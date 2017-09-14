RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:23

  pesikot написав:

Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:25

  Schmit написав:
  pesikot написав:

Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?

1) заткнутися тобі ...
2) дивись п.1
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:26

  Hotab написав:UA

Якби


В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.

Є і трюфеля і білі...

Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:28

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:

Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?

1) заткнутися тобі ...
2) дивись п.1

Такі пропозиції може дати лиш агент кремля або ж недоумок. Хз, хто гірше, кажуть, дурень гірше зрадника.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:36

  Schmit написав:Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?

Schmit, нагадайте світовий досвід, як домовлялися з терористами? Наприклад, США.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:37

  fler написав:США наполягають, щоб Україна віддала весь Донбас Росії — Politico.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ssha-napolja ... tico-.html
Лідери Євросоюзу вмовляють Зеленського не здавати РФ Донбас – Bloomberg.
https://aspi.com.ua/news/politika/lider ... #gsc.tab=0

Наразі близько 30% території Донбасу все ще перебуває під контролем України.
Одні заохочують агресора, а інші пропонують нам воювати до останньої верби.

В кого Донбасс в того проблеми.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:39

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но что ж мы не создали за 35 лет новые современные промпредприятия?
Відповідь проста... от тільки ти з цим не погодишся...
Для створення чогось нового -треба вільний капітал...
Україна отримала обовязок сплачувати пенсії тим людям які свої пенсійні заощадження втратили разом з розпадом совка
Також Україна отримала замортизовану до мінуса промисловість ( і не тільки Україна - всі республіки СРСР)
Росія ж викарабкалась тому що мала нафту/газ які могла продавати по світовій ціні...
В України з таких товарів була тільки пшениця і залізна руда....
Сам порівняєш скільки в грошах припадало на одного педераційника від продажу нафти/газу
і скільки на одного українця від продажу пшениці/залізної руди?

І як тільки порівняєш -тоді МОЖЛИВО й зрозумієш чому Україні( до 2014 року більшість населення проти НАТО) не допомагали так як Польщі( з 1990 року більшість поляків ЗА Нато)
Я не сравниваю Украину с РФ.
И мне не очень интересно, как РФ будет развиваться и жить. Это их проблемы.
Мне интересно, как будет развиваться Украина.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:52

  UA написав:
  Hotab написав:UA
Якби

В Хорватії гриби.
Таймер (на будь який смак) має інвертор. Забули лише спитати УА на які години його виставляти.

Є і трюфеля і білі...

Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.

Як ти сумуєшь за своїм ментовським минулим ...

Чого ти виїхав ?
Ти б так розвернувся, такі пропозиції )

Одразу видно, з тієї сторони тебе підбадьорили ...
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:54

  Hotab написав:ЛАД

В условиях, когда эл-станции уже работают с пониженной мощностью, это приводит к ещё большей нехватке эл-энергии и, соответственно, к необходимости ужесточения графиков, т.е. к сокращению возможного времени включения потребителей.


Я не глибоко поінформований про технічні складнощі і вузькі місця нашої енергосистеми , тому допускаю що саме ваша (і Ой+ ) версія вірна.
Але я також допускаю, що якщо лакі-черга (яка зараз заживлена) раптом через аккуми споживає більше , то їй можна дати більше збільшенням продуктивності АЕС. Але не можна (технічно ) дати одночасно іншій черзі.
А потім інші будуть лакі-чергою і їм також дадуть підвищене споживання.
Тобто аккуми побутових споживачів дійн виступають як балансир: бере більше, щоб потім використовувати тоді, коли лакі-черга не вони.

Про втрати вже казав. Це по суті не втрати. Багато хто підігрівається е/е, і нерідко десятками квтгод в день, , а втрати на перетворення це по суті отей нещасний 1квтгод на добу (з домогосподарства) , який йде на підігрів квартири
Я не знаком с работой энергосистемы, так что утверждать не берусь.
Но, по-моему, ваше рассуждение было бы верным для работы энергосистемы в стационарном режиме, чего у нас явно нет.
Постоянно говорится о том, что АЭС работают только в стабильном режиме со неизменной выработкой э-энергии и не могут быстро перестраиваться и менять мощность.
Поэтому, на мой взгляд, такая схема, как вы описываете не реализуема. Выработка ээ АЭС растёт медленно по мере восстановления подстанций и, соответственно, эл-снабжения потребителей. Менять её при переключениях с одной лакі-черги на другую вряд ли реально.
Хорошо помню, как у нас во время сильной нехватки ээ в регионе просто не включалось уличное освещение. Вообще.
Ну и, по-моему, использование аккумуляторов как источников тепла крайне неэффективно. Возможно, ошибаюсь.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 19:54

Сибарит

Это работало бы, если бы у кого-то были технические проблемы с подачей.


А які проблеми насправді?

Як поєднуються одночасно ваші ці 2 твердження:
1.

Отключения именно для снижения нагрузки.
И



2.

да, даже без аккумуляторов, отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное.
Экономия получается весьма скромная.



Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
