UA написав:Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.
Я предлагаю ухилянтам отключить вообще свет. Ухилянтов в законе,включая детей,пенсионеров и женщин-не трогать,вестимо, но отключать по графикам. Вийськовым увеличить мощность в два раз от договорной и не отключать вообще. Как вам мотивация? А, еще генераторы и Дейи продавать по предъявлению акутуального вийськово-обликового документа, с обязательным прохождением ВЛК.
Майже готовий законопроект Привелегійоване становище вищого та першого сорту треба прописати і Слугам народу на ухвалення.
Сім'ям військовослужбовців підвищенні пайки з електробаторейок щомісяця
UA написав:Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.
Я предлагаю ухилянтам отключить вообще свет. Ухилянтов в законе,включая детей,пенсионеров и женщин-не трогать,вестимо, но отключать по графикам. Вийськовым увеличить мощность в два раз от договорной и не отключать вообще. Как вам мотивация? А, еще генераторы и Дейи продавать по предъявлению акутуального вийськово-обликового документа, с обязательным прохождением ВЛК.
Hotab написав:.......... Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??
Конечно, есть. Но Сибарит прав, что "отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное".
Тогда обьясни, как у меня, при отключениях электроэнергии и при "пытаюсь наверстать упущенное" потребление падает на 50% ...
Якщо звичайне споживання електрики це лампочки розжарювання для освітлення та телевізор для перегляду телемарафону - то мабуть відключаючи таких як ви справді можна на 50% знизити споживання. Але тебе вже ткнули носом - сучасна пральна машина та бойлер почнуть працювати як тільки відновиться електропостачання, а зовсім критичне споживання типу освітлення, холодильника та ноутбука - у нормальних людей вже давно забезпечується аккумуляторами.
P.S.: Суми вже понад 4 години без ЕЕ поза графіком (хоча ПВО схоже зробили максимум щоб цього не сталося), і ймовірно надовго - холодильник вже відключив