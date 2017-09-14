flyman написав:..... та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
У Флер нет на заднем дворе запасной ТЭС?
«Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целили по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года. Мы ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон! Не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации», — сообщили в ПАО (Центрэнерго).
Станции, которыми управляет компания, — это Змиевская ТЭС в Харьковской области, а также Углегорская и Трипольская теплоэлектростанции. По информации Центрэнерго, они в огне.
«Мы остановились… Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!Каждый раз враг бьет еще жестче, еще циничнее. Но мы снова будем делать то, что умеем лучше всего, побеждая усталость и боль от потерь: восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию! Ибо другого выбора нет», — подчеркнули энергетики.
budivelnik написав:....... маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать. Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика? stm говорит, что физики-химики давно не нужны.
ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...
З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое. В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.
Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі..
Но тут могут мечтать о блэкауте в Москве и рассказывать о симметричных и асимметричных ответах.
А ЛАД все одно співатиме про капітуляцію та здачу територій..)))