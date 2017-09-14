"фіксація в "Імпульсі" прибуття до військової частини з трекінгом усього, що відбувається з військовослужбовцем.
"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. "
Banderlog написав:Ну розкажи мені як воно є ? В мирнограді і покровську?
Пишуть, що там зосереджено 150 тис. кацапів. Мясом нас не здивувати. Спробуємо поглянути на все з іншого боку. Вже казали, що рф набагато більше вразливіша за Україну. Головним чином тому, що все тримається на нафто-газовій галузі. Весь світ спостерігає, як рф втрачає ринки збуту. Однак, є ще деякі речі, крім санкцій і військових дій. "За останні 30 років глибина сезонного протаювання вічної мерзлоти (ВМ) у росії зросла з 45 до 70 см, що призвело до деформації понад 40% забудови та поставило під загрозу критичну інфраструктуру в Арктичних регіонах.Вони генерують 10% ВВП росії та 20% її експорту. У цих регіонах видобувається 90% природного газу, 18% нафти, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів. Російська економіка вже втрачає трильйони рублів через танення вічної мерзлоти та зростання кількості екстремальних природних явищ." https://komersant.ua/u-rosii-krytychni- ... -prychyna/ Тобто економіка рф непогано руйнується ще й природним шляхом, а оскільки запобігти цьому немає коштів (бо все йде на війну), то темпи руйнувань лише прискорюватимуться. Я не до того, що треба почекати (поки там все розвалиться природньо), а до того, що треба використовувати ці вразливості.
еще один мелкобуржуазный подонок незатейливо притворяющийся "другом народа" то борщец на камеру сварит, то кота дома оставит типа не рептилоид конечно не рептилоид, а их мерзкий прислужник пока эту нечисть рядящуюся в овечьи шкуры не вычистить и не возвратиться в лоно диалектического материализма - не спрыгнем с колеса сансары
Banderlog написав:Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей. А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Да. Но ему надо спешить, он медленно все делает. Вы читали про "трекинг военнообязаных" ? Лень выкладывать ссылку. Как- то там собираются отслеживать для противостояния СЗЧ. Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон. Куда трекер крепить к тушке?
Бетон написав:Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Неправильный настрой. Судя по тому как развиваются события, лет на 10-15 ,как я раньше говорил, нас не хватит. Но надо различать "нас" и "себя". Когда говорят "нас", сразу знай- жарят. Думать нужно о "себе". Так что "наш" конец вовсе не означает "твой" или "мой" конец, хотя не исключено. Но нужно работать в этом направлении, убивать в себе деструктивные стадные инстинкты.
Славентіус Броварський та інші притомні кажуть, що "Брестський мир" заради збереження армії врятує Європу
Shaman Вы знаете, грустно вас читать. Вашу бы энергию да в мирных целях. То, что РФ стратегически проигрывает было понятно через пару месяцев после начала войны. И я об этом давно писал. То, что Путин начал войну можно охарактеризовать известным высказыванием: "Это хуже, чем преступление, это ошибка". Но я бы с удовольствием порассуждал о "стратегическом проигрыше" вместе с вами где-нибудь за рюмкой кофе, если бы война шла где-нибудь в Казахстане, Азербайджане, ещё где-то, но не в Украине. Но, к сожалению, она идёт именно в Украине. И сегодня меня не очень интересуют такие рассуждения и что произойдёт с РФ когда-нибудь. А вот что происходит сегодня с Украиной меня волнует. Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня. Я бы понял ваши стратегические рассуждения, если бы мы жили где-нибудь на Западе и обсуждали эти события в кафе на Монмартре. Но в Харькове под звуки сирен как-то плохо получается. Не пойму я вас. Или вам, как пишет Hotab, просто интересно заниматься троллингом, или вы реально на зарплате, или действительно срабатывает психология ИРПпИ (вот только не понятно, откуда это взялось)? Остальные рассуждения примерно то эн самое. Вам приходится выкручиваться, отвечать не на то, о чём идёт речь. аргументация слабая. Это естественно - вам приходится защищать слабую позицию. Вы знаете, я понимаю людей, для которых: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но такие люди уже на фронте. И давно. Могу понять тех, кто не может на фронт по состоянию здоровья. А остальные "турбопатриоты"... Я уже дважды цитировал "начальника Берёзкина", не буду повторяться.
Он довольно умно посоветовал просто тихо сидеть и наблюдать за раздачей люлей. Я всегда придерживался такой же точки зрения, годный совет. Если долго сидеть на берегу речки, то можно увидеть как по ней плывет ермак. Увидели. Сидим ждем кто еще проплывет.