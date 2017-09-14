Додано: Пон 03 лис, 2025 09:02

Ну и раз пошёл разговор о "той" войне, почему не стоит сравнивать. В сетябре 1941 Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу[61]. Не знаю, был ли исполнен приказ на практике, но допускаю, что могло и быть.



Но вас поздравляю. Это уже не пробитое дно, а не знаю, как назвать приличными словами.

Мерзость.



оцей допис наочно показує, чого ваша цитата від Феймана не лічить - бо ви не Фейман... а саме - пафосу багато? так от ЛАД, тпку ж огиду викликають ваші дописи про ув'язнених воїнів УПА чи про Голодомор. бо воїни УПА сиділи на таких же підставах, як й червноармійці в німецьких концтаборах, та й умови були схожі.а Голодомор було створено штучно. мета його - можна посперечатися, але факт є. якби не ця насильницька конфіскація всього зерна - таких жертв не було б, а може взагалі б не було, якби навпаки держава намагалась врятувати населення. але тоді радянській устрій був на стадії, що такими дрібницями ніхто не переймався. й до речі, від голоду загинули мільйони - їх же якось утримали по селах. так що може й в Ленінграді якось тримали - не знаю, й розбиратися в цьому немає бажання. а що з харчуванням партійної верхівки в Ленінграді? я так розумію, ніхто не помер, вистачило їжі - й тоді невідомо які були запаси, що тримали не для всіх.а наказ "ни шагу назад" - виконувався, й дуже активно, бо інакше б відступ не стримали. й м'ясні штурми Жуков активно практикував. ну це ми бачимо й зараз, навіть історії не треба.тому обережніше з висловами - бо це в першу чергу стосується ваш. а численні жертви населення срср - це результат державної політики, як сталінський період радянської влади. невід'ємний, без нього радянська б влада не існувала б. у вас багато часу ЛАД - подивиться сучасних істориків, а не те, що вам годувала радянська влада - а то ви майже за канонами все трактуєте.й ЛАД, зараз Раша готує геноцид погірше Ленінграду. якщо зараз в мороз вимкнеться опалення у великому місті - це теж мільйони потенційни жертв. звісно їх не буде, бо держава буде евакуювати це населення, але якийсь ваші однолітки такі можуть постраждати. так де ваше пафосне обвинувачення Раші, що ж вони роблять? а поки його немає, то не треба обвинувачувати інших (хоча хотів написати чесніше та грубше)...