Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:28

  Hotab написав:
  pesikot написав:Як ти сумуєшь за своїм ментовським минулим ...

Чого ти виїхав ?
Ти б так розвернувся, такі пропозиції )

Одразу видно, з тієї сторони тебе підбадьорили ...


Це ж «двотижневик». Він весь день сьогодні глумиться з українців, насміхається (з Хорватії) з їх горя, тролить . Його поки просто чистять. А потім по накопиченню він зайде в бан на 2 тижні. Доведено барабашов ми, інвесторамиК. Не заважайте йому, він чекає свого часу.

Нехай тебе Песикот укисить
https://www.youtube.com/shorts/fnPEz3Im7UE
UA
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:32

  Hotab написав:Саме так. І опоненти наче зрозуміли, що лаки-черга потім навалюються з ще більшою силою (бо навьорствують), але чомусь в цій схемі аккуми які так само «наверствують», але віддадуть не зараз, а коли зручніше споживачу, для них зло))

На проблему КПД аккумуляторов уже указали, работа от аккумуляторов - это перерасход.
Кроме того, аккумуляторы нацелены именно на ту часть потребления, на которой удается сэкономить. Запускать стиралку на аккумуляторах в здравом уме никто не станет, а вот возможность снизить потребление за счёт освещения, холодильников и такого прочего уже не получится.
Если у всех будут аккумуляторы, нынешние графики отключения приведут только к росту потребления. Для возможности разгрузить сеть придется подавать электричество пару раз в день по полчаса, чтобы аккумуляторы не успевали заряжаться. Будет не 3 очереди, а 10.
Если есть дефицит чего-то, кто должен остаться без этого или в ем должно достаться меньше. Уменьшить потребление так, чтобы у всех все осталось не получится - это противоречит закону сохранения энергии.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це ж «двотижневик». Він весь день сьогодні глумиться з українців, насміхається (з Хорватії) з їх горя, тролить

похоже подсел на синьку
депрессуха, аборигены "ксиву не уважают")))
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:39

  flyman написав:
  UA написав:
  fler написав:США наполягають, щоб Україна віддала весь Донбас Росії — Politico.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ssha-napolja ... tico-.html
Лідери Євросоюзу вмовляють Зеленського не здавати РФ Донбас – Bloomberg.
https://aspi.com.ua/news/politika/lider ... #gsc.tab=0

Наразі близько 30% території Донбасу все ще перебуває під контролем України.
Одні заохочують агресора, а інші пропонують нам воювати до останньої верби.

В кого Донбасс в того проблеми.

бий своїх, щоб чужі боялись (там і про гагаузів, і ладів)


сивочолий незламник зазирнув у завтрашній день
ну буде мордобій а далі шо ?
є регіони де гагаузів більшість
дуже соковиті регіони
закінчиться 3 раундом і по збручу
шо з йоого Вінницею буде - питання
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:41

  Сибарит написав:На проблему КПД аккумуляторов уже указали, работа от аккумуляторов - это перерасход.
Кроме того, аккумуляторы нацелены именно на ту часть потребления, на которой удается сэкономить. Запускать стиралку на аккумуляторах в здравом уме никто не станет, а вот возможность снизить потребление за счёт освещения, холодильников и такого прочего уже не получится.
Если у всех будут аккумуляторы, нынешние графики отключения приведут только к росту потребления. Для возможности разгрузить сеть придется подавать электричество пару раз в день по полчаса, чтобы аккумуляторы не успевали заряжаться. Будет не 3 очереди, а 10.
Если есть дефицит чего-то, кто должен остаться без этого или в ем должно достаться меньше. Уменьшить потребление так, чтобы у всех все осталось не получится - это противоречит закону сохранения энергии.

Добре, а що буде з населенням без Марафона?
Через пару тижнів Соросят в расход?
Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.
Цього повинно вистачити на телевізор 24 на 7.
Контроль за виконанням покласти на ТЦК та НПУ.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:49

  Бетон написав:США — это одновременно и сверхдержава, и производитель топового оружия ....
США с террористами разговаривают на языке силы и выгоды.
У них принцип простой:
для своих — эвакуация, защита, обмен,
для террористов — дрон на голову, спецоперация, санкции и удар по кошельку.

Угумц. Ми віддали ЯЗ в обмін на ЩО?
Корисні копалини віддали в обмін на ЩО?
Що далі, Бетон?
Нам гарантували безпеку і захист у випадку нападу. Тепер від нас вимагають віддати території, які ворог навіть не захопив. Це нас так захищають?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:На проблему КПД аккумуляторов уже указали, работа от аккумуляторов - это перерасход.
Можна питання на засипку?
Є лед лампочка яка споживає 10ватт, така сама лампочка розжарювання споживає 100ватт
В квартирі таких лампочок -5 , з яких 3 ввімкнені по 5 годин в день

Якщо людина купила акамулятор, щоб мати можливість ввімкнути всі 5 ЛЕД лампочок в будь-який час ( тобто хай горять 5 лампочок*5 годин в день * 10ват =250ватт*годин*1,2(коефіцієнт ккд акамулятора)=300Ватт*годин
А хтось просто бере 3 лампочки розжарювання і тримає їх ввімкнутими тільки 2,5 години коли є світло
3 * 100 * 2,5 = 750 ватт*годин

То хто з цих людей молодець
А хто засранець?

ПС
як правило акамулятор в багатших , холодильник/телевізор більш енергоефективний
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:54

  fler написав:[
Угумц. Ми віддали ЯЗ в обмін на ЩО?
Корисні копалини віддали в обмін на ЩО?
Що далі, Бетон?
Нам гарантували безпеку і захист у випадку нападу. Тепер від нас вимагають віддати території, які ворог навіть не захопив. Це нас так захищають?

Ви просрали тил.
Тепер з вами роблять все що хочуть.
Більш тупої поразки світова історія напевно ще не знала.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:56

Сибарит

На проблему КПД аккумуляторов уже указали, работа от аккумуляторов - это перерасход.


На цю проблему я вже 3-чі відповів. Що саме вам незрозуміло? Ці 1 кВтгод перевитрати йде на обігрів.
У деяких домогосподарств лише електричне опалення, там тисячі кВтгод йдуть на обігрів, у інших догрів теплими підлогами чи кондиціонерами. Там сотні кВтгод на обігрів на місяць. . Тут 30 за місяць. Якщо важко з трьох разів, вчетверте - це витрата на обігрів. Не втрати.

Кроме того, аккумуляторы нацелены именно на ту часть потребления, на которой удается сэкономить.


Ті, на яких «зекономити не удастся» - це освітлення яке споживає мінімум. А решта (плита) це потужний, але це просто відкладене споживання, воно все одно буде.
При цьому я згоден з ЛАД , що можливо щось (у холостяка наприклад) відкладене не буде вже зварене , поїсть снеки чи на вулиці шавуху, а от в сімʼях з дітьми може бути парадокс.
Не маючи можливості готувати їжу під час блекауту, запросто можуть готувати «впрок». А от впрок це цікава річ. Воно часто приводить до зросту використання продуктів і енергії. Щось буде викинуто, щось зʼїдено більше звичної норми. З водою (коли її виключають) ситуація часто аналогічна. Наповнюють зарані всі ємності, а потім надлишок виливають вон.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 гру, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Угумц. Ми віддали ЯЗ в обмін на ЩО?
Корисні копалини віддали в обмін на ЩО?
Що далі, Бетон?
Нам гарантували безпеку і захист у випадку нападу. Тепер від нас вимагають віддати території, які ворог навіть не захопив. Це нас так захищають?

як вороженьки кажуть - " СНЯВШИ ГОЛОВУ, ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛАЧУТ "
забагато помилок вже зроблено з 1990 щоб зараз трепихатись
