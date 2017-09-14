Додано: Чет 30 жов, 2025 16:52

Бетон написав: Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика Одна смерть - трагедия, а миллион - статистика

то ви просто не щупали статистику. Цифра на папері по другому виглядає ніж пару десятків метрів посадки після бою.. чи навіть військовий цвинтар. Вся Україна в прапорах.Влада хоче боротись з сзч конфіскацією майна, чогось з ухилянтами цей метод не розглядають. І причину сзч шукают в поганих командирах а не в довічній мобілізації і втомі.... За самовільне залишення військової частини (СЗЧ) під час воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Проте це не зупиняє тих, хто йде в СЗЧ. В парламенті шукають варіанти як заохочення, так і покарання, щоб зменшити масштаби цього явища. Детально про велику проблему української армії УНІАН поговорив з військовим експертом, головою Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іваном Тимочком.У Верховній Раді України працюють над пропозицією щодо арешту майна та рахунків осіб, які самовільно залишають військову частину. Також йдеться про збільшення термінів покарання в умовах воєнного стану за СЗЧ – сьогодні це від 5 до 10 років. Якщо б такі рішення було ухвалено, то цей батіг може призупинити процес СЗЧ серед певної частини українських військових?Кожен депутат має право законодавчої ініціативи, тому можуть бути різні пропозиції, в тому числі і популістські. Така гірка правда. Однак відповідальність має бути, бо нерідко через те, що хтось пішов в СЗЧ, загинули інші люди.Сьогодні важко оцінити, якою може бути реакція на такі рішення Ради. Зрозуміло, що непопулярні кроки завжди супроводжуватиме величезна інформаційна хвиля, і якщо вона буде негативною, то це нічим не закінчиться.Розумієте, в депутатів є багато ідей. Деякі з них навіть пропонували солдатів розстрілювати. (Йдеться про законопроєкт, який пізніше був відкликаний, про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування, його авторами були нардепи Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш та Олександр Федієнко – ред. УНІАН). Але через такі пропозиції ми будемо втягнуті в довгі дискусії. А ми повинні розуміти одне, що на нас напав ворог, і крім законодавчих та політичних ідей потрібне усвідомлення того, що противник нас хоче знищити. Якщо ми цього не розумітимемо, то в нас буде погана ситуація попри навіть ідеальне законодавство – або нас розстріляють, або будемо в російській армії штурмувати польські посадки. В нас всі втягуються в якусь полеміку, яка тільки відволікає увагу від готовності захищати країну.Є різні причини, чому люди йдуть в СЗЧ. І кожен випадок треба вивчати. Як і кожен випадок поновлення на військовій службі. Якщо ми говоримо про питання СЗЧ, то треба розуміти, що у нас немає за великим рахунком військової юстиції. Чи є в нас ефективна судова система, що могла б справлятися з можливим введенням таких репресивних механізмів, як, зокрема, арешт майна та рахунків осіб? Чи справи висітимуть в судах роками і все завершуватиметься закриттям справи за терміном давності?