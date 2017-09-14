Додано: Чет 30 жов, 2025 17:40

prodigy написав: Набиуллина предрекла возврат в 90-е при резком снижении ключевой ставки



Денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы страна вновь не погрузилась в гиперинфляцию 1990-х, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.



По её словам, при резком снижении ключевой ставки сначала произойдёт скачок инфляции, а затем — переход к жизни на «условные единицы», отметила она.



так как в своих заявлениях она говорила о рисках резкого роста инфляции при резком снижении ключевой ставки. В то же время, она говорила о продолжении цикла снижения ставки в 2026 году и прогнозировала, что ставка будет снижаться в течение 2026 года, а не резко.В 90-е годы в России наблюдалась гиперинфляция и экономический хаос, которых, по мнению Набиуллиной, удалось избежать благодаря своевременному повышению ключевой ставки и контролю за инфляцией.Снижение ставки: Глава ЦБ РФ заявляла, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в течение всего 2026 года, о чем свидетельствует, в частности, прогноз Банка России на 2026–2028 годы.Риски: Любое резкое снижение ключевой ставки может привести к ускорению инфляции, так как кредиты становятся дешевле, а потребительский спрос растет, что может спровоцировать «перегрев» экономики.