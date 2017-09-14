alex_dvornichenko написав: 5 Да, политическая наивность и недооценка людоедства, братья же. Я вот точно до последнего не мог поверить. При том что на россии у меня родни хватает и я там был не раз - люди как люди, на нас похожи, правда я был в европейской части, с нравами зауралья не знаком.
Це не наївність, це свідомий курс на конфлікт як з політичними конкурентами так і маячившою в них за спиною рф. Про що ви пишете ? Що мала кров пролитою в громадському конфлікті з ригами була для вас прийнятною не думали що вони стануть сєпарами? Кого кого а турчинова в політичній наївності упрєкнути... чи тягнибока, чи шоколадного, чи даж яценюка... це вони були наївними целочками? всі вони люди з громадним досвідом політичної боротьби. Те що загальне стадо, що скакало на майдані, наївним було, то хто їм дохтор? Ваш майдан нова демократична влада розігнала за пару місяців підозр не виникло що шось тут не так?) І то ладно б ви наївний були і за цінності європейські, мож пора брати автомат і ті цінності захищати? Чи тут наївність закінчується, коли до власної шкіри дійшло?
prodigy написав:і як би не попалили русьню в домі Профспілок,
Попалили - слишком громко сказано. На документальной хронике четко видно: кидали друг в друга коктейли, но так как антимайдан был в здании, а майдан на улице, то ясен перец что здание загорелось, а улица нет. Потом их спасали, а не закидывали обратно, но спасли не всех. Ужасная трагедия в результате уличных безпорядков, а не акт сожжения. Насколько я помню эта трагедия всех отрезвила, больше таких открытых противостояний с жертвами не было...
це не трагедія, все почалося як напад на фанатів банди Долженкова (капітан Какао)з вбивством про-українських активістів (перший Андрій Бірюков на розі Дерибасовський і Преображеньский) -це було за 5-6 годин до пожару у Домі Профспілок
кого там спасали , це не принципово, ті люди у ДП стали "сакральною жертвою" для рос.медіа, може ви не в курсі, але десь більше 200 мешканців Одеси і області поїхали на Донбас "мстить за убиених" в ДП, і воювали і загинули в 2014-15
Banderlog написав: Кого кого а турчинова в політичній наївності упрєкнути... чи тягнибока, чи шоколадного, чи даж яценюка... ваш майдан нова демократична влада розігнала за пару місяців
Я за людей, а не за политическое руководство на тот момент опозиционными силами. Что было у них в головах не берусь судить. Майдан сам разошёлся, после мая-апреля, что значит новая власть его разогнала ? тех немногих маргиналов что остались жить на майдане в палатках ? Майдан это когда выходили тысячи.
alex_dvornichenko написав:.............. Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра. ........
Я могу привести и более красноречивые примеры. Но то, о чём я написал, началось ещё до войны. Сейчас, понятно, во время войны стало хуже. Но и после войны, боюсь, лучше не будет. После всех разрушений.
А я не боюсь, я наоборот верю что всё будет пучком. Самое лучше время для ведения бизнеса, по моим ощущениям было при ПОрошенко 15-19 год, открылись почти все направления которые были под смотрящими, у нас экспорт попёр, валюта, обороты все дела. Потом немного по инерции пробежало и война. Главное когда и чем эта бойня закончится, вот тут я теряюсь.
Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме. А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры? Вы настолько уверены, что у нас будут многосотмиллиардные инвестиции с Запада? Или вы считаете, что мы сможем сами, за счёт "внутренних ресурсов" восстановить энергетику, создать новые современные промпредприятия? Раз уж вы заговорили о фармацевтике, то мы сами сможем создать базу и проводить самостоятельные исследования и производить новые современные лекарства? Или опять: "Промышленность нам не нужна. Наука тоже. Соответственно, и вузы тоже (кроме с/х). Наш путь - пшеница и кукуруза + возможно, остатки металлургии"? Ах да, ещё торговля.
ЛАД написав:Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме. А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?
Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы. А деньги есть, вот Ахметов - группа «Метинвест» Рината Ахметова строит крупный завод по производству «зеленой» стали в итальянском городе Пьомбино, в регионе Тоскана; проект стоимостью €2,5 млрд начался в 2025 году и будет использовать украинское сырье. Думаю что он бы и тут построил бы это, но тут его предприятия тупо бомбят, ясен перец что он строить ничего нового не будет. Вопрос безопасности инвестиций, собственно итогов конца войны - ключевой фактор в вопросе инвестиций.
не розійшовся. От в цій мєлочі і ховається диявол. Ви думаєте що порушувати закон можно тільки вам. Якого ви рахуєте студентів за побиту еліту а тих хто зостався за маргіналів? хто вам дав право? А депутатів ригів кидати в мусорки це була демократична процедура? Мож зара теж так можно облити депутата зєльонкою і в мусорник кинути? От когось з корупціонерів кинули?
Banderlog написав: не розійшовся. От в цій мєлочі і ховається диявол. Ви думаєте що порушувати закон можно тільки вам. Якого ви рахуєте студентів за побиту еліту а тих хто зостався за маргіналів? хто вам дав право? А депутатів ригів кидати в мусорки це була демократична процедура? Мож зара теж так можно облити депутата зєльонкою і в мусорник кинути? От когось з корупціонерів кинули?
в феврале были десятки тысяч людей, в мае сотни людей, в августе когда начали демонтаж десятки людей откровенной маргинальной внешности. Не разошёлся ? Ваше право так считать, я уважаю вашу позицию, но с ней не согласен.
budivelnik написав:б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями
Ці втрати вже є досить нерівномірними. А після війни, коли пенсіонери повернуться, а працездатні додатково поїдуть, то ми отримаємо не демографічний ромб, а перевернуту піраміду. Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною.
1 А що таке здібні? 5-10% з групи ? І то ПОЛОВИНА з цих здібних так і не зможе реалізувати те що зараз фантазує.. типу поїду в ЄС/США і ЗАЖИВУ.... 2 Становим хребтом економіки є вікова група 25-50... вже щось вміють , ще щось можуть... 3 Український пенсіонер живе на пенсії десь 8 років... того лякалка -пенсіонери повернуться, молоді виїдуть ... при сьогоднішніх правилах виходу на пенсію 2025 - вихід на пенсію в 60 - тільки тим в кого 32 роки стажу 2026 - вихід на пенсію в 60 - тим в кого 33 роки стажу .... 2029 - вихід на пенсію в 60 - тільки тим в кого 35 років стажу залишить частину 60-літніх ще на пару років в ЄС , поки вони досягнуть 65... 4 Набільше в категорії загинувших на окупованих територіях, або територіях активних боїв - це старші люди і інваліди.. Як би це не жорстко звучало - але це ПОКРАЩУЄ демографічний зріз
Висновок Дітей мало особливо віком до 6 років (ковід+війна=0,5 млн дітей народилось з 2020 року) Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років
ЛАД написав:Или будем радоваться, что "ми не втратимо більше 10 млн осіб (25-30% населення)"?
Радіти не будемо А от те що ми втратимо 25% населення і 20% територій - це наслідки психічного захворювання в педерації... і кардинально поганих наслідків для нашого майбутнього не несуть... (для сьогоднішнього -так , наші втрати це за межею реальності), але все що нас не вбиває - робить нас сильнішими.. А психи в першу чергу знущаються над собі подібними і тільки потім пристають до нормальних.. Те що лади виправдовують дії психів - напевно тому що психіка ладів вже давно спотворена совковим минулим.