Shaman

Вы знаете, грустно вас читать.

Вашу бы энергию да в мирных целях.

То, что РФ стратегически проигрывает было понятно через пару месяцев после начала войны. И я об этом давно писал. То, что Путин начал войну можно охарактеризовать известным высказыванием: "Это хуже, чем преступление, это ошибка".

Но я бы с удовольствием порассуждал о "стратегическом проигрыше" вместе с вами где-нибудь за рюмкой кофе, если бы война шла где-нибудь в Казахстане, Азербайджане, ещё где-то, но не в Украине.

Но, к сожалению, она идёт именно в Украине. И сегодня меня не очень интересуют такие рассуждения и что произойдёт с РФ когда-нибудь. А вот что происходит сегодня с Украиной меня волнует. Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.

Я бы понял ваши стратегические рассуждения, если бы мы жили где-нибудь на Западе и обсуждали эти события в кафе на Монмартре. Но в Харькове под звуки сирен как-то плохо получается.

Не пойму я вас. Или вам, как пишет Hotab, просто интересно заниматься троллингом, или вы реально на зарплате, или действительно срабатывает психология ИРПпИ (вот только не понятно, откуда это взялось)?

Остальные рассуждения примерно то эн самое. Вам приходится выкручиваться, отвечать не на то, о чём идёт речь. аргументация слабая. Это естественно - вам приходится защищать слабую позицию.

Вы знаете, я понимаю людей, для которых: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Но такие люди уже на фронте. И давно. Могу понять тех, кто не может на фронт по состоянию здоровья. А остальные "турбопатриоты"... Я уже дважды цитировал "начальника Берёзкина", не буду повторяться.