та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці

«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон! Не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации», — сообщили в ПАО (Центрэнерго).



Станции, которыми управляет компания, — это Змиевская ТЭС в Харьковской области, а также Углегорская и Трипольская теплоэлектростанции. По информации Центрэнерго, они в огне.



«Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!Каждый раз враг бьет еще жестче, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Ибо другого выбора нет», — подчеркнули энергетики.

У Флер нет на заднем дворе запасной ТЭС?Нотрёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое.В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.Воды не было по всему городу вчера и сегодня у очень многих. Во многих домах доходила только до 2-го этажа. Как сейчас, не знаю.Но тут могут мечтать о блэкауте в Москве и рассказывать о симметричных и асимметричных ответах.И продолжать кичиться безграмотностью как в технике, так и в истории.