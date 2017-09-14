Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:23

Shaman написав:

ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?

Я уже дважды отвечал на этот вопрос.

Повторять для вас лично, простите, не буду.

И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий. Я уже дважды отвечал на этот вопрос.Повторять для вас лично, простите, не буду.И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.

жодного разу не відповів - точніше "єто другое".



а ЛАД, що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба... жодного разу не відповів - точніше "єто другое"., що тоді, що зараз сидів й писав би - зараз на форумі, тоді - куди треба...

Понятно.Таки дешёвый тролль, у которого хватает ума только врать и на отговорки уровня детсада, типа: "Сам дурак".А об отличиях от 1942 я писал, причём, в ответ именно на ваш вопрос. У вас ранний склероз?Если вкратце: у СССР были большие(население перед войной 200 млн.). Была промышленность и, эвакуированные на восток, уже выдавали продукцию и производили достаточно большое количество вооружений, в т.ч. самолёты, танки, снаряды, патроны.У СССР были, а не "партнёры", которые давали всё, что было необходимо, без всяких ограничений, несмотря на сложности доставки. Были надежды/ожидания открытия второго фронта. Его таки открыли. Правда, не так скоро, как ожидалось, но и до его открытия союзники воевали. Пусть война была не такая, как на Восточном фронте, но, тем не менее, союзники отвлекали на себя значительные силы нацистской Германии.Достаточно отличий?