UA написав:Шо ти до того 2013 залип. Реальні правителі залишились ті самі. За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук) Ренат зробив вигляд нейтрального. Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.
про шо ви , ротшильдів з рокфелерами ? Україна тоді за дкілька місяців перетворилася з потенціально великої держави на довічний сектор гази з культом якихось козаків гаврилюків Розміняли багатовекторність мультифункціональність на аграрний додаток та мускульний щит Європи. Заходу плювати що тут є пристойні спеціалісти - всім в окоп боронити гідність та європейський вибір і зараз цим нитікам надто туго доходить що вони накоїли свого часу, вони продовжують відчайдушно чиплятися за утопічні ідеї як то знайти міфічну армію вєнка з силовиків чи вициганити якусь вундервафлю . А коли починає доходитм реальний стан справ - влпатовують фантастичні істерики
В кучми був вибір. Тигіпко (кандидатура від зятя), чи Яник (від обділеного батьківською турботою сина). Він зробив свій вибір не холодною голово, а гарячим сердцем. Після 2019, для Заходу, українці стали дивакуватими чуваками які за інформаційні буси самі віддадуть все.
19 рік лише поглибив таке сприйняття українців вже у 18 швейцарці мене питали чому Україна так залупається якщо споживає російський газ. Просування яника, та ще й двічі, це угар капіталізму То вже помилки треба шукати у щонайпізніше 2002 Оптимальна модель була б - 2 ідейні партії - лівоцентристська СПУ, правоцентристський РУХ, ну і центристи типу Тигіпка, менша коцентрація капіталів в фпг.
Бери раніше. Кучма вирішив приватизувати прибуткову Криворіжсталь на дітей. ФПГ хто створив? Небухаючий професійний аппаратчик Леонид Макарич був ідеальним на перехідний час. Вибрали людину з алкогольною залежністю... Так що 2002, це вже наслідки більш раннього вибору народу.
Господар Вельзевула написав:У Бетона нервы не выдержали, и он написал то, что я слышу иногда от отчаявшихся людей. Но ради справедливости, он немного перегнул палку. Просьба к модерации, Бетона строго не наказывать, он находился в состоянии аффекта от происходящего, не потерял еще человек эмпатию, я вот потерял уже за последний год, и начинаю при просмотре видосиков сердится на ухилянтов- дескать, а ты шо ждал три года, чого не втик за кордон а зараз як свиня верещиш?
х-ня уже почти 12 лет и бетон, и большая часть верещавших ей спсобствовали у меня априори каждый буситфицируемый - стороннник кордонов 1991, перемоги, гидности и "хотьпоржом" . И так оно легче для психики
проблема що 3,14*** пох чого ти там стороннік. хоть пушкіна на память вивчити - якщо їм буде хоч копійка користі - прийдуть і заберуть все.
копать можно глубоко хоть до крещения руси если при нашей памяти - то декларация о суверенитете 1990 в которой провозглашалась безъядерность и внеблоковость. писали это руховцы. от этой декларации уже отталкивались одновременно декларация о независимости 1991 и конституция 1996. переписывание пункта о внеблоковости в пользу ес и нато, в 2019, когда Украина была крайне уязвима , это один из главных провалов Порошенко и комманды. как по мне, ессли б Ураине на заре независимости удалось отстоять хотя бы право на символический арсенал ЯО, и постоянное место в совбезе ООН, то и внутрення политика пошла бы другим путем, меньше было бу утечек мозгов и капиталов, более качественные кадры в госупрпавлении, не было бы случайных персонажей на высших постах. но явно непоправимое и поддержанное киевлянами случилось именно тогда с чего я обычно начинаю