Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:29
4
8
1
5
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:35
Banderlog написав: pesikot написав:
І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни
шо ти хочеш про путіна? Щоб я причитав коли ти пишеш про жертви серед цивільних? Яке горе...
ти не думав що війни без жертв не буває? Що ціна війни міряється гробами?
Хоче влада миру? То хай їде в москву і обіцяє позаблоковий статус. Хай договорюється.
А ні, хай шукає переговорщиків в середині країни, серед тих в кого є связі в росії.
Саме так мир і настане ...
З російськими військами на західних кордонах України, а до тебе потім прийде ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
2
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:45
холява написав:
Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .
Так, було гучновато ...
2
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:49
Banderlog написав:
тому що ато влаштовувало владу порошенка. Вона вибрала ато а не виконання мінських домовленостей.
Чому росія не виконувала мінські домовленності ?
Чому росія на всі перемир"я клала з прибором ?
2
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:53
pesikot написав:
ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?
1
1
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:56
Banderlog написав: pesikot написав:
ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував
?
На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:00
по активності на форумі помітно, що хтось вже зробив домашку в школу на завтра, і мама дозволила трохи посидіти на ресурсах для дорослих
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:31
шукав інше, але яке знайшов.
Пост Xenon від 08.08.2025
Xenon написав:
❗️Війну можуть зупинити 1 жовтня – рішення вже ухвалили, – росЗМІ
▪️1 жовтня планують оголосити припинення вогню.
▪️Перед цим – 50-денне «повітряне перемир’я» після можливих переговорів Трампа і путіна.
▪️За цей час уточнюватимуть деталі для повного миру.
▪️путін терміново обдзвонює союзників – вже провів розмови з лідерами Китаю, Індії, Білорусі, Казахстану й Узбекистану.
▪️росЗМІ вважають: план завершення війни погоджено.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:39
pesikot написав:
На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
ну то чого їм до мене іти?
Прийдуть до тебе
Дно пробивати. Ти як готов?
Но це дурне. Що там в чернігові з резервною генерацією? Опалення включили? Якщо не включать то вступай в зсу, в мене автономки з фур на дизелі.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:47
Успіх написав:
Долярчик, кожного разу, коли ти постишь такі відео, роби приписку - "я агітував і голосував за все це" )
