Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 18:53

Да, Ирина сегодня постаралась с чисткой. :)
Правда, не понял, что такого контрреволюционного было в процитированной мной записи из фейсбука, что удалена не только цитата, но даже ссылка на неё.
И за что удалена цитата об американском генерале Форрестоле - это исторический факт. Ну поехала крыша у человека. Бывает. Не только у генералов. Возможно даже у форумчан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:11

  prodigy написав:


цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки :mrgreen:

типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му

якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився

посіпаки Шоколодного обманули в 2018му 90 річного діда?)
Ну понятно зганьбився :lol: ти спочатку доживи до його віку...
І аналізуй далі, головний аналітику відділу розвідки.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:29

  Banderlog написав:
  prodigy написав:в першому про зв'язок рпц з кгб говорить сам митрополит Філарет (який присвятив 30 років служіння в рпц і знає все власні очі)

Ну понятно, там 40 років навколо Філарета були одні фсбшники а його...
його розстріляли. :lol:
Напомню, він висвятився ще при сталіні в 1950. В 1990 після смерті московського Пімена був місцеблюстителем, потом програв вибори на московського патріарха , Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) :lol: не здається тобі, що біографія мяко кажучи не сприяє йому вірити більше ніж Онуфрію?

а що Онуфрій каже про КДБ? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10747
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:32

  prodigy написав:
  Banderlog написав:prodigy
І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру? :lol:
Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький календар не перейшов.

цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки :mrgreen:

типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му

якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився

наскільки писали, Філарета не збиралися призначати очільником ПЦУ - бо надто суперечлива фігура. але саме завдяки його харизмі та авторитету була створена та існувала УПЦ КП всі ці роки до Томоса...

й знову парашЮт видає - "католицький" календар. календар новоюліанський. може хто забув, Пасхалія все одно за старими правилами.

й це ще показує, що саме РПЦ - це церква, яка найскладніше спілкується з іншими церквами. а тут розповідають, як в інших країнах співіснують різні церкви - так це в ІНШИХ країнах, де РПЦ немає або майже немає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10747
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 19:50

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:prodigy
І ? Ти намєкаєш, що його перевербувало цру? :lol:
Ну допустим, тільки все було прощє. В 92му було проведено харківський собор упц мп де йому було висловлено недовіру на що він відповів створенням київського патріархату. Звання патріарха він теж не зрікся і на католицький календар не перейшов.

цру? чому такі примітивні думки...
я б тебе не взяв в аналітичний відділ розвідки :mrgreen:

типова боротьба за престол, в нього "не було карт" як в 92му, так і у 2018му

якщо Філарет не був в кгб (гадаю, 100% був стукачем), то як він так високо
піднявся, але опинившись біля розбитого корита з ПЦУ у 2018му(бо дуже сподівався очолити об'єднану церкву), він зганьбився

наскільки писали, Філарета не збиралися призначати очільником ПЦУ - бо надто суперечлива фігура. але саме завдяки його харизмі та авторитету була створена та існувала УПЦ КП всі ці роки до Томоса...

й знову парашЮт видає - "католицький" календар. календар новоюліанський. може хто забув, Пасхалія все одно за старими правилами.

..
:lol: решту теж за старими, бо 2/3 пцу тримається під епіфінієм лише через державний тиск, і ні на який католицький календар не переходило) а тим часом наші правителі грають комедійного кіна про голобородька і сватів далі-
Тимура Міндіча заочно відправили під варту, повідомляє Суспільне.
Пропоную його заочно судити і заочно ж розстріляти. Або як католицька інквізиція - заочно спалити. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:21

  Shaman написав:.........
й це ще показує, що саме РПЦ - це церква, яка найскладніше спілкується з іншими церквами. а тут розповідають, як в інших країнах співіснують різні церкви - так це в ІНШИХ країнах, де РПЦ немає або майже немає...

Православное христианство исповедует 1,4%[3] — 2,9 %[4] населения Канады. В стране действует несколько юрисдикций:

Константинопольская православная церковь
- Греческая православная митрополия Торонто
- Украинская православная церковь Канады
- Албанская православная епархия в Америке
- Американская карпаторосская православная епархия
Антиохийская православная церковь
- Антиохийская православная архиепископия Северной Америки
....*епархия Оттавы
.... *епархия Вичиты
....*епархия Толедо
Русская православная церковь
- Патриаршие приходы в Канаде
- Монреальская и Канадская епархия РПЦЗ
Грузинская православная церковь
- Северо-Американская и Канадская епархия
Сербская православная церковь
- Канадская епархия
Румынская православная церковь
- Митрополия двух Америк
..- Канадская епархия (Румынская православная церковь)
Болгарская православная церковь
- Болгарская православная епархия в США, Канаде и Австралии
Православная церковь в Америке
- Архиепархия Канады
- Болгарская епископия
- Румынская епископия

Постоянная конференция канонических православных епископов Канады
Постоянная конференция канонических православных епископов Америки была учреждена в 2010 году, с участием архиереев США, Канады и Центральной Америки. В 2014 году была образована отдельная конференция для архиереев Канады.[5]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5#%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:28

  Banderlog написав::lol: решту теж за старими, бо 2/3 пцу тримається під епіфінієм лише через державний тиск, і ні на який католицький календар не переходило) а тим часом наші правителі грають комедійного кіна про голобородька і сватів далі-
Тимура Міндіча заочно відправили під варту, повідомляє Суспільне.
Пропоную його заочно судити і заочно ж розстріляти. Або як католицька інквізиція - заочно спалити. :lol:

— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
— Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41652
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:54

Китаїзація рф

Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html
В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5969
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 20:54

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами.
Дурень- якщо чогось не розуміє - то обовязково збреше...
ТМ Народна Мудрість
Будівельник нічого не вибирав, він просто взяв таблицю Європи і так як Україна є 33 с таблиці , то я привів всі наступні до кінця.
При чому
Завжди, як тільки десь педерація не підпадає під марення совкодрочера - так відразу вона виноситься за скобки...
А в європейській частині педерації ( яка по клімату і рельєфу) практично тотожна Україні - проживає не 65 осіб на км2 ( як було в Україні в 2021 році) і навіть не 40 осіб /км2 - як лючи крокодилячі сльози заявляє совок - а всього 23 особи/км2..
і нічого собі. живе сволота, навіть на судів війнами пре...
Думать так и не хотите.
"в європейській частині педерації" есть, например, Краснодарский край с площадью 75 485 км² и населением 5 842 238 чел., т.е ПН - 77,4 чел./км². А есть Республика Коми с площадью в 5 слишним раз больше - 416 774 км² (близко к площади Украины) и населением 714 785 чел. (в 50 раз меньше, чем в Украине), т.е ПН - 1,72 чел./км².
Есть ещё и Архангельская область, которая по площади вообще близка к Украине - 589 913 км², а население в 30 с лишним раз меньше - 989 434 чел. Т.е. ПН - 1,68 чел./км².
Можете добавить ещё и Карелию с площадью 180 520 км² и ПН 2,87 чел./км².
Есть ещё очень густонаселённый Пермский край - площадь 160 236 км², население 2 483 633 чел. и огромная ПН 15,5 чел./км².
Вологодская область - площадь 144 527 км². население 1 115 371 чел., ПН 7,72 чел./км².
Хватит?
Для сравнения Московская область (без города Москва) - площадь 44 329 км², население 8 775 735 чел. и ПН 197,97 чел./км².
А если взять Центральный федеральный округ, то все эти цифры очень близки к нашим.
А може це в тебе клепок в макітрі не вистарчає?
1 В Україні є місця типу Карелії?
2 Якщо 95% території України знаходяться в тих самих кліматичних умовах що і Краснодарський край - то може саме тому в цих утвореннях практично однакова густота населення?

Тепер щоб всі зрозуміли , куди наш любитель педерації заховав москальську пропаганду
Йому все одно що тиражувати , головне щоб це виглядало для нас погано.
Він ( і його куратори) розуміє що при перемозі України ( а ми вже перемогли бо вберегли незалежність)-вплив совкової москальщини різко погіршиться, і за використання російської будуть бити не по паспорту а по морді.
Хто не вірить -перегляньте як відносились пронімецькі французи до профранцузських французів в два різних періоди часу
з 1940 по 1944 і з 1944 по 1950....
Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації..
Так от
До 1990 року ми були в російській окупації ФІЗИЧНО
З 1990 по 2004 - ментально...
а далі педераційники зрозуміли , що ще трошки і вони отримають окрему націю в якої нічого спільного з педерацією.. от вам і війна.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27439
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:09

  ЛАД написав:Да, Ирина сегодня постаралась с чисткой. :)
Правда, не понял, что такого контрреволюционного было в процитированной мной записи из фейсбука, что удалена не только цитата, но даже ссылка на неё.
И за что удалена цитата об американском генерале Форрестоле - это исторический факт. Ну поехала крыша у человека. Бывает. Не только у генералов. Возможно даже у форумчан.

Добірку українських фільмів також видалили, хочете вишлю Вам в приватні?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10336
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
