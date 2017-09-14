|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 12 лис, 2025 20:30
ЛАД написав:
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир
по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
Путин предлагает отсутствие стрельбы ? Нет ? А почему ? )
даже встреча в Будапеште провалилась, потому что Путин отказался прекратить стрелять
Но ЛАД - этот факт знает, но делает вид, что этого факта не было ...
Как любой парторг
Додано: Сер 12 лис, 2025 20:43
ЛАД написав:
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир
по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
Абзацом вище
А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
Тобто визнаємо Крим, а кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі. Зразу чи трохи пізніше. І? По «російському» Криму бити можна чи ні?
Пітун он відмовився від перемовин, бо українці зайшли на курщину (ну типу кацапам в Україну можна , а українцями на курщину ні).
Додано: Сер 12 лис, 2025 20:51
Hotab написав: ЛАД написав:
Навіть згідно того плану, визнання де-юре Криму російським з боку США означає, що більше не можна використовувати зброю США для атак по Криму. Чудово? Звісно, чудово. Визнання де-факто окупованих територій російськими, то означає можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік, і вже не рашка агресор, а Україна, вже менше допомоги, і чудове виправдання будь-якиї ударів "у відповідь". Так, вони і зараз б'ють, але навіть їх головний союзник Китай не стверджує, що то "Україна напала". А як буде визнання, то хор підтримки одразу з'явиться, і зробить військову співпрацю ще складнішою. Чудовий результат? Прекрасний. Навіщо зупинятися? Треба розширювати "територію СВО" і готувати черговий план.
Интересно девки пляшут.
Предполагается, что мы заключаем мир
по "плану Трампа", Трамп признаёт Крым российским, но мы будем стрелять по Крыму.
Очень оригинальная логика.
До сиз пор я предполагал, что мир означает отсутствие стрельбы.
Абзацом вище
А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
По «російському» Криму бити можна чи ні?
А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы?
- почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
Додано: Сер 12 лис, 2025 21:23
_hunter написав:
А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы?
- почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
Здрасьте. А вы не в курсе постоянной информационной возни на тему каким оружием можно бить по территории России, на какое расстояние можно бить по территории России, по каким объектам? Или о том, что разрешение полноценно применять оружие появляется уже к тому моменту, как оружие по факту заканчивается?
Додано: Сер 12 лис, 2025 21:44
M-Audio написав: _hunter написав:
А сейчас кто-то запрещает бить куда-то в сторону Москвы?
- почему с Крымом должно быть как-то иначе? 🤔
Здрасьте. А вы не в курсе постоянной информационной возни ...
В курсе. Но там в посте человек утверждает, что без признания Крыма оно как-то наоборот будет - вот прямо как сейчас, наверное...
Додано: Сер 12 лис, 2025 22:28
Banderlog написав: flyman написав:
та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
воно не дивно.
Флер жінка. Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. І не в тім що і знати не хоче.
А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
Але при владі в нас професіонали, вони розрулять
процитую себе раннього
шо там відповіла пані Флер? Смердить кацапською пропагандою? І перевели тут всю розмову шо надо защітіть завоювання фемінізму... Шо щас скаже шановна пані Флер про пані міністерку? Будем перебуватись?
Додано: Сер 12 лис, 2025 22:52
pesikot написав: Banderlog написав: prodigy написав:
нагадаю, що створення НАБУ/САП -антикорупційних органів було основною вимогою для надання Україні безвізового режиму з ЄС, тому як не впирались депутати Порошенко примусив проголосувати в третьому читанні і швидко підписав закон про створення НАБУ/САП. Потім ще півроку тягнули і торгувались фракції кому буде підпорядковані ці органи (тільки президенту, чи тільки парламенту)
Ці органи не підпорядковані а підзвітні
.
Ти якось писав, що ти проти корупції, маючи на увазі ту частину проявів корупції, коли крадуть з бюджета ...
Реальний кейс, коли викрили схематоз крадіжок з бюджету ... але ти знову проти цього )
Як і багато хто на цьому форумі ...
все це добре, про блема тільки в підпорядкованості набу) а точніше в тому чия костлява рука держить за яйця українських корупціонерів. Трохи тобі інформації для роздумів У Національному антикорупційному бюро України вчора відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ, але цього разу зустріч стосувалася саме справи Тимура Міндіча — фігуранта операції "Мідас", яку спільно проводять НАБУ та САП.
Як стало відомо ZN.UA, нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича. Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ.
кажуть що звітує набу презеденту та вр час од часу, а є якийсь представник іноземної держави,який постійно в курсі даж про то про що не знає наш незмінний потужний Лідер.
Додано: Сер 12 лис, 2025 23:27
«Мости через Київ мають бути зруйновані. Гребля Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо» — російських пропагандистів буквально прорвало в погрозах в бік столиці та великих українських міст.
Окрім закидів щодо Києва, Соловйов заявив, що «Харків має бути знищено. Дніпро, Миколаїв, Одеса, Суми стерті з лиця землі».
І якщо для вас це просто момент з чергової словесної діареї Соловйова, то для росіян, як настільна книга та один з видів дозвілля на вечірній час перегляду ТБ.
🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
Додано: Сер 12 лис, 2025 23:51
Banderlog написав:
[/i] кажуть що звітує набу презеденту та вр час од часу, а є якийсь представник іноземної держави,який постійно в курсі даж про то про що не знає наш незмінний потужний Лідер.
Є представник іноземної держави яка є донором на млрд.$ який співпрацює з українською, антикорупційною структурою - то проблема, а призначення всіх гілок влади у церкві МП особою яка є громадянином рф і підтримує вбивства, то є благо? Так і запишемо
І так, без представника іноземної країни відслідкувати кеш $ було б складно, а там прям назва банку в Україні і рух коштів до московії є.
Додано: Чет 13 лис, 2025 00:16
Hotab написав:
.............
Абзацом вище
А якщо б раптом шляхом так званих перемовин їм вдалося посунути фронт не на 1-2 кілометри, а одразу на 100-200? Те, на що без дипломатії пішло би років 5-10? Це ж чудовий результат! Чому на цьому треба зупинятись?
Тобто визнаємо Крим, а кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі. Зразу чи трохи пізніше. І? По «російському» Криму бити можна чи ні?
Пітун он відмовився від перемовин, бо українці зайшли на курщину (ну типу кацапам в Україну можна , а українцями на курщину ні).
1. Кто сказал, что в результате переговоров фронт "посунеться одразу на 100-200 км"? Может ещё сразу предположим километров на 500?
2. О нас никто не требовал "визнання де-юре Криму російським". Это предлагал сделать Трамп. Он это может сделать и без нашего согласия.
3. Почему "Пітун відмовився від перемовин" я не знаю. А полностью доверять неназванным "осведомлённым лицам"... Простите, я из этого возраста давно вышел. Это могут юыть и враги Украины, которые специально дают такие комментарии, чтобы обвинить Укратну в срыве переговоров.
4. Но всё это мелочи. Вы не обратили внимание, что чуть ниже вашей цитаты не говорится о том, что будет, если РФ продолжит войну
. Говорится, что у них будет "можливість скрізь кричати про напад з боку України при будь-якому пострілі в той бік
". Т.е. предполагается, что это сделаем мы. Так нечего стрелять "в той бік".
А если начнут стрелять они, то ничего не меняется по сравнению с сегодняшней ситуацией, они будут такими же агрессорами, как сегодня.
5. Мы уже давно бьём по российской территории. Да, нам не дают Томагавки и Таурусы, были ограничения на применение западного
оружия по росс. территории, ну так мы бьём своими дронами и ракетами(?). И, вроде, достаточно успешно. По скольким нефтегазовым предприятиям уже были прилёты? И по некоторым уже по несколько раз. И очень далеко от наших границ. Так что ничего не меняется.
Но опять же, всё это детали.
Главное у вас, на мой взгляд: "кацапи як завжди
нічого не виконують і воюють далі".
Это аргумент неубиенный.
Но если руководствоваться этим, то никакие переговоры не имеют смысла. Если мы заранее уверены, что никакие договоры выполняться не буду, то зачем переговоры? И зачем подписывать хоть какой договор, даже самый идеальный?
Надо продолжать воевать.
Только вопрос - до какого момента? До последней вербы?
