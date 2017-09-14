|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:23
pesikot написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5299
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:25
Schmit написав: pesikot написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
1) заткнутися тобі ...
2) дивись п.1
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12829
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:26
Hotab написав:UA
Якби
В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.
Є і трюфеля і білі...
Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9923
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:28
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
1) заткнутися тобі ...
2) дивись п.1
Такі пропозиції може дати лиш агент кремля або ж недоумок. Хз, хто гірше, кажуть, дурень гірше зрадника.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5299
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:36
Schmit написав:
Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
Schmit, нагадайте світовий досвід, як домовлялися з терористами? Наприклад, США.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:37
В кого Донбасс в того проблеми.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9923
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:39
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия?
Відповідь проста... от тільки ти з цим не погодишся...
Для створення чогось нового -треба вільний капітал...
Україна отримала обовязок сплачувати пенсії тим людям які свої пенсійні заощадження втратили разом з розпадом совка
Також Україна отримала замортизовану до мінуса промисловість ( і не тільки Україна - всі республіки СРСР)
Росія ж викарабкалась тому що мала нафту/газ які могла продавати по світовій ціні...
В України з таких товарів була тільки пшениця і залізна руда....
Сам порівняєш скільки в грошах припадало на одного педераційника від продажу нафти/газу
і скільки на одного українця від продажу пшениці/залізної руди?
І як тільки порівняєш -тоді МОЖЛИВО й зрозумієш чому Україні( до 2014 року більшість населення проти НАТО) не допомагали так як Польщі( з 1990 року більшість поляків ЗА Нато)
Я не сравниваю
Украину с РФ.
И мне не очень интересно, как РФ будет развиваться и жить. Это их проблемы.
Мне интересно, как будет развиваться Украина.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37883
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:52
UA написав: Hotab написав:UA
Якби
В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.
Є і трюфеля і білі...
Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.
Як ти сумуєшь за своїм ментовським минулим ...
Чого ти виїхав ?
Ти б так розвернувся, такі пропозиції )
Одразу видно, з тієї сторони тебе підбадьорили ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12829
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:54
Hotab написав:ЛАД
В условиях, когда эл-станции уже работают с пониженной мощностью, это приводит к ещё большей нехватке эл-энергии и, соответственно, к необходимости ужесточения графиков, т.е. к сокращению возможного времени включения потребителей.
Я не глибоко поінформований про технічні складнощі і вузькі місця нашої енергосистеми , тому допускаю що саме ваша (і Ой+ ) версія вірна.
Але я також допускаю, що якщо лакі-черга (яка зараз заживлена) раптом через аккуми споживає більше , то їй можна дати більше збільшенням продуктивності АЕС. Але не можна (технічно ) дати одночасно іншій черзі.
А потім інші будуть лакі-чергою і їм також дадуть підвищене споживання.
Тобто аккуми побутових споживачів дійн виступають як балансир: бере більше, щоб потім використовувати тоді, коли лакі-черга не вони.
Про втрати вже казав. Це по суті не втрати. Багато хто підігрівається е/е, і нерідко десятками квтгод в день, , а втрати на перетворення це по суті отей нещасний 1квтгод на добу (з домогосподарства) , який йде на підігрів квартири
Я не знаком с работой энергосистемы, так что утверждать не берусь.
Но, по-моему, ваше рассуждение было бы верным для работы энергосистемы в стационарном режиме, чего у нас явно нет.
Постоянно говорится о том, что АЭС работают только в стабильном режиме со неизменной выработкой э-энергии и не могут быстро перестраиваться и менять мощность.
Поэтому, на мой взгляд, такая схема, как вы описываете не реализуема. Выработка ээ АЭС растёт медленно по мере восстановления подстанций и, соответственно, эл-снабжения потребителей. Менять её при переключениях с одной лакі-черги на другую вряд ли реально.
Хорошо помню, как у нас во время сильной нехватки ээ в регионе просто не включалось уличное освещение. Вообще.
Ну и, по-моему, использование аккумуляторов как источников тепла крайне неэффективно. Возможно, ошибаюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37883
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 19:54
Сибарит
Это работало бы, если бы у кого-то были технические проблемы с подачей.
А які проблеми насправді?
Як поєднуються одночасно ваші ці 2 твердження:
1.
Отключения именно для снижения нагрузки.
И
2.
да, даже без аккумуляторов, отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное.
Экономия получается весьма скромная.
Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17306
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|166336
|
|
|1493
|362734
|
|
|6076
|1055960
|
|