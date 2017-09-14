RSS
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:41

  Hotab написав:2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.
Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))
І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))

👍
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:46

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.
Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))
І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))

Согласно Женевских конвенций - да.
А по реальной жизни...


По реальной жизни ты оправдываешь любые удары по гражданским, как и Banderlog

По тебе бьют, а ты оправдываешь и призываешь ... нужно договорится
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:47

  pesikot написав:

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:парашу никто не способен остановить переговорами , тільки жорсткі умови капітуляції ,і санкції,санкції
вовке по.уй на всех , пока нефть покупают
поки у неї уся таблиця Менделеєва і багато країн залюбки купують, їм по.уй на ООН і прочеее...фуфло с НАТО, на Канаду не нападут а отщипывать саветское будут пытаться

Когда начнешь щемить РФ ? )

Одразу після тебе
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:48

А что там за неясные и нечеткие сообщения о комбинированном ответном обстреле объектов в Московской области? Правда или фейк?
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:51

  flyman написав:

  flyman написав:
  fox767676 написав:Снова "первопричины войны".

А що в тому поганого, що Бандерлогу дадуть змогу спокійно молитися батюшці, а ЛАДа не гвалтуватимуть мовою? І ти сам за повернення Майдану взад.

я то бы и перетерпел, если только язык и рпц
хотя рпц скрепя сердце
а там еще наверное и армия, и возврат собственности русским и афилированным
и много еще чего...
бурление народных масс гарантировано (див. "Ні капітуляції!")
народ в 2022-23 плевался от корейского варианта с полной независимостью и даже НАТО
по факту это откладывает прекращение огня в очень долгий ящик
хотят устроить гуманитарную катастрофу, чтобы людям не высших материй пирамиды маслова стало
надо выяснять что они хотят, и обсуждать общественно
А не как при байдене прятать голову в песок , пилите, шура, пилите "до перемоги" - тогда точно до статуса губернии дойдем
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:05

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:то навіщо тоді ця напускна невизначеність ?
зрозуміло і так хто кого розгромить і чим це все закінчиться у разі провалу дипломатії
закінчиться розгромом та капітуляціею менш ресурсної, інфраструктурно та інституційно розвиненої країни
ви цього прагнете злорадіючи кожного разу невдачам госдепу та білого дому?

Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше, чи у тебе інший глобус?

С выделенным согласен.
Но распад Римской империи происъодил не один год и даже не одно десятилетие, а, скорее, несколько столетий. Сегодня история сильно ускорилась, но всё равно распад Росс. империи может тянуться долго. Хотя, конечно, возможны и "чёрные лебеди" и это может произойти резко и быстро, как с СССР. Но "чёрные лебеди" непредсказуемы.

то ж можна на березі ріки часу спостерігати, а не "прискорювати течію"
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:06

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Снова "первопричины войны".

А що в тому поганого, що Бандерлогу дадуть змогу спокійно молитися батюшці, а ЛАДа не гвалтуватимуть мовою? І ти сам за повернення Майдану взад.

я то бы и перетерпел, если только язык и рпц
хотя рпц скрепя сердце
а там еще наверное и армия, и возврат собственности русским и афилированным
и много еще чего...
бурление народных масс гарантировано (див. "Ні капітуляції!")
народ в 2022-23 плевался от корейского варианта с полной независимостью и даже НАТО
по факту это откладывает прекращение огня в очень долгий ящик
хотят устроить гуманитарную катастрофу, чтобы людям не высших материй пирамиды маслова стало
надо выяснять что они хотят, и обсуждать общественно
А не как при байдене прятать голову в песок , пилите, шура, пилите "до перемоги" - тогда точно до статуса губернии дойдем

Не понтуйся , ми ніхто и звать нас никак
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:09

  fox767676 написав:я то бы и перетерпел, если только язык и рпц
хотя рпц скрепя сердце
а там еще наверное и армия, и возврат собственности русским и афилированным
и много еще чего...
бурление народных масс гарантировано (див. "Ні капітуляції!")
народ в 2022-23 плевался от корейского варианта с полной независимостью и даже НАТО
по факту это откладывает прекращение огня в очень долгий ящик
хотят устроить гуманитарную катастрофу, чтобы людям не высших материй пирамиды маслова стало
надо выяснять что они хотят, и обсуждать общественно
А не как при байдене прятать голову в песок , пилите, шура, пилите "до перемоги" - тогда точно до статуса губернии дойдем


Плохо, очень плохо разговаривать с голосами в собственной голове ...
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:09

  Hotab написав:.........
2 ЛАД: не читав весь Флуд, не знаю кого там за що банили.
Але офіцеру міжнародне гуманітарне право треба б знати)))
І так, стріляти (бомбити) в вас чи pesikot це дійсно «другоє», чим в людину зі зброєю)))
Немного добавлю.
Вы не помните тут (по-моему, ещё в далёком уже 2022) споры по поводу видео с убитыми и добитыми ранеными на дороге?
Что-то здесь не многие во время того спора вспоминали о Женевских конвенциях.
И меня тогда тоже обвиняли в недостаточном патриотизме и защите агрессоров. :mrgreen:
А бомбардировки городов... Это, конечно, негуманно. Но война не имеет ничего общего с гуманностью.
Я уж даже не говорю, о возможности ошибочных разведданных и ошибочных обстрелов. И неточной стрельбе. Сейчас как раз послушал на марафоне об обстреле Новгород-Северского. Говорят о "Торнадо". Какая уж там точность.
Я не особо верю росСМИ и крайне редко смотрю их сообщения. Но вполне допускаю, что при наших обстрелах Белгородщины и росс. НПЗ есть погибшие и раненые гражданские (сильно удивлюсь, если это не так).
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 20:10

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Xenon написав: И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год

Шо поганого в році перемиря?

якщо перемир'я буде лише на рік, то потім втрати українців будуть на порядок більші. оскільки скажений сусід нікуди не дінеться, то перемир'я має забезпечити велику вірогідність непоновлення бойових дій. 100% не буде ніколи, коли в тебе агресивний сусід. не пощастило нам, небагато таких неадекватів в світі залишилось - не треба нам таких мишебратів...

якщо готуватись як готувалися при потужно ефективних, але
