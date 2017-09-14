походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова
кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.
|
|
|
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
походу ви або не знаєте Харків, або ви не з Харкова
кафедральний собор не впізнали (адреса Благовіщенський майдан, 1, Харків, Харківська область, 61000), це десь на 150м на північ від Полтавського шляху.
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:46
Спасибо за объяснение.
Как это я забыл, где находится Благовещенский собор.
Рад за ваше хорошее знание Харькова.
Может, вы и правы.
Но мне кажется, что это Свято-Озерянская церковь, адрес - улица Полтавский Шлях, 124, Харьков.
Можете посмотреть о ней здесь -
Если очень интересно, можете пройти на сайт храма
И, возможно, у вас память страдает, я когда-то предлагал вам помощь в Харькове, когда вашему отцу делали операцию.
Додано: Сер 22 жов, 2025 19:59
ЛАД
людина яка виклала відео влучання фільмувала біля БВ собору, передивиться відео з тг (яке Невзоров виклав у себе)
а те, що ви виклали - це зовсім не те, Благовєщенський -біло червоний кирпич
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я пам"ятаю, не забув...
тільки я вам написав, коли вже операцію зробили і я покинув Харків, потім через 4дні повернувся- забрав батька і того дня поїхав до Одеси, шанс зустрітись був, тепер тільки після війни
бажаю всім дожити до кінця війни
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:30
Для естетів
Судове рішення щодо воєнкома, який призвав сина 82-го діда з інвалідністю 1 групи , за яким той доглядав.
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:39
Як тут писали - "жодного пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк"
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:42
"Ой, бульи, бульи на селі..." О. Скрипка))
В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️
Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 жов, 2025 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:44
Возможно, вы правы. Первый раз посмотрел не очень внимательно, впечатление было, что взрыв намного ниже храма, поэтому решил, что съёмка с Полтавского шляха.
Но разве так важно, откуда снимали? Я больше посмотрел видео и фото у Синегубова с результатами прилёта.
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:49
Я тоже помню. Вы тогда так и объяснили.
Присоединяюсь.
Хорошо бы побыстрее.
Додано: Сер 22 жов, 2025 21:01
|