RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1593515936159371593815939>
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:47

  Shaman написав:
Недавно тут Шаман намагався сперечатись що "ніхто на форумі не марив про кордони 91 а тим більше про розвал рф"
Є і його повідомлення на цю тему))
  Shaman написав:мы увидим не одну НР на территории Раши

......
ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування зрадофілів, коли вони хочуть накинути на проукраїнських форумчан 8)

Теперь/уже (после годов "еще две/три недели) - да: "пов'язує" перестали :)
В методичку вписали невнятное "закончится сразу после готовности закончить" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11011
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:48

  Schmit написав:

так?


Востаннє редагувалось flyman в Вів 25 лис, 2025 09:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41570
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов?

наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою - це свідомо виставляти себе в очах всього світу карикатурними мовнюками-ідіотами. Це диверсія, щоб зробити українізацію посміховиськом і звести її з часом не те що на нуль, а ще й навпаки.
"На жаль, зараз багато українців звертають увагу на нібито корупцію, коли в нас повний провал у мовному питанні" - мовна омбудсменка Олена Івановська.
Letusrock
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:51

  flyman написав:
  Shaman написав:ви не забувайте, що наші втрати нам компенсовують

бангладешцями і непальцями?

з язика зняв. Але думаю компенсують нашими 18-річними, а потім і жінками-берегинями
Letusrock
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ніхто не пов'язує поточне закінчення бойових дій з розпадом Раші (маловірогідно) - це перекручування

ясно, "я - не я, і кобила не моя"
Про кордони теж ніхто не співав скажеш?
  sergey_sryvkin написав:Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.
Letusrock
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:17

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.


помітив , він більше не зривається ?
Сервіс "повістка онлайн" в дії :mrgreen:
А то він мені пробував політінормацію читати
"українці воюють за свою країну"
йому - "а ти чого не воюєш, бо не українець а сривкін?"
сутяжник за кожну копійку, в реєстрах все є
він думає що якщо він сривкін, то тільки він може комісарствувати
українці теж можуть :D
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 лис, 2025 10:22, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:21

  fox767676 написав:
вы меня по себе не ровняйте, "вы пехота - знайте свое место"
не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.
А ми панцерна піхота, панцер гренадірен)
Теж розмєчтались, капеланів місця за 4 роки війни зайняті, там чомусь убилі ні 200х, ні сзч нема.
В бригадного капелана звання - майор :lol:
Так шо, поки не пізно, ідіть до нас через рекрутинг,
будете вести журнал обліку журналів і я дозволю купати своїх котів.
Щас важкувато в болоті но десь до весни відійдем в місто Запоріжжя,
В бетонку, одкриєм там своє казіно, з блек джеком і шлюхами...
Короч живими нас з вами їм не взять. Кормять нормас, покраще ніж будуть кормити в фольксштурмі/тро :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:38

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
вы меня по себе не ровняйте, "вы пехота - знайте свое место"
не обманюйтесь, зара всі піхота.
І дшв і шв і моряки, і ссо, даж з впс в піхоту попадають.
А ми панцерна піхота, панцер гренадірен)
Теж розмєчтались, капеланів місця за 4 роки війни зайняті, там чомусь убилі ні 200х, ні сзч нема.
В бригадного капелана звання - майор :lol:
Так шо, поки не пізно, ідіть до нас через рекрутинг,
будете вести журнал обліку журналів і я дозволю купати своїх котів.
Щас важкувато в болоті но десь до весни відійдем в місто Запоріжжя,
В бетонку, одкриєм там своє казіно, з блек джеком і шлюхами...
Короч живими нас з вами їм не взять. Кормять нормас, покраще ніж будуть кормити в фольксштурмі/тро :lol:


Ви знаєте хто костяк ІДІЛ складав ?
Середній клас Садама з сунітів - офіцери, вчителі і т.і.
Вони осатаніли поступово, американська інвазія лише початок, по-спавжньому почалось коли шиїтські фрідомфайтери муктади асадра почали возбухати і вкінець зруйнували мирне життя.
від років безладу завжди бродить сусло нігілізму та революційного фундаменталізму
то мене як обуржузівшегося вайшью лякають перспективи затягування конфлікту.
а внгутрішній народжуючийся брахман поки тихесенько нашоптує, що це мало того що реально, але й можна буде взяти участь якщо піде така п'янка.
і тим більше вірогідність якщо посиплеться росія
навіть у 1918 революція пішла ланцюгом по всій європі, не кажучи про Україну.
фінський варіант та протестаньска помяркованість без варіантів, інакше потонемо у червоному джихаді
І так вище голови пригнули
Навіть Сталін у 1945 пив за довготерплячий радянський народ, бо трішки інакше і вибухнуло б як 1917
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 25 лис, 2025 10:45, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:44

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Що ти тоді обговорюєш?

Де конкретно? Я обговорюю різні речі.
  budivelnik написав:2 Хто зустрічався з нашою делегацією в Стамбулі в березні 2022 року? Марсіани?
З ким зустрічався Трамп в Анкоріджі? з інопланетянами?

Хіба я заперечую факт зустрічі?
Зустріч була, вимог/пропозицій РФ(саме РФ!!) немає. Ні разу не озвучувалось/не публікувалось на яких умовах РФ готова закінчити війну.
Хоча може ти це знаєш. Поділись з нами.

Ну значить, Росія не готова завершувати війну. Ні на яких умомах, крім повної окупації україни.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Ти знову лісу не бачиш поміж дерев. Так є у нас суверенітет чи ні? (Підказка - суверенітет визначається не лише відносно росії а в цілому)
І це не допомога, я вже писав сто разів - це глюкозу капають смертельно хворому, щоб він залишався в своїй палаті і сусідні палати були в безпеці

Враховуючи, що Трампу не вдалося черговий раз нагнути нашого клоуна, припускаю, що на даний момент сувернітет таки є.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1593515936159371593815939>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159527
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 355719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1047741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.