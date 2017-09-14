RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:29

Країна мрій ©

Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни

шо ти хочеш про путіна? Щоб я причитав коли ти пишеш про жертви серед цивільних? Яке горе... :lol:
ти не думав що війни без жертв не буває? Що ціна війни міряється гробами?
Хоче влада миру? То хай їде в москву і обіцяє позаблоковий статус. Хай договорюється.
А ні, хай шукає переговорщиків в середині країни, серед тих в кого є связі в росії.

Саме так мир і настане ...

З російськими військами на західних кордонах України, а до тебе потім прийде ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:45

  холява написав:Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .


Так, було гучновато ...
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:49

  Banderlog написав: тому що ато влаштовувало владу порошенка. Вона вибрала ато а не виконання мінських домовленостей.


Чому росія не виконувала мінські домовленності ?
Чому росія на всі перемир"я клала з прибором ?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:53

  pesikot написав: ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде

Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 16:56

  Banderlog написав:
  pesikot написав: ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде

Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?

На відміну, від тебе так

Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по активності на форумі помітно, що хтось вже зробив домашку в школу на завтра, і мама дозволила трохи посидіти на ресурсах для дорослих
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шукав інше, але яке знайшов.

Пост Xenon від 08.08.2025
  Xenon написав:
❗️Війну можуть зупинити 1 жовтня – рішення вже ухвалили, – росЗМІ

▪️1 жовтня планують оголосити припинення вогню.
▪️Перед цим – 50-денне «повітряне перемир’я» після можливих переговорів Трампа і путіна.
▪️За цей час уточнюватимуть деталі для повного миру.
▪️путін терміново обдзвонює союзників – вже провів розмови з лідерами Китаю, Індії, Білорусі, Казахстану й Узбекистану.
▪️росЗМІ вважають: план завершення війни погоджено.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:39

  pesikot написав:На відміну, від тебе так

Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
ну то чого їм до мене іти?
Прийдуть до тебе
Дно пробивати. Ти як готов? :lol:
Но це дурне. Що там в чернігові з резервною генерацією? Опалення включили? Якщо не включать то вступай в зсу, в мене автономки з фур на дизелі.
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:47

  Успіх написав:


Долярчик, кожного разу, коли ти постишь такі відео, роби приписку - "я агітував і голосував за все це" )
