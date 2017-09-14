RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мені в ситуації з голодомором в принципі індустріалізація (як мета) трохи зрозуміла. Хоча я ніяк не можу це виправдовувати. Мені не зрозуміла заборона збирати по зібраному, отей закон про 3 колоски. Заборона залишити село в пошуках їжі . Забирання посівного матеріалу. Якось важко знайти логічне виправдання такому.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:10

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами.


Бессарабия в годы войны
Основная статья: Молдавия в Великой Отечественной войне
Население Бессарабии в годы Второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР, из них 5 тыс. погибло. После занятия Молдавии советскими войсками в 1944 году на фронт ушли 256 800 жителей республики, из которых в 1944—1945 годах погибло 40 592 человека[


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B0

почитайте всю статью
Похоже, маразм у вас наступил рано.
Перечитайте мой пост, может, поймёте, к чему я вспомнил Молдавию. :)
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:12

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:[
....
А об искажении вами истории уже писать надоело.


у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....

У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.
Так же, как и ни у кого здесь.
Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности.
То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?


цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що?
і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:23

розмотувати соплі

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..

що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди? 8)

В рабовласницькому устрої найбільша проблема - це таки раби. Відносно невелика(в Римі рабів було по-моєму менше 1/3) частина суспільства чомусь не хочуть жити по закону і підкорятись своїм господарям, хоча господарі дають їм їжу і кров. Пропоную ввести жорсткі міри проти рабів у разі їх непокори, хоча методи насилля "це лише якийсь відсоток від загальних випадків" рабоволодіння, а "от місцеві дурники" розганяють тему насилля над рабами надмірно.

що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди? 8)

та чого так як стєснітєльна дєвочка незайманка розмотувати соплі на барбершопну бороду: сюсі-пусі, ухилянтусі, а не по взорослому зі всією класовою неневистю: вороги народу, і приймати серйозні заходи: "ліс рубають - галузки летять"

В Спарті високосортний в так звану "комендатську годину" (тобто коли робочий день закінчився) без суда і слідства низькосорного елоя.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...


Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес.
И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаде :lol:
набрехав він добряче, но в головному правий. Я добре влаштувався. Порівняно з іншими.
рядом з сау но підземлею. Короч, да я штабний щур.
А не штурмовик. ) ніби і не скривав, що окопи не копаю)
Та і цінність схвалення від продіджі для мене нульова) ну яка різниця чи приїхали в мене предки з росії? Ні не приїхали, мої були австріяківазованими. Не в тому що косили під німців но під впливом. А воювали кому як повезло, дехто і за ссср а дехто і за європейський вибір. А ще мої відносно недавно розкуркулені, список забраного мені розказувалась прабабою разом з казочкою на ніч. Так шо ні до комуністичної ідеї ні до николая 2 з сімєю в мене сантиментів нема.
Даж більше, загалом до українства в мене чутка відношення предвзяте) не люблю сала з самогоном і розпиз-ва :lol: буковинський шовінізм)
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:30

Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:37

  flyman написав:та чого так як стєснітєльна дєвочка незайманка розмотувати соплі на барбершопну бороду: сюсі-пусі, ухилянтусі, а не по взорослому зі всією класовою неневистю: вороги народу, і приймати серйозні заходи: "ліс рубають - галузки летять"

В Спарті високосортний в так звану "комендатську годину" (тобто коли робочий день закінчився) без суда і слідства низькосорного елоя.

Так вже це є!
Ухилянтів лапають на вулиці і насильно відвозять "куди треба". Хіба це не "по взрослому"?
Розстрілювати ухилянтів не варіант - хто ж тобі буде воювати?
Так що тут варіантів не багато.
Ну можна їх ще батогами шмагати, по-моєму це якось занадто. :D :D :D
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:42

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
так він сам все давно розповів, що дуже втомився відпочивати на службі

Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова а таки справді на буковині. Через який час пан б надав мені право відпочити? :lol:
чи по вашому чим більше служиш тим більше обовязку виникає? Так я чогось не згоден. Здається тут питали як до таких настроїв ставляться побратими?
Ну то зробіть добровільною службу хочаб для тих хто з 22 року. Побачите які настрої в війську)
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:51

чи по вашому чим більше служиш тим більше обовязку виникає?


Ну Флаймани і іже з ними алковадіки та подібні так і вважають.
І з підвалу з важливим хлєбалом визначають, чи достатньо років ти їх позахищав, чи треба б до смерті. :lol:
