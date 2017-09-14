|
Напад росії і білорусі на Україну
рф намагається знищити Україну, завдаючи ударів по електромережах, центральному опаленню і газопостачанню в міру наближення зимових холодів. Мета Кремля — зробити східні райони країни непридатними для життя, підірвати промисловість, спровокувати паніку й масову еміграцію. Увагу сфокусовано на Сумській, Чернігівській, Харківській областях. Мета - розділити Україну на дві частини. Відрізати промисловий схід, де споживання вище, від виробництва енергії на заході та зруйнувати лінії електропередачі. Таким чином рф намагається паралізувати потоки з заходу на схід.
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог), також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
Спасибо, нам стало прямо легче.
А то мы будем сидеть без света и отопления и думать, что всё будет хорошо
|