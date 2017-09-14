andrijk777 написав:Це не США так вирішили, так вирішив путін. У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США.
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат. Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность. США тримали на своїх плечах весь світовий порядок после 2 МВ, когда они имели подавляющее превосходство во всём. В результате войны национальный доход США вырос вдвое, в то время как экономики других стран были чуть ли не полностью разрушены. "В 1945 году доля Соединенных Штатов в мировом производстве выросла до 60%, доля в мировом экспорте – до 40%." (https://finance.ua/goodtoknow/usa-ekonomiczne-zahoplennia-svitu#headline_11). "В 1938 году золотой запас США составлял 13 000 тонн. В 1945-м - 17 700 тонн. А в 1949-м - 21 800 тонн. Абсолютный рекорд! 70 процентов всех мировых золотых резервов той поры." (https://www.economics.kiev.ua/index.php?id=578&view=article#). За прошедшие 80 лет мир изменился. США по-прежнему остаются самой развитой страной мира, но подавляющее превосходство они утратили. Как экономическое, так и военное. И сегодня они уже просто физически не могут "тримати на своїх плечах весь світовий порядок".
На какое-то время правительство стало покупателем половины всех товаров, производимых американским народом. Однако, замечательный и малооценённый факт заключается в том, что, хотя вмешательство правительства было гораздо более глубоким, чем в Первую мировую войну, путём введения контроля над заработной платой и ценами, дополнительных налогов, сбора средств через военные облигации, нормирования товаров и принуждения промышленности работать на военное производство, Рузвельт добивался создания атмосферы партнёрства, а не просто навязывал государственную волю
Статья старая, ещё 1992 года. Очень жаль, что у нас не только владельцы магазинов, но и люди, управляющие страной, такого не читали. США тогда заботились не о росте услуг, а о росте производства оружия.
Контроль над заработной платой и ценами, а также нормирование обеспечивали полную занятость и дефицит, не приводя к инфляции или накоплению запасов как побочному эффекту.
В нас закони мирного часу із КУ на паузі, але не стан війни, тому дороги в Буковель і т.п. і т.д.
Letusrock написав:Ужгород - населення зросло від 2022 на 50-100%, доходи від релокації бізнесів та постійної забудови шанхайщини теж ростуть, а жодної школи будувати нема навіть у планах, їх кількість незмінна від часів "клятого совка". В школах по 40 дітей в класі, класів може бути і 5 або більше, вчатся в дві зміни, а зарплата "згідно-відповідно"
А хто тут постійно пише що як тільки кордон відкриють так всі здриснуть... Тому можновладці почитали таких дурників і прийняли єдино вірне рішення Навіщо школи будувати (будівництво від проекту до здачі мінімум 5 років ) якщо як тільки кордон відкриють -треба буде в два рази скорочувати вже існуючих вччителі....
Тому як завжди Труси-Хрестик Або гвалт будуйте школи або гвалт мені як вчителю забагато платять...
ЛАД написав:К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо.
Поки ми впевнено йдемо по граблях 1930-х.
В чём?
ИМХО ні. Треба було просто рубати економіку москалів під нуль. Навіть ціною "рік не поторгувати з Китаєм". і "нафта по 200$" А замість цього видавали поступові санкції, які діють більше як вакцина.
Что здесь точно верно, это "ИМХО". Можно было отказаться от росс. нефти и газа? В принципе, да. Ну, подумаешь, Европа зимой замёрзла бы. Цена на нефть могла бы случиться и не по 200, а гораздо выше. Как-никак доля РФ в мировом экспорте нефти составляла примерно 11%. Одномоментное такое сильное сокращение поставок могло привести к непредсказуемым последствиям. Нефть заменить нечем, её потребление критично для мировой экономики. Можно было получить мировой кризис, последствия которого для мира были бы значительно хуже, чем от нашей войны. Но, в общем, это было бы просто не реально. Угроза замёрзнуть (даже не говорю о реальном замерзании) привела бы к крушению западных правительств, которые рискнули бы на это, и отмене таких решений. Давайте не будем рисовать фантастические сценарии.
Shaman написав:так запитай в місцевої влади - а чому так? хто обрав цю владу? ти? чи теж не ходиш на вибори...
Проблема в тому, що вибори в Ужгороді вже багато років між "людьми Балоги" і "місцевими бандитами" і "приїжджими бандитами ". Кого не обирай - нормальних людей у владі не буде.
А це ще як? Є три бандитських угруповування (балога, місцеві бандити, приїзжі бандити) і 1 млн виборців... І весь цей 1 млн не може серед себе вибрати когось кращого з тієї ртрійки? Тобто треба щоб з Києва приїхали і провели правильні вибори... А з Італії викликати всіх жінок заробітчанок які італійцям дупи підтирають - щоб вони місцевим виборцям дупу підтерли -ще не треба?
ПС як я розумію на вибори йдуть тільки поважні газди.... а як тільки вибори пройшли-то газди перетворюються в балогиних холуїв, місцевих бандитів, приїзжих бандитів.. Я правильно описав перебіг виборів?
