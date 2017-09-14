Шось мені підказує, шо якби за обстріли Києва були відповідні обстріли мацкви, то переговори про мир йшли б жвавіше
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:14
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На період війни
1 Впертих ладів загнати в табори без доступу до засобів масової інформації , годувати як в блокадному Ленінграді поки не зрозуміють що використання російської в ЗМІ (так само як підтримка російських наративів) шкодить Україні
США в 1940-1945 так зробили з японцями
І це краще(гуманніше) ніж вбивати за використання української як це роблять москалі на захоплених територіях
2 Обкласти всі секти які не переєструвались як релігійні організації по Закону України- земельним податком + електроенергія по комерційним цінам+оподаткування доходів священослужителів-такі самі як для простого працівника в Україні.
Якщо це бізнес (нехай навіть на вірі) - то бізнес оподатковується
До речі
Психологи які надають психологічну підтримку чомусь не вимагають для себе звільнення від оподаткування.
Далі продовжувати?
Як би мої пропозиції на порядок гуманніші ніж те що творять твої працедавці, але ж тебе зараз слина захлисне і очі кровью нальються....
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:16
ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сфокусуйтесь на вашій новій батьківщині
Заради вас у 2014 запровадили обмеження рос.мови, декомунізацію, глорифікацію оунупа та інший булшіт, але це не як стимулювало вас встати на захист набутих ідейних здобутків
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:20
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:35
Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
Додано: Нед 30 лис, 2025 15:36
Що скажете, шановне панство?
"Трамп зробив гучну заяву про закриття повітряного простору біля Венесуели.
Фактично, це є передвісником нанесення ракетних ударів. В той же час, він зробив цей крок напередодні візиту Віткоффа до Москви з новим планом по нам, де не враховані ключові позиції путіна. Фактично, заява Трампа по Венесуелі відбулась після виступу путіна, де він фактично послав новий план, і перед приїздом Віткоффа.
путін зараз діє в простій логіці: битись поки стане сил, забрати по максимуму, тоді погодитись на мир, почати знову продавати нафту і відбудувати розгромлену армію та втримати економіку рф від колапсу. Він вірить, що в будь-який момент може повернутись на світовий ринок і гроші знову рікою потечуть в рф. Розпакування венесуельської нафти ставить хрест на цих планах. Вона зіб’є ціну і витіснить російську нафту з західних країн, і відповідно, путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього.
Тому я думаю, що Трамп ходить цією картою, з метою переконати путіна погодитись на оновлений мирний план, з якого прибрали пункти про передачу незахоплених територій Донбасу. І мушу сказати, що я вперше думаю, що в кремлі серйозно задумаються перед тим, як в чергове послати Трампа. В будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись 3 місяці."
