fler написав: Угумц. Ми віддали ЯЗ в обмін на ЩО? Корисні копалини віддали в обмін на ЩО? Що далі, Бетон? Нам гарантували безпеку і захист у випадку нападу. Тепер від нас вимагають віддати території, які ворог навіть не захопив. Це нас так захищають?
в обмін на обіцянки, пані Флер. А обіцять не значить женитись. Тільки тут справа не тільки в тому що ми віддали і розпродали те що дісталось в спадок від предків. Проблема в тім що ми не здатні відтворити те що ми віддали. Для нас ядерна зброя це інопланетні технології) Зараз територію ми знову віддамо за обіцянки, при наступному нападі отримаєм глибоке занепокоєння. У влади нема стратегії перемоги, це головне. Єдине що є -потерпіть бо ми ще не накерувались достатньо щоб піти на пенсію на власному острові.
Schmit написав:Які твої пропозиції, щоб весь цей жах припинився?
Schmit, нагадайте світовий досвід, як домовлялися з терористами? Наприклад, США.
Ты вообще в реальность когда-нибудь заходила?
США — это одновременно и сверхдержава, и производитель топового оружия (Lockheed Martin, F-16, Patriot, HIMARS — это всё оттуда, если вдруг не знала). И при всём при этом США ВЫНУЖДЕНЫ договариваться. договариваться с росией, з талібами, з ким завгодно, якщо це вигідно США не “договариваются из слабости”, а договариваются из расчёта. Это называется реальная политика
Да, США смылись из Афганистана. Потому что никто в здравом уме не будет гробить десятки тысяч своих людей, у них жизнь солдата стоит дорого
США с террористами разговаривают на языке силы и выгоды. У них принцип простой: для своих — эвакуация, защита, обмен, для террористов — дрон на голову, спецоперация, санкции и удар по кошельку. Это называется прагматизм, а не предательство .....
Немного добавлю. Когда США договаривались с террористами на головы американцам не прилетали ракеты и шахеды, они не сидели без света и не гибли ежедневно тысячи американцев. США воевали во Вьетнаме с 1965 до 1972 - 7 лет (опускаю несколько лет вначале и 1 год в конце, когда амер. войск было относительно мало).
58 220 американских солдат были убиты, [ A 7 ] 150 000 ранены и по меньшей мере 21 000 стали инвалидами. [ 383 ] Средний возраст убитых солдат составил 23 года. [ 384 ] [ 385 ] Около 830 000 ветеранов, 15%, страдали посттравматическим стрессовым расстройством . [ 383 ] [ 386 ] ..... 125 000 американцев уехали в Канаду, чтобы избежать призыва, [ 388 ] и около 50 000 военнослужащих дезертировали
Hotab написав:На цю проблему я вже 3-чі відповів. Що саме вам незрозуміло? Ці 1 кВтгод перевитрати йде на обігрів.
Можемо зайти з другого боку. 1 Генерація в 2021 - 158 млрд квт*год Нехай зараз 70%=100 млрд квт*год 2 Нехай 10 млн сімей куплять акамулятор в 3 квт*год і щодня будуть його заряджати той час коли є світло ( тобто споживання цих 10 млн сімей в межах 300 квт*год місяць , з яких через акамулятор пройде 90 квт*год (30 днів по 3 квт*год) з яких втрати будуть 20% , тобто перевитрата на сімю 18квт годин*місяць, 200 квт*год/рік ) 3 Отже 10 млн*200квт*год=2 млрд квт*год = 2% річної генерації , при умові що ЩОДНЯ рік і 10 млн сімей і розряд/заряд на 100%...
Какая разница, на что они идут? Когда стоит задача сократить потребление, это все равно перерасход. Пока аккумуляторы доступны немногим, это на общую систему не особо влияет. При массовом применении это станет катастрофичны. Если для вашего вертолета выделили цистерну топлива на 20 часов полета, а по плану у вас 25, разливание по канистрам вам не поможет. В случае с электричеством, в канистру нельзя налить топливо, не пролив и нельзя вылить все из канистры. Если вы пролитые остатки сожжете для обогрева, вы все равно программу полетов не выполните.
Я не обвиняю Вас в том, что Вы запаслись аккумуляторами. У нас рыночные отношения, и люди состоятельные всегда могут обеспечить себе больше комфорта. Но надеяться сохранить прежний уровень потребления и обеспечить снижение общей нагрузки невозможно. Физику не обманешь.
fox767676 написав:сама блискуча тактика без стратегії це просто метушня перед поразкою
Экономист отметил, что цитата китайского мыслителя, к которой обратился президент Владимир Зеленский, звучит так: "Стратегия без тактики – это медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".
"У меня нет времени думать стратегически. Я часто думаю тактически в интересах Украины", – сказал Зеленский.
Сибарит написав:Но надеяться сохранить прежний уровень потребления и обеспечить снижение общей нагрузки невозможно. Физику не обманешь.
Серьозно? А те що акамулятори як правило купуються разом з СЕС ? При чому чим більший акамулятор тим більша СЕС Ну і я вже показав постом вище Якщо 10 млн сімей(тобто ВСЯ Україна) купить акамулятор ємністю в 3 квт*години , і ЩОДЕННО на протязі року буде його використовувати на 100% - то це всього 2% генерації.. Але з іншого боку, крім СЕС які збільшать генерацію , людина купивши акамулятор може ще купити й генератор ( бо робота від малопотужного генератора -є неефективною , він поганотримає стрибки напруги , а ганяти 3 квт генератор для того щоб мати навантаження в 100-500 ватт - так там тільки розхід холостого ходу вищий, тому запустити генератор щоб одночасно підтримувати заряд акамулятора з наявністю енергії) - тільки ту вже додаткова генерація+ крім генератора, той хто заплатив від 15000 грн за 3квт*год акамулятор, напевно подбає проенергоефективність своїх електроприладів, щоб довше витягнути на одному автономному заряді...
ЛАД написав:У нас за пока неполных 4 года уже больше. При том, что население США в 1970 составляло 203 млн, т.е. минимум впятеро больше нашего.
А з другого боку пробував глянути? країна___населення_____втрати__________________країна______населення__втрати США____ -203 млн_______58000+150000поранені____педерація____140млн____1 000 000 Вєтнам_ -39,9 млн_______3,9 млн загинуло_______Україна_______40млн______300 000