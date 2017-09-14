stm написав:

ЛАД написав: stm написав: ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного?

ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного?

ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )

Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям?

Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям?

Насчёт "великих заводів" тоже не понял. Что вам не понравилось?

Ви не назвали які заводи можуть замістити шахеди, жодного. Це не дивно, тому що великі заводи есересер ані ви, ані Франт теж не назвете. Вони не просто так скопитались, вони існували лиже тому що їх підтримували ціною розвитку адекватних сфер життя.Нарижкин як і вся орківська влада кажуть і будуть казати що дамбас має відійтий оркам. Це той відрізок на який вони бросають всю міць з 2014 року і нічого до кінця не отримають, оплачуючи зависоку ціну для кожної адекватної країни. Ми маємо віддати те, на що у них немає сил, вірно? Ну щоб домовитися? ) я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК. Ви мені більш зрозумілі, есересерівськім людям, у більшості, якось вирізали частину мозку відповідальну за банальну логіку, навіть після відкриття всіх архівів вони з завидним завзяттям захищають те, чого небуло взагалі. Які заводи були? ТЕЦ, ГЕС якщо вони побудовані і приносили кошти залишились донині, навіть були модифіковані не есересер, про яких фізиків/хіміків і заводи Ви вічно з Франтом печетесь? Ім'я підкажіть? ))) Навіть у колбасі Сібаріт, який не поважає есересер більш обізнаний. Ви ніколи не казали що 2,2 то погано, краще 3,5