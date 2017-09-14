RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16147161481614916150
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про вічну непереможну Рашу
Доходи Росії від продажу нафти й газу наближаються до найнижчого рівня за останні п’ять років — Reuters
Доходи РФ від продажу нафти й газу в грудні, ймовірно, зменшаться майже вдвічі порівняно з 2024 роком — до 410 млрд рублів ($5,17 млрд). Це пов’язано зі зниженням цін на сиру нафту та зміцненням рубля.
...
Згідно з розрахунками, за весь рік дохід має впасти майже на 25% до 8,44 трлн рублів.

в третьому рейху теж марили про тисячоліття. третій рим простоів трохи довше, але й йому настає кабзда...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 09:04

  Shaman написав:
а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...

Не треба мене лічити.
В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику :lol:
але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки.
Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4189
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 09:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...

Не треба мене лічити.
В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику :lol:
але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки.
Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати :lol:

а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав :lol:

а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як й очікувалось
У Кремлі натякнули на відмову від оновленого мирного плану завершення війни в Україні
У Кремлі стверджують, що не бачили оновленої версії американського мирного плану після останніх контактів США та України, але вже попередили, що Москві можуть не сподобатись "багато речей".

тому дуже вірогідно - руські будуть тягнути час. дуже пришвидшило б наявність їх пропозицій, але це було б надто просто.

класична тактика, яку ми часто бачимо й тут на форумі, - пропонувати щось самому складно, простіше критикувати - це не так, й це не так. це коли мета не дійти згоди, а просто сперечатися заради суперечки.

тому напевне справа зрушить з місця, якщо продовжать збільшувати тиск на Рашу. можливо атака на танкери - один з елементів цього тиску.

мета України - не дати звинуватити нас у відмови від перемовин - в перекладі з хворої голови на здорову руські теж майстри. це ми теж бачимо, читаючи на цій гілці розповіді, що Україна сама винувата. або Європа винна. й всіх звинувачує Раша та її прихильники, яка й може, але не хоче спиняти війну
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11001
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:01

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...

Не треба мене лічити.
В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику :lol:
але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки.
Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати :lol:

а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав :lol:

а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
) заборонити збирати падані дерева в лісі то рух почався? це при тому що ліс валять і в європу везуть? :lol: а ці сопляки бігають штрафи намагаються складати за верби, рубані край городів?
І літають з мигалками по дорозі? Та не сміши мене. Професіоналізму в них 0. Та іще возять з собою замість напарника дєвочєк з татушками і кульчиками в носі)
їм до старих гаїшників як до неба раком... я тобі так скажу, їх рівень це бабок ганяти з петрушкою,
тупо надія, що якщо вона дєвочка то носа їй не розквасять :lol:
А тим часом не тільки націоналістів, що буркали проти зелі, типу фаріон і лідера майдану парубія відстрелюють...
Стали відомі деталі вчорашнього вбивства в Одесі, де найманий вбивця вистрілив чотири рази в голову чоловікові.

Жертвою став одесит Денис Требенко, який народився у 1980 році, член однієї з ортодоксальних єврейських громад.

Як повідомляє видання «Думська», він був керівником благодійного фонду «Рахамім» і мав значні фінансові труднощі.

Загиблий мав борг понад 40 тисяч доларів перед одеською бізнес-леді, програв їй судову справу і міг втратити квартиру, яка дісталася у спадок. При цьому він сам намагався стягнути близько 60 тисяч доларів зі спадкоємця свого боржника. Перша інстанція винесла рішення не на його користь, але апеляційний суд підтримав його сторону.

Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4189
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16147161481614916150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168408
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 364844
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1058617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5208)
12.12.2025 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.