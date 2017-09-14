Додано: Нед 30 лис, 2025 15:36

"Трамп зробив гучну заяву про закриття повітряного простору біля Венесуели.Фактично, це є передвісником нанесення ракетних ударів. В той же час, він зробив цей крок напередодні візиту Віткоффа до Москви з новим планом по нам, де не враховані ключові позиції путіна. Фактично, заява Трампа по Венесуелі відбулась після виступу путіна, де він фактично послав новий план, і перед приїздом Віткоффа.путін зараз діє в простій логіці: битись поки стане сил, забрати по максимуму, тоді погодитись на мир, почати знову продавати нафту і відбудувати розгромлену армію та втримати економіку рф від колапсу. Він вірить, що в будь-який момент може повернутись на світовий ринок і гроші знову рікою потечуть в рф. Розпакування венесуельської нафти ставить хрест на цих планах. Вона зіб’є ціну і витіснить російську нафту з західних країн, і відповідно, путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього.Тому я думаю, що Трамп ходить цією картою, з метою переконати путіна погодитись на оновлений мирний план, з якого прибрали пункти про передачу незахоплених територій Донбасу. І мушу сказати, що я вперше думаю, що в кремлі серйозно задумаються перед тим, як в чергове послати Трампа. В будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись 3 місяці."