж пояснював - Польща 1990 і Україна 1990... що та , що та в кризовій ситуації... тільки в Польщі були зачатки капіталістичного мишлення у фермерів і різних кооператорів( які навіть у СЕВ були приватниками )+9 совкова отрута діяла тільки після 1945 ... тобто 45 років (залишились живими діти тих хто мав великі бізнеси)
А в Україні таких не було..
Але пройшло вже 30 років... і станом на сьогодні (ментальність населення) ми +/-наближаємось до того що було в Польщі в 1990 + ми точно злі на педерацію, тобто хочемо в капіталізм всіма фібрами своєї душі..
Правда що таке капіталізм не всі ще зрозуміли..
Капіталізм це благо для ти хто ХОЧЕ/МОЖЕ сам себе витягнути
Капіталізм це смертельна загроза для ждунів різних мастей( в тому числі і тих в кого головна ідея життя -дочекатись правильного рузвельта( а отримають правильного сталіна...якщо дочекаються)
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Наговорить много, непонятно что и о чём, по ходу дела вспомнить и обругать "совок" и сделать вид что что-то доказал.
Дурню
Ти мислиш в лоб...
Бо не знаєш як треба..
В тебе ж все емоціями
От добре б ХОРОШОГО ЛІКУАНЯ ...
А Сталін був бяка, його не треба....
А звідки ти ДО ПОЧАТКУ будеш знати хто хороший а хто поганий? Мао дзе дуна і Пол-пота також населення коронувало і також думало що він приведе їх до халяви... а привели на цвинтар..
Тому є явище
Передача своєї долі в чужі руки... - 50 на 50 добре вийде чи погано... але навіть якщо погано - то коли ти це усвідомиш забрати повноваження вже не вийде...
Кастро ? - хто ?
Чегевара-хто
Піночет - хто
Франко-хто
албанський лідер який дзоти по албанії будував - хто
чаушеску - який привір румунію як єдину країну СЕВ яка мала золотий запас - хто?
І таких лідерів я тобі приведу сотні...
Тому
Краще еволюційний розвиток ніж революційний... по тій простій причині що РЕВОЛЮЦІЯ все одно не буде робити ЗА ТЕБЕ... вона просто поставить тебе раком і змусить працювати на благо якихось ідей..які не факт що ти схочеш підтримати.
ПС
уяви , ти вийшов на пенсію і в тебе пенсія 2*до середньої по країні... а тут раз - Бальцерович... і ти до смерті ходиш і збираєш крохи хліба на смітниках бо твоя пенсію інфляція зіїла..
Тоді б ти також кричав що Бальцеровича до влади ? навіть знаючи що після того як ти помреш з голоду... Польща підніметься?
Ля-ля-ля...
Якісь в тебе кумедні забовтування.
Єралашиком про якусь передачу своєї долі в якісь чужі руки (ще невідомо які) ти навіть дно про манка-фугра не пробиваєш.
Звичайний єралашик...
Банальне повернення до підміни предмета --- мова не про окрему особу, а про ринок, країну.
Підміна звичайних можновладців-управлінців-регуляторів ринкових країн на кастро, чегевар, мао, полпотів.
Спробуй ще. Бо це не нове, а як завжди буденно.
І що за хфантастика-то --- пенсія (пересічного), як дві середні, і при цьому в суспільстві реформи??!!
Що за дурня...
За таких умов ніякі реформи нікому не потрібні...
І навіть, якщо будуть, то вже ну ніяк до глибини голодної смерті.
Що ти несеш...
Ні в іспаніях, ні польщах, ні ірландіях і т.д. ринкові реформи до голодних смерті чи до збирання крох на смітниках осіб з пенсіями, як дві середні, не приводили.
Давай круче єралашика.
__________________________
Коронує населення, то в казках... Для недолугих типу тебе.
А в реалі завжди і всюди можновладці в конкурентній боротьбі між собою, маніпулюючи!! населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
Ну, якщо бангладешців цінуємо більше за цвіт нації, то...
Як то кажуть - "а що ти пропонуєш?"
Чи так як є - тебе влаштовує?
✓Така бусифікація, як на моменті?
✓Ті, що пішли в 22гому, нехай так і сидять до перемоги?
✓Платити солдатам, так як і платять?
Тож, все гуд, чи треба щось змінити?
Якщо змінити, то що саме?
Так, привиди на віслюках
А тепер ще й на конях!
І продовжують і далі кидати ракети і шахеди на сільські туалети та на міські парки!(як от цієї ночі у моєму місті)
Тож, перефразовуючи кацапського задорнова - "Ну тупиє! Ну тупиє рАсіянЄ!!!"©
А якщо додаш одне слово?
Була в тебе пенсія як дві середніх пенсії пересічного....
а позвав ти Бальцеровича і твоя велика перед реформами пенсія перетворилась у пшик.... і ти по смітникам разом з пенсіонерами двірниками бігаєш бо ваші пенсії стали однаковими...
То як фантазія
А це те що ТИ б отримав від Бальцеровича.
Тепер для де-Білів-про передачу повноважень...
Якщо я провожу насильство над СВОЄЮ ментальністю і переробляю її з совкової на капіталістичну.. - то я нікому/нічого не передаю...
Коли переробивши і зрозумівши що мій успіх=моїм зусиллям, сам приймаю рішення скільки відкладати, куди і на який термін/умови... і якщо побачу що щось пішло не так як хотів - можу змінити...
А як зміниш ти?
прийшов мао(ленін/сталін/кастро/пол-пот/чаушеску/ходжа/бокаса... і інші)-сказав що йдем в комунізм.. ти повірив і прийшов в гулаг... по приходу - що змінити зможеш?
тепер розумієш що таке ризик передачі свого майбутнього в чужі руки...
Приклад про свою пенсію і передачу її в руки Бальцеровича - прочитав? а зрозумів?
хто з вище перечислених(спеціально виділю синім кольором) не виграв владу?
