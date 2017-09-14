не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
Сотні тисяч повернуться додому. Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому? тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни. Мене не буде? Ну ти підеш з песікотом
Я так собі думаю, що ти і далі будешь.
Принаймі, до отримання підполковника Бо майор запасу, то таке собі А от підполковник запасу, то вже щось )
ЛАД написав:А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия.
Я вже писав і не раз - не можуть. Так само як не можуть Кіма, Іранського лідера, Мадуро і т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку.
Эти ребята от Трампа не зависят. Ни от финансов, ни от поставок оружия, ни от разведданных. В отличие от нас. Финансы он нам уже обрезал. А если обрежет всё остальное + надавит на наших "партнёров"... Так что не надо сравнивать с теми ребятами.
3 варіант = варіанту б) Воювати далі Вже в десятий раз на ті самі граблі. Не надоїло?
Не обязательно. "Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.
ЛАД написав:Не обязательно. "Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.
"Тоже мне бином Ньютона" ...
Путин хочет всю Украину и не как отдельное государство, а как малоросийский федеральний округ
не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
Сотні тисяч повернуться додому. Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому? тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни. Мене не буде? Ну ти підеш з песікотом
Я так собі думаю, що ти і далі будешь.
Принаймі, до отримання підполковника Бо майор запасу, то таке собі А от підполковник запасу, то вже щось )
Кися, ты пойдёшь защищать руины Красноармейска от зековскоорковской навалы ценой собственной шкуры или ты идейный дезертир и уклонист(а заодно и будущмй ЗэКа на литиевых рудниках им.тов.Трампа)???
барабашов написав:Кися, ты пойдёшь защищать руины Красноармейска от зековскоорковской навалы ценой собственной шкуры или ты идейный дезертир и уклонист(а заодно и будущмй ЗэКа на литиевых рудниках им.тов.Трампа)???