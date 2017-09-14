|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:23
pesikot написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5299
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:25
Schmit написав: pesikot написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
1) заткнутися тобі ...
2) дивись п.1
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12825
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:26
Hotab написав:UA
Якби
В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.
Є і трюфеля і білі...
Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9922
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:28
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
1) заткнутися тобі ...
2) дивись п.1
Такі пропозиції може дати лиш агент кремля або ж недоумок.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5299
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|166292
|
|
|1493
|362698
|
|
|6076
|1055913
|
|