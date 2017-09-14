RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15570155711557215573>
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:Сейчас сезон каштанов пошел :)
Хіба в нас їстівні вирощують?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36829
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:24

  Hotab написав:_hunter
флуд разрастается именно из-за "поднимаетелей"


Тобто ти винуватий двічі: і зачинщик флуду , і потім ще і поднімаєтель .

Максимум раз: поправлял поднимателей :D
_hunter
 
Повідомлень: 10843
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:25

Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  Господар Вельзевула написав:
  BIGor написав:А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.


Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine

Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36829
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Так никто и не прячется: данные у всех обновлены...

Вы в этом сильно уверены?

Естественно: пока нет доказательств обратного.
_hunter
 
Повідомлень: 10843
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:27

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Господар Вельзевула написав:Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine

Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок

Ну 300 тис, нормально так, вже виходить по кількості перегнали Польщу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10252
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:27

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто

колоніалізм став прихований. Нема чисельних колоністів з розвинутих країн. Зараз вони інтегрують еліту країн 3го світу.
Яка різниця чи прислали мера в київ з берліну, чи його вибрали серед українців і зробили німцем?

прсто почала більш широко застосувати "софт-пауер", "м'яку" замість військової сили, бо демократичному співтовариству навіть воювати ліньки стало
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 25 жов, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:31

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Господар Вельзевула написав:
Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine

Таких посад в Україні буде 5-10 штук. ІТ-шників до війни було 180 тис. Якось натягуєте сову на глобус.
Наразі оцінки ІТ в Україні- близько 300к. Це брутто, і актсорс і продуктові, і ті хто працюють на закордон і на внутрішній ринок


Факт залищається фактом - Вельзевул виліз зі воїм уявним другом з незрозуміло яким віднощенням до ІТ , тільки щоб в черговий рах попонтуватися
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:48

  fox767676 написав:четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто

Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных стран, ляющей части населения. Яркими следствиями такого состояния являются утечка мозгов, трудовая миграция и Бегство капитала, что в переделе приводит к исчерпанию ресурсов.
Депопуляция (в некоторых странах)
Политическая нестабильность, рост социальной напряженности
Деиндустриализация (в ряде стран третьего мира)


Чому Україні не можна було гратися в рустикальний архаїзм "аграрної наддержави"- це те що урбаністична свідомість була як мешканців 1 миру, відповідно з низькою народжуванністю
Усілякі в'єтнами , афганістани могли собі дозволити воювати з імперіями голими руками - захмарні втрати компенсувалися високою народжуваністю і невибагливістю неемансипованих жінок
В Україні стан справ геть інший
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:51

fox767676
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити


Вадік сьогодні якось здувся швидко. Зайшов, звично промазав цитата-відповідь і змій звалив його ..
Доречі , глянув його профіль, ще років 3-5 тому він доволі адекватно вʼязав слова в речення!!
Hotab
 
Повідомлень: 16908
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:55

  Hotab написав:fox767676
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити


Вадік сьогодні якось здувся швидко. Зайшов, звично промазав цитата-відповідь і змій звалив його ..
Доречі , глянув його профіль, ще років 3-5 тому він доволі адекватно вʼязав слова в речення!!

Вадіка послухати то теж олігарх
Війна мабуть підкосила його, та ще й відстрочки не має, кожен вихід з дому як бойовий.
потім стрес знімає.
чи навпаки перед виходом для хоробрості
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4634
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15570155711557215573>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot], Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 141725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1017717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5101)
25.10.2025 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.