Уряд Венесуели заявив, що якщо вона покине країну, влада вважатиме Мачадо «втікачкою».
Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти Венесуели від опозиції, але режим Мадуро заблокував її кандидатуру. Тому вона підтримала на виборах іншого опозиціонера.
1 серпня 2024 року Мачадо опублікувала у The Wall Street Journal відкрите звернення, в якому заявила, що їй доводиться переховуватися «від диктатури Ніколаса Мадуро» через страх «за своє життя, свою свободу та свободу своїх співвітчизників».
так а що там з бензином? як взагалі економічна ситуація? чи хлопові на відео не той вік, щоб цим цікавитися...
Shaman написав:друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
Це ж треба жити в країні рожевих поні, щоб думати що трибунал над нацистами би був так само і у випадку виграшу німців чи нічиї
а що реалісти мені скажуть по факту злочинів проти людства нацистів? а як щодо військових злочинів руських?.. чи нашу псевдореалісти воліють це не обговорювати - бо тоді виникає багато питань...
і "ежу понятно" що злочини є. Але "новий нюрнбергський процес" теоретично можливий тільки у випадку розгрома рф, тобто ніколи. Хто виграв той і правий
ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.
Да это понятно. Ирак пинали за анексию Кувейта (который кстати не был членом НАТО), Ливию за то что Каддафи взрывал самолеты (ну правда это было на 20 лет раньше но все равно ж негодяй), Югославию за религиозные войны (а Англию-Ирландию как-то эта участь минула), вот Венесуелу скоро за курение марихуаны разопнут, это все прекрасно - так почему же точно также Россию не пинают, вот что интересует "российское ипсо", неужто там недостаточно анексий и нарушений прав котиков-собачек?
Вы и правда непонимаете что всех тех бомбили только по одной реальной причине - потому что они стали слабыми? Заметьте наркотики Афганистана или нарушение прав женщин в Иране как-то ушли с заголовков газет, почему же так?
в першу їх пинали за ті та інші злочини. порівняв Югославія з їх різаниною з Ірландією. й ці люди намагаються претендувати на об'єктивність. Венесуела займається поставки наркоти в промислових масштабах.
й так, ти абсолютно правий - Рашу захищає лише спадок ядерної зброї, якою вона час від часу погрожує. ЖОДНА інша країна в світі цього не робить, хіба КНДР...
тому головна причина - в країні схиблена влада, яка втратила свою легітимність. головна проблема Афганістану не наркота зараз... а забивати на смерть дівчат, бо неправильно хіджаб носять - це лише порушення прав жінок. хлопчики, треба вам на екскурсію в ці країни - щоб очі відкрилися...