Hotab Расскажу вам одну историю. Как-то встретился с человеком. Ещё давно, году в 2016-17. Он уехал с Донбасса почти сразу после событий 2014. Перед этим он только что закончил ремонт своего дома и только-только закончил строить дом сыну. Он неплохо жил, дома хорошие. Сожгли "борцы за свободу" оба, несмотря на то, что соседи пытались отговорить и доказывали, что он не "бандеровец". Переехал в Харьков он практически без ничего. Здесь зарегистрировал ЧП, открыл какую-то мастерскую по металлу и начал работать. Да, тогда было легче - беженцев было сравнительно немного. Он не жаловался, просто я спрашивал, он рассказывал. Но мне интересно, кто-то думает, что в феврале-марте 2022 кто-то бежал из Харькова с грузовиками барахла? Да нет же, уезжали с сумкой, максимум с чемоданом. Брали документы, какую-то одежду, пару бутербродов в дорогу. Всё. А уезжали не тысячи, и не десятки тысяч, а, наверно, сотни. Тысяч. Когда-то описывал Харьков летом 2022. Город был пустой. Ни людей, ни машин.
Перемирие, которое кроме двух противоборствующих сторон также формально подписала Великобритания, не требовало принудительного выселения финского населения с переданных земель. Но власти Финляндии решили, что ее люди не должны оставаться под большевистским террором и сделали все возможное, чтобы обеспечить им нормальные условия для жизни в своей стране.
Понимаю, что в 2022 это сделать было невозможно. Поэтому я и пишу, что эвакуация желающих должна быть включена как пункт любого договора (если придётся соглашаться с ТОТ, а, видимо, придётся). И государство должно обеспечить этих людей конкретной поддержкой, в первую очередь, жильём. По-моему, это более конструктивный подход, чем пустые возмущения.
P.s. И гляньте последнюю ссылку. Из неё видно, что финны относились к Союзу... не очень тепло. Тем не менее 40 с лишним лет избегали выбирать антисоветские правительства. Ума хватало. Мы оказались глупее.
Banderlog написав:[/i] кажуть що звітує набу презеденту та вр час од часу, а є якийсь представник іноземної держави,який постійно в курсі даж про то про що не знає наш незмінний потужний Лідер.
Є представник іноземної держави яка є донором на млрд.$ який співпрацює з українською, антикорупційною структурою - то проблема, а призначення всіх гілок влади у церкві МП особою яка є громадянином рф і підтримує вбивства, то є благо? Так і запишемо І так, без представника іноземної країни відслідкувати кеш $ було б складно, а там прям назва банку в Україні і рух коштів до московії є.
ну не треба кругом докручувати українську православну церкву. цей раз вродь гроші крали без банди митрополитів. Він не співпрацює а контролює всі справи. Отже був в курсі розслідування а потужний презедент нічого не знав про те що розкрадались гроші... от якби йому доповіли то він безумовно б припинив правопорушення. Отже це попустітєльство корупції. Тепер питання для чого воно було зроблено? При чому представник сша міняється раз на 4 місяці, напевно щоб його тут не перекупили, отже приховування корупції це не особиста ініціатива це вже державна політика.
"Ну что сынку, помогли тебе твои "наглядові ради?" - из первой версии Тараса Бульбы, сожженной Гоголем.
Начнем с того, что вообще весь институт "независимых членов" в наблюдательных советах государственных компаний - это профанация и лицемерие.
Кто мало-мальски знаком с корпоративным законодательством, тот знает, что независимых членов набсоветов избирают в частных компаниях для защиты прав миноритарных акционеров, которых "обижают" мажоритарные.
Один из инструментов защиты - кумулятивное голосование миноритариев для назначения независимых членов набсоветов, чтобы мажоритарии не сформировали их на 100% из своих представителей.
А теперь вопрос?
О каких миноритариях речь идет при назначении "независимых" членов в набсоветы 100% государственных компаний?
Чьи интересы они там защищают?
По факту, эти должности превратились у нас в обычную "синекуру" для "новой шляхты".
Как показал пример Энергоатома, эти люди не смогли остановить даже системную коррупцию на миллиарды гривен, которая осуществлялась ГОДАМИ.
Не люблю персонализации явлений.
Но своеобразным "символом" "набсоветовщины" станет такое явление как "миловановщина" - перескакивание с одного набсовета в другой, из Укроборонпрома в Энергоатом, с ужасающими последствиями, что для Укроборонпрома до войны, что для Энергоатома во время войны.
Зато можно "заказать аналитику" для госкомпании, где ты в набсовете и заплатить за нее структуре, где ты на зарплате.
В ближайшее время, мы станем свидетелями исхода "грантовых рептилоидов" из степей Украины.
Кормовая база для них сокращается и есть риск того, что за полученные тут зарплаты "спросят".
Как в известной миниатюре Жванецкого: "А в чем, собственно (была суть твоей работы и как ты с ней справился)"?
И чем здесь будет хуже, тем сильнее будет этот "исход", переходящий в бегство.
За колеса самолетов цепляться не будут, так как они у нас не летают, а вот ночью пересекать границу - вполне.
Их мир, который они пытались строит здесь - это системная десоциализация государства, которая проявляется в "разгосударствлении экономики", тотальной приватизации всего и вся и монетизации человека как средства производства.
Во время войны, данная модель ожидаемо дала сбой: потому что в рамках такой теории невозможно объяснить простому человеку, испытывающему всевозможные ограничения, а чем он хуже человека в набсовете.
"Неолиберализм" ряда наших идеологов "реформ", бессмысленных и беспощадных - это не догмат свободы и даже не "рука рынка" Адама Смита.
Они готовы наступать на свободу человека, если она не подкреплена личной "монетизацией".
Данная идеология органично монтируется в теории социального расизма.
Их идеология - это смысловая пропасть между 1%, которые зарабатывают на остальных 99% населения.
Это и система внешних и внутренних "подпорок" в интересах 1%.
Поэтому они непримиримые враги "Нового курса" Рузвельта и экономического национализма.
Они против развития национальной промышленности и доместикации производств.
Ключевой момент в рамах данной системы - создание "двойного правительства", официального, для выполнения церемониальных функций и реального, в виде "монетизированных групп" влияния.
"Коронованный юрист третьего рейха" Карл Шмит определил две формы управления миром:
империум - избранная власть управляет страной и доминиум - скрытая власть управляет активами (финансовыми и материальными).
В идеале, в рамках данной доктрины, суверенитет народа ограничивается.
Стратегическая цель - оградить 99% от демократических процедур.
Инструмент достижения указанной выше стратагемы - правительство, полностью изолированное от демократических механизмов контроля и влияния.
Поэтому нашему обществу нужно, наконец, научиться маркировать политиков по ключевым индикаторам.
Например, по их отношению к институту "набсоветов".
Из нынешних фракций парламента, против этой фикции и синекуры во время войны выступали лишь БЮТ как фракция, и Юлия Тимошенко как политик. Больше никто.
К чему привела данная система - видим по стеллажам пачек долларов у фигурантов. Но это лишь то, что впопыхах забыли взять.Продолжая тему набсоветов в госкомпаниях.
Если у предприятия - один акционер и это государство, то применение модели наблюдательных советов с "независимыми членами/директорами" - это абсурд, доведенный до абсурда.
Поэтому всегда писал о том, что ключевым инструментом контроля за деятельностью таких госкомпаний, должны быть Ревизионные комиссии (у каждой компании - своя).
Руководителей этих корпоративных ревизионных комиссий для каждой госкомпании, должен назначать парламент (для баланса интересов с Кабмином).
Членами таких ревизионных комиссий должны становиться исключительно отраслевые профессионалы.
И вот эти Ревизионные комиссии могут нанимать на работу аудиторов, юристов и т.д. для независимого контроля за деятельностью подотчетной компании и ее правления.
А наблюдательный совет в госкомпании с одним акционером должен состоять из людей, которые не получают за это зарплату, так как тут речь идет о статусе, представительстве и т.д.
В случае же публичной компании, где присутствуют "большой акционер" (мажоритарий) и много маленьких (миноритариев), наблюдательный совет играет уже совершенно иную роль и статус независимого члена/директора набсовета в данном случае играет совершенно иную роль: например, не допустить размывание доли миноритариев или принудительный выкуп товариществом акций по заниженной, фиктивной цене.
В случае с госкомпанией, где есть лишь один акционер, подобные функции набсовета, очевидно, не реализуемы.
Поэтому вся эта корпоративная реформа для госкомпаний - как седло для коровы.
Хотя цель понятна - отсечь государство от управления его активами. Проще говоря - отсечь всех нас от наших активов в виде госкомпаний.
Тем не менее 40 с лишним лет избегали выбирать антисоветские правительства. Ума хватало. Мы оказались глупее
Ви зараз займаєтесь victim blaming. Світ дуже змінився з 2 СВ, цінність життя виросла. Якщо зарвавшийся диктатор вирішив погеноцидити когось, то йому давали дюлей. Ніякої антиросійської політики, яка б виправдовувала кацапів, не було і близько. Може розкажете чим Кучма провокував події біля Тузли? Ви зараз займаєтесь типовою кацапською пропагандою, яка каже «США падталкнули Украину к вайне против расии ».
И чем здесь будет хуже, тем сильнее будет этот "исход", переходящий в бегство.
За колеса самолетов цепляться не будут, так как они у нас не летают, а вот ночью пересекать границу - вполне.
А є сенс? Європейці пробачать розкрадання своїх грантів і пригріють? Навряд чи. Видадуть, а може і самі посадять. Хіба що в росію , поділившись там з ким треба, і жити через паркан з вітькою з Єнакієво.