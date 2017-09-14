Доходи РФ від продажу нафти й газу в грудні, ймовірно, зменшаться майже вдвічі порівняно з 2024 роком — до 410 млрд рублів ($5,17 млрд). Це пов’язано зі зниженням цін на сиру нафту та зміцненням рубля. ... Згідно з розрахунками, за весь рік дохід має впасти майже на 25% до 8,44 трлн рублів.
в третьому рейху теж марили про тисячоліття. третій рим простоів трохи довше, але й йому настає кабзда...
Shaman написав: а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...
Не треба мене лічити. В мене жодного порушення правил дорожнього руху нема. І аптечка і вогнегасник на місці, і сокира з мотузкою та лопатою в багажнику але народ вони пресують, від бабок що торгують на тротуарі до борьби з "вирощуванням маку" або збиранням дров в лісі. Одним словом -панські посіпаки. Розкажи мені як вони борються з контрафактним алкоголем, наркоторгівлею і проституцією... сложніше порішати
а раніше звісно такого не було... але коли починається рух, щоб це викорінювати - починається галас - не треба нічого чіпати, все добре. смішно... борець за права народу - тобі ж на нього начхати, сам неодноразово казав
а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...
У Кремлі стверджують, що не бачили оновленої версії американського мирного плану після останніх контактів США та України, але вже попередили, що Москві можуть не сподобатись "багато речей".
тому дуже вірогідно - руські будуть тягнути час. дуже пришвидшило б наявність їх пропозицій, але це було б надто просто.
класична тактика, яку ми часто бачимо й тут на форумі, - пропонувати щось самому складно, простіше критикувати - це не так, й це не так. це коли мета не дійти згоди, а просто сперечатися заради суперечки.
тому напевне справа зрушить з місця, якщо продовжать збільшувати тиск на Рашу. можливо атака на танкери - один з елементів цього тиску.
мета України - не дати звинуватити нас у відмови від перемовин - в перекладі з хворої голови на здорову руські теж майстри. це ми теж бачимо, читаючи на цій гілці розповіді, що Україна сама винувата. або Європа винна. й всіх звинувачує Раша та її прихильники, яка й може, але не хоче спиняти війну
) заборонити збирати падані дерева в лісі то рух почався? це при тому що ліс валять і в європу везуть? а ці сопляки бігають штрафи намагаються складати за верби, рубані край городів? І літають з мигалками по дорозі? Та не сміши мене. Професіоналізму в них 0. Та іще возять з собою замість напарника дєвочєк з татушками і кульчиками в носі) їм до старих гаїшників як до неба раком... я тобі так скажу, їх рівень це бабок ганяти з петрушкою, тупо надія, що якщо вона дєвочка то носа їй не розквасять А тим часом не тільки націоналістів, що буркали проти зелі, типу фаріон і лідера майдану парубія відстрелюють... Стали відомі деталі вчорашнього вбивства в Одесі, де найманий вбивця вистрілив чотири рази в голову чоловікові.
Жертвою став одесит Денис Требенко, який народився у 1980 році, член однієї з ортодоксальних єврейських громад.
Як повідомляє видання «Думська», він був керівником благодійного фонду «Рахамім» і мав значні фінансові труднощі.
Загиблий мав борг понад 40 тисяч доларів перед одеською бізнес-леді, програв їй судову справу і міг втратити квартиру, яка дісталася у спадок. При цьому він сам намагався стягнути близько 60 тисяч доларів зі спадкоємця свого боржника. Перша інстанція винесла рішення не на його користь, але апеляційний суд підтримав його сторону.