Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И, возможно, у вас память страдает, я когда-то предлагал вам помощь в Харькове, когда вашему отцу делали операцию.


я пам"ятаю, не забув...
тільки я вам написав, коли вже операцію зробили і я покинув Харків, потім через 4дні повернувся- забрав батька і того дня поїхав до Одеси, шанс зустрітись був, тепер тільки після війни

бажаю всім дожити до кінця війни
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:08

  Успіх написав:
  Hotab написав:[

В Україні нова розробка по видобуванню метану.
Важить установка всього 118кг. Назвали «турецький барабан».
У верхню частину установки закидають жолуді, нижню-задню підʼєднують до газотранспортної системи України. Видає до 2-3 кубів метану на добу. Якщо лякати - то може 5.


Енергетична безпека тісно повʼязана з війною, пан Долярек.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:30

Для естетів

Судове рішення щодо воєнкома, який призвав сина 82-го діда з інвалідністю 1 групи , за яким той доглядав.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/131 ... qSSSH3IrFA
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:39

  Hotab написав:Судове рішення щодо воєнкома, який призвав сина 82-го діда з інвалідністю 1 групи , за яким той доглядав.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/131 ... qSSSH3IrFA


Як тут писали - "жодного пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк"
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 20:42

"Ой, бульи, бульи на селі..." О. Скрипка))

