Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 гру, 2025 18:53
Да, Ирина сегодня постаралась с чисткой.
Правда, не понял, что такого контрреволюционного было в процитированной мной записи из фейсбука, что удалена не только цитата, но даже ссылка на неё.
И за что удалена цитата об американском генерале Форрестоле - это исторический факт. Ну поехала крыша у человека. Бывает. Не только у генералов. Возможно даже у форумчан.
ЛАД
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:11
prodigy написав:
цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки
типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му
якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився
посіпаки Шоколодного обманули в 2018му 90 річного діда?)
Ну понятно зганьбився
ти спочатку доживи до його віку...
І аналізуй далі, головний аналітику відділу розвідки.
Banderlog
- Повідомлень: 4092
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:29
Banderlog написав: prodigy написав:
в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)
Ну понятно, там 40 років навколо Філарета були одні фсбшники а його...
його розстріляли.
Напомню, він висвятився ще при сталіні в 1950. В 1990 після смерті московського Пімена був місцеблюстителем, потом програв вибори на московського патріарха , Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП)
не здається тобі, що біографія мяко кажучи не сприяє йому вірити більше ніж Онуфрію?
а що Онуфрій каже про КДБ?
Shaman
- Повідомлень: 10747
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:32
prodigy написав: Banderlog написав:
prodigy
І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру?
Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру
на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький
календар не перейшов.
цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки
типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му
якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився
наскільки писали, Філарета не збиралися призначати очільником ПЦУ - бо надто суперечлива фігура. але саме завдяки його харизмі та авторитету була створена та існувала УПЦ КП всі ці роки до Томоса...
й знову парашЮт видає - "католицький" календар. календар новоюліанський. може хто забув, Пасхалія все одно за старими правилами.
й це ще показує, що саме РПЦ - це церква, яка найскладніше спілкується з іншими церквами. а тут розповідають, як в інших країнах співіснують різні церкви - так це в ІНШИХ країнах, де РПЦ немає або майже немає...
Shaman
- Повідомлень: 10747
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Профіль
