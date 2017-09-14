RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:52

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.


Я предлагаю ухилянтам отключить вообще свет.
Ухилянтов в законе,включая детей,пенсионеров и женщин-не трогать,вестимо, но отключать по графикам.
Вийськовым увеличить мощность в два раз от договорной и не отключать вообще.
Как вам мотивация?
А, еще генераторы и Дейи продавать по предъявлению акутуального вийськово-обликового документа, с обязательным прохождением ВЛК.

Майже готовий законопроект
Привелегійоване становище вищого та першого сорту треба прописати і Слугам народу на ухвалення.


Сім'ям військовослужбовців підвищенні пайки з електробаторейок щомісяця
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:57

БТС в ГШ

БТС в ГШ
  Schmit написав:
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 23:08

  ЛАД написав:
  UA написав:
Я б мобілізував всіх в кого місячне споживання електрики більше 50 кВт.
Наряди ТЦК та НПУ з ломами будуть ходити та звіряти показники лічильників.

Как вложиться в 50 квт с эл-плитой, не расскажете?
Да и без эл-плиты 50 квт как-то маловато.

В домовому чаті ОСББ один пенс втирає те саме: обмежити споживання "соціальним мінімумом" (я так розумію на який нараховується субсидія / пільгова ціна), а що вище норми то оплата 10х
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 23:14

профсоюз умствєнного труда

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна.


Я предлагаю ухилянтам отключить вообще свет.
Ухилянтов в законе,включая детей,пенсионеров и женщин-не трогать,вестимо, но отключать по графикам.
Вийськовым увеличить мощность в два раз от договорной и не отключать вообще.
Как вам мотивация?
А, еще генераторы и Дейи продавать по предъявлению акутуального вийськово-обликового документа, с обязательным прохождением ВЛК.


Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 23:30

  fler написав:як покарали кожного з попередників та скільки грошей повернули?


https://www.youtube.com/watch?v=3ZF6mmnJPoQ

  fler написав:Одні заохочують агресора, а інші пропонують нам воювати до останньої верби.

Чесно, гріх не процитувати. Все по суті.


Пан sashaqbl дав настільки розгорнуту відповідть що навіть я зрозумів.
Але деякі все одно нагадують не старіючий мем.
- Звідки гроші?
- з тумочки. :D
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 23:34

  flyman написав:..........
бий своїх, щоб чужі боялись (там і про гагаузів, і ладів)
[youtube]bZDPL5sFXEw[/youtube.

Типичный вертухай, который не представляет, что может быть жизнь, отличная от Гулага.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 23:42

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:..........
Так навіщо тоді виключають, якщо загального зниження споживання майже нема??

Конечно, есть.
Но Сибарит прав, что "отключение половины потребителей не снижает нагрузку в 2 раза. Все пытаются наверстать упущенное".

Тогда обьясни, как у меня, при отключениях электроэнергии и при "пытаюсь наверстать упущенное" потребление падает на 50% ...

Якщо звичайне споживання електрики це лампочки розжарювання для освітлення та телевізор для перегляду телемарафону - то мабуть відключаючи таких як ви справді можна на 50% знизити споживання.
Але тебе вже ткнули носом - сучасна пральна машина та бойлер почнуть працювати як тільки відновиться електропостачання, а зовсім критичне споживання типу освітлення, холодильника та ноутбука - у нормальних людей вже давно забезпечується аккумуляторами.

P.S.: Суми вже понад 4 години без ЕЕ поза графіком (хоча ПВО схоже зробили максимум щоб цього не сталося), і ймовірно надовго - холодильник вже відключив :(
