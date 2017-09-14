RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16132161331613416135
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:06

  _hunter написав:
  BIGor написав: Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.

Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны :lol:

Поки що, на щастя, немає потреби кудись їхати шукати долі на чужбині.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:12

  fler написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав: Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.

Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны :lol:

Поки що, на щастя, немає потреби кудись їхати шукати долі на чужбині.

А потом может быть поздно ;)
  fler написав:Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають
_hunter
 
Повідомлень: 11093
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

жодного разу не відповів - точніше "єто другое".

а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...

Понятно.
Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак".
А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз?
Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны.
У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии.
Достаточно отличий?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37958
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:32

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.
жодного разу не відповів - точніше "єто другое".

а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...

Понятно.
Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак".
А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз?
Если вкратце: у СССР были большие людские резервы (население перед войной 200 млн.). Была промышленность и заводы, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны.
У СССР были союзники, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии.
Достаточно отличий?

цікаво що розовощокі соросята в коротких помаранчевих штанішках, сидячи в прагах-краковах, досі дивуть аналогіями другої світової, якщо не "великої вітчизняної" (прямо кажучи)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:37

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.........
ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.
Повторять для вас лично, простите, не буду.
И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

Територію де я би потенційно жив СРСР віддав своїм союзникам (Третьому Рейху) так швидко, що місцеві ніяк не встигли попасти в комуністичну армію. Краснозаді тільки п'яти показали німцям. Так що не пишіть дурощі.

По друге - жодної відповіді так і не почув від Вас. Дуже рідко так буває, але тут з Шаманом я погоджуюсь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10386
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:40

stooq.pl

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
CL.F CRUDE OIL WTI $57.74

1. Не увидел связи с моим постом.
2. Вы хоть показывайте цены на одно и то же. А то раньше показывали цены на Brent, а теперь на CRUDE. А на Brent сейчас 61,29, опустилась, но не ниже октября или, тем более, мая.

Я завжди приводив ціну із http://www.stooq.pl, а там WTI
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41762
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16132161331613416135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 364556
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1058044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1611)
12.12.2025 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.